WoW : Shadowlands : Comment accéder à l'alpha et la bêta ?

Si vous souhaitez vous inscrire pour participer à l'alpha et/ou la bêta de la prochaine extension de World of Warcraft, Shadowlands, nous vous expliquons comment faire.

Comment participer à l'alpha et la bêta de Shadowlands ?

Rendez-vous sur le site officiel, dans la partie Shadowlands.

Connectez-vous à votre compte battle.net

Inscrivez vous via le bouton « inscription ».

Rendez-vous dans la partie « Gestion du compte » (via cette adresse).

Allez dans « Jeux et abonnements ».

Allez en bas de page afin de voir les bêta auxquelles vous êtes éligibles.

Cliquez sur « Se rendre dans les paramètres du profil bêta » puis sélectionner les jeux qui vous intéressent.

Annoncée lors de la BlizzCon 2019, la nouvelle extension de, ne bénéficie pas encore de date de sortie, mais est prévue pour cette année 2020. Les phases de tests ont, d'ores et déjà, commencé par le biais de l', et il est possible de s'y inscrire pour tenter d'y participer. Si vous ne savez pas quelles sont les étapes à suivre, nous vous les détaillons ci-dessous.Pour tenter d'avoir accès à l'extension, vous devez obligatoirement être en possession d'un abonnement actif, mais aussi de la dernière extension à avoir vu le jour, Battle for Azeroth (sortie en août 2018). Si vous remplissez ces conditions, alors vous n'avez plus qu'à vous rendre sur le site officiel pour vous inscrire.Notez que vous pouvez essayer de mettre toutes les chances de votre côté en vous inscrivant également pour toutes lesde. Pour cela, vous allez devoir vous rendre dans la partie « Gestion de compte » et suivre certaines étapes.Une fois que vous êtes inscrit, vous n'avez plus qu'à attendre un mail vous indiquant que votre compte a été sélectionné pour participer à la bêta de