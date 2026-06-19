WoW : Quelle monture sera offerte au 1% des meilleurs joueurs en mythique+ en saison 1 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 juin 2026 à 09h48
Blizzard a dévoilé la monture que se verront attribuer les meilleurs joueurs de donjon mythique+ en saison 1 de WoW Midnight. Découvrez-la par ici.
WoW : Quelle monture sera offerte au 1% des meilleurs joueurs en mythique+ en saison 1 ?

Sur WoW Midnight, le moyen le plus efficace de relever des défis est de participer à des donjons mythiques, en montant progressivement le niveau de sa clé. Alors que la plupart des joueurs se contentent d'accomplir des instances de niveau 10-12 pour débloquer des butins dans leur grande chambre forte, d'autres mettent tout en œuvre pour obtenir la meilleure cote possible (RIO), avec pour seule motivation le prestige. Une distinction sera toutefois offerte au 1% des meilleurs joueurs à la fin de la saison.

La monture du top 1% de la saison 1 de WoW Midnight a été dévoilée

Cela faisait longtemps que la communauté de WoW attendait que Blizzard lève le voile au sujet de la monture attribuée aux meilleurs joueurs de mythique+, et le développeur l'a révélée au lendemain du déploiement du patch 12.0.7. Si vous faites partie du top 1%, vous recevrez la monture Umbral Ashes, un somptueux oiseau rouge et noir, qui vous rappellera sans doute les Cendres de Belo'ren. Il s'agit effectivement d'une recoloration de la monture du raid mythique, ce qui devrait plaire à bon nombre d'entre vous.

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Combien de cote faut-il pour faire partie du top 1% ?

Le 19 juin 2026, à l'heure où nous écrivons ces lignes, les données du site Raider.io indiquent que pour atteindre les 1% des meilleurs joueurs en mythique+, il est nécessaire d'obtenir 3845 de cote en Europe, contre 3784 aux États-Unis. Autrement dit, vous devrez au minimum avoir terminé toutes les clés en 19 avec de bons timing, voire compléter quelques 20. Il est très probable que la cote requise augmente à la suite de la révélation de la monture, c'est pourquoi nous estimons qu'il faudra avoir au moins accompli tous les donjons en 20 ainsi que quelques-uns en 21 pour avoir une chance de la décrocher. N'hésitez pas à suivre l'évolution de cela en consultant régulièrement les informations présentées sur cette page du site Raider.io.

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Nous vous souhaitons bonne chance dans la réalisation de cet objectif, qui devra être accompli assez rapidement : la saison 2 de WoW Midnight sera disponible au cours de l'été.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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