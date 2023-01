WoW : Festin Tribal, horaires et informations

Festin Tribal, qu'est-ce que c'est ?

Horaires du Festin Tribal

Festin Tribal, quelles sont les récompenses ?

Médiocre → Vous rend 5 % de votre maximum de points de vie.

→ Vous rend 5 % de votre maximum de points de vie. Commune → Augmente votre Polyvalence de 959 pendant 3 secondes et vous rend 5 % de votre maximum de points de vie.

→ Augmente votre Polyvalence de 959 pendant 3 secondes et vous rend 5 % de votre maximum de points de vie. Inhabituelle → Augmente votre Polyvalence de 959 pendant 6 secondes et vous rend 5 % de votre maximum de points de vie.

→ Augmente votre Polyvalence de 959 pendant 6 secondes et vous rend 5 % de votre maximum de points de vie. Rare → Augmente votre Polyvalence de 959 pendant 9 secondes et vous rend 5 % de votre maximum de points de vie.

→ Augmente votre Polyvalence de 959 pendant 9 secondes et vous rend 5 % de votre maximum de points de vie. Épique → Augmente votre Polyvalence de 959 pendant 12 secondes et vous rend 5 % de votre maximum de points de vie.

→ Augmente votre Polyvalence de 959 pendant 12 secondes et vous rend 5 % de votre maximum de points de vie. Légendaire → Augmente votre Polyvalence de 959 pendant 15 secondes et vous rend 5 % de votre maximum de points de vie.

Dans l'extensionde, plusieurs événements communautaires et en monde ouvert sont organisés en fonction des régions et des clans auxquels ils sont associés. Alors que les Shikaars proposent de grandes chasses sur l'ensemble des territoires des Îles aux Dragons, afin d'éliminer ou de sauver la faune sauvage, le Rivage de l'Éveil est le témoin du Siège du donjon du Fléau-des-Dragons, un événement où plusieurs élites puissants doivent être tués. Mais c'est la région la plus au sud, la Travée d'Azur, qui nous intéresse avec le fameux, organisé par la faction des Roharts iskaariens dans le petit village de pêcheurs, Iskaara.C'est très exactementque vous retrouverez, le maître soupier du village, en train de remuer inlassablement la mixture de sa marmite géante. Mais, le maître aura besoin de votre aide afin d'en préparer une nouvelle dont seul lui à le secret. « Une bonne soupe, ça ne s'improvise pas. Il faut une bonne dose de patience, et beaucoup, beaucoup de poisson », dit-il.Cependant, pour espérer participer à cet événement communautaire, il faudraet notamment avoir achevé la quête Festins tribaux . Une fois ces quelques tâches terminées, vous n'aurez plus qu'à vous rendre au village, aux horaires indiqués ci-dessous, afin de répondre aux ordres et instructions du Gros Kinook pour préparer une nouvelle soupe et espérer gagner de jolies récompenses et réputation.Comme indiqué précédemment, leest organisé à. De ce fait, les heures auxquelles vous pourrez y participer diffèrent en fonction des jours de la semaine. Voici le programme complet des, à l'heure de Paris, pour une semaine entière :Si vous n'avez pas oublié de prendre la quête hebdomadaire, appelée Festins tribaux , auprès de Pliqi, laquelle vous demandera de réaliser 5 tâches lors de ce dernier, vous devriez recevoir une bien belle Marmite remplie de matériel après avoir effectué les actions incombées, laquelle renferme des objets épiques allant jusqu'à un niveau d'objet de 372, en plus d' Artéfacts des îles aux Dragons , de recettes, si vous êtes chanceux, de Fournitures des îles aux Dragons et de réputation.En ce qui concerne la réputation, levous permet de grappiller quelques points auprès de la faction Rohart Iskaarien, bien que ça ne soit pas conséquent, le Renom auprès d'elle évoluera petit à petit. Bien évidemment, si vous prenez part activement à l'élaboration de la soupe, notamment en réalisant les quelques tâches souhaitées par le Gros Kinook, et en tuant quelques-unes de créatures s'en prenant au contenu de la marmite, vous serez gratifié de points supplémentaires.Mais ce n'est pas tout, le nerf de la guerre étant, bien entendu, la, une fois que cette dernière aura été déclarée terminée par le maître, au bout de 15 minutes de lutte acharnée, vous aurez le droit d'en prendre un bol, lequel vous permettra dependant une heure qui, en fonction de la qualité du potage, vous confèrera à vous et à un personnage-joueur proche, en dehors des donjons et raids, l'effet