WoW : Shadowlands : Les joueurs pourront organiser des soirées vampire

Ce 8 juillet dernier, nous avons eu l'occasion d'en découvrir un peu plus sur l'extension de World of Warcraft, Shadowlands.

Si vous êtes un Venthyr de Revendreth, vous avez également une quatrième section de votre Sanctuaire connue sous le nom de Ember Court, et ce qu'est la Ember Court, c'est en fait un lieu d'accueil pour des fêtes assez spéciales. Cela signifie en partie que vous devez montrer votre influence en organisant des galas pour les personnes les plus importantes, non seulement à Revendreth, mais aussi dans l'ensemble des Shadowlands.

Alors que les joueurs de World of Warcraft attendent impatiemment l'accès à la bêta de l'extension Shadowlands , cette dernière s'est dévoilée un peu plus lors d'un direct diffusé le 8 juillet dernier. Présenté par, celui-ci a dévoilé une fonctionnalité inédite, et surtout surprenante.Si cette extension proposera, les joueurs devront faire un choix. En décidant de rejoindre, ces derniers bénéficieront de nouvelles capacités, mais pas seulement.Dans Shadowlands,, et c'est dans ce lieu mythique que les joueurs pourront organiser les festivités.Il s'agit donc d'une quête inédite et propre aux Venthyrs, et afin d'y parvenir,: chercher les invités, trouver les différents services qui permettront de les rendre heureux, participer à la fête.Si nous avons donc découvert, il semblerait que des missions uniques soient également proposées pour les autres congrégations. Ainsi, les joueurs ayant décidé de rejoindredes anciens membres importants afin de se livrer à des combats spéciaux, tandis que. Pour finir,avec un jardinage assez spécial...