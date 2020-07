WoW : Shadowlands arrivera cet automne, une bêta lancée en juillet

Blizzard a récemment annoncé que la bêta pour la prochaine extension de World of Warcraft serait lancée en juillet. Shadowlands devrait sortir en version finale cet automne.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les nouvelles informations à propos deétaient attendues de longue date et se sont fait désirer suite à plusieurs reports. Néanmoins, Blizzard a enfin tenu son live stream ce 8 juillet dans la soirée, afin de nous en dire légèrement plus sur cette extension, très attendue par les joueurs de WoW Ainsi, nous avons notamment appris que, et qu'une nouvelle vague d'invitations sera envoyée, pour permettre à un plus grand nombre de joueurs d'y participer. Trois mois après le lancement de la version alpha, c'est donc à l'étape suivante de voir le jour, qui verra quelques nouveautés être implantées, telles que le nouveau donjon Theater of Pain, alors que le raid Castle Nathria sera ajouté plus tard au cours de l'été. Qui plus est, Blizzard a bien confirmé que les donjons MM seront de la partie.Finalement, nous apprenons de la bouche de John Hight, producteur exécutif, que, puisque sa sortie est attendue pour cet automne, si tous les tests se passent bien. Si vous voulez tenter de participer à la bêta, rendez-vous sur notre article dédié Vous pouvez, si vous le souhaitez, revoir le live ci-dessous.