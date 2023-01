WoW : Siège du donjon du Fléau-des-Dragons, horaires et informations

Siège du donjon du Fléau-des-Dragons, qu'est-ce que c'est ?

Horaires du Siège du donjon du Fléau-des-Dragons

Lun Lundi Mar Mardi Mer Mercredi Jeu Jeudi Ven Vendredi Sam Samedi Dim Dimanche 01h00 01h00 01h00 01h00 01h00 01h00 01h00 03h00 03h00 03h00 03h00 03h00 03h00 03h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 05h00 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00 07h00 09h00 09h00 09h00 09h00 09h00 09h00 09h00 11h00 11h00 11h00 11h00 11h00 11h00 11h00 13h00 13h00 13h00 13h00 13h00 13h00 13h00 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00 17h00 17h00 17h00 17h00 17h00 17h00 17h00 19h00 19h00 19h00 19h00 19h00 19h00 19h00 21h00 21h00 21h00 21h00 21h00 21h00 21h00 23h00 23h00 23h00 23h00 23h00 23h00 23h00



Siège du donjon du Fléau-des-Dragons, quelles sont les récompenses ?

Phase 1 : Chariot à Dragon Escortez les parias d'obsidienne au donjon du Fléau-des-Dragons.

Phase 2 : Chez soi sur le champ de bataille Nettoyez l'entrée et établissez un camp de base.

Phase 3 : La grande avancée Percez le champ de bataille et éliminez les lieutenants djaradins Perce-écailles et Mangeuse de wyrm.

Phase 4 : Combattre le feu par le feu Éliminez la Grande flamme pour ouvrir le fort.

Phase finale : Incendie contrôlé Entrez dans le fort et éliminez Infiero le Lié.



Dans l'extensionde, plusieurs événements communautaires et en monde ouvert sont organisés en fonction des régions et des clans auxquels ils sont associés. Alors que les Shikaars proposent de grandes chasses sur l'ensemble des territoires des Îles aux Dragons, afin d'éliminer ou de sauver la faune sauvage, la Travée d'Azur est le témoin du Festin Tribal , un événement où les Roharts iskaariens préparent leur célèbre soupe. Mais c'est la région la plus au Nord, le Rivage de l'Éveil, qui nous intéresse avec leC'est très exactementque vous retrouverez Boss, parias d'obsidienne, en train d'observer le donjon, qui sera la scène d'âpres combats., Boss aura besoin de vous afin de lancer leen compagnie de sa bande pour terrasser les nombreux ennemis s'y réfugiant.Comme indiqué précédemment, l'assaut duest lancé à. De ce fait, il y a un roulement logique sur les heures auxquelles vous aurez l'occasion d'y participer. Voici le programme complet des, à l'heure de Paris (heure d'hiver), pour une semaine entière :Lese compose de cinq phases lesquelles amèneront à récupérer de potentielles jolies et belles récompenses.Une fois que l'élite Infiero le Lié aura été défait, vous devriez recevoir un Coffre renforcé du donjon de Fléau-des-Dragons , lequel renferme des objets épiques allant jusqu'à un niveau d'objet de 372, en plus d' Artéfacts des îles aux Dragons , de Fournitures des îles aux Dragons et de réputation.