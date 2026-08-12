WoW : Globe maudit et Caillot de venin neutralisé, comment en obtenir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 août 2026 à 15h51
Retrouvez des informations relatives à la collecte de Globes maudits et de Caillots de venin neutralisé sur WoW Midnight dans cet article.
WoW : Globe maudit et Caillot de venin neutralisé, comment en obtenir ?

La mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek de WoW Midnight est sortie le 12 août 2026, et quelques nouveautés relatives aux métiers sont de la partie. De nomberuses recettes supplémentaires ont été ajoutées pour diverses professions, mais bien souvent, il est nécessaire de disposer de Globes maudits (Cursebound Globe) ou de Caillots de venin neutralisé (Neutralized Venom Clot).

Où trouver des Globes maudits sur WoW Midnight ?

Les Globe maudit sont utiles à la fabrication de recettes de forge, d'alchimie, de joaillerie, de cuisine, d'enchantement, de calligraphie ou encore de travail du cuir, ajoutées avec la mise à jour de la Malédiction d'Ula'tek. Il s'agit donc de composants d'artisanat, pouvant être achetés à l'hôtel des ventes. Cependant, si vous préférez les farmer par vous-même, vous avez besoin d'un personnage disposant des métiers d'herboriste et/ou de mineur. 

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En effet, les Globes maudits se récupèrent dans les plantes et mines maudites de l'île Annelée. Elles sont aisément repérables via votre minimap, puisqu'elles apparaissent en surbrillance, de la même façon que les plantes spécifiques des autres zones de l'extension. En récoltant l'herbe ou le minerai, vous obtiendrez un ou deux Globes maudits. Chaque type de plante ou minerai maudit vous accordera d'ailleurs un point de connaissance au premier ramassage.

Notez que vous avez tout intérêt à surcharger la plante ou la mine si vous aspirez à en récupérer un maximum : si vous restez immobile, vous en recevrez davantage.

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Comment obtenir des Caillots de venin neutralisé ?

Comme les Globes maudits, les Caillot de venin neutralisé sont des composants d'artisanat, également requis pour le crafting de diverses professions, et ils peuvent être acquis par le biais de la mine et de l'herboristerie. Vous en trouverez sur l'île Annelée sur les gisements de cuivre ou les plants de Tranquillette envenimés, qui ne se montrent que dans les endroits touchés par la malédiction Terres et mers maudites. Celle-ci est activée après qu'un boss dépendant d'une vague de malédiction ait été vaincu.

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Contrairement aux plantes et mines habituelles, la collecte des Caillots de venin neutralisé ne s'effectue pas avec un simple ramassage. Vous devrez cliquer sur la plante ou la mine concernée, puis canaliser jusqu'à que la barre atteigne zéro (voir ci-dessus). En purifiant le nœud, plusieurs Caillots pourront être ramassés en marchant sur les boules lumineuses au sol, comme lorsque vous surchargez les herbes du Néant. Si vous êtes réactif, vous devriez en récolter en 12 et 15 par plant/mine. 

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La saison 2 de WoW Midnight a ainsi offert des raisons supplémentaires aux mineurs et aux herboristes de travailler. Les prix seront sans doute légèrement élevés lors du lancement du raid et des donjons mythiques, mais devraient redescendre par la suite. Profitez de ces quelques semaines pour gagner un peu plus d'or, et renouer avec les plaisirs de la récolte.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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