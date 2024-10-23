WoW : Où sont localisés les 3 boss mondiaux de l'événement des 20 ans du jeu ?

Retrouvez la localisation des 3 boss mondiaux de Tanaris disponibles pendant les 20 ans de WoW, Marche-Funeste, Archavon et le Sha de la colère.
Pendant l'événement anniversaire de WoW
en 2024, des nouvelles versions de boss mondiaux déjà connus des joueurs ont fait leur apparition dans la zone de Tanaris, sur le continent de Kalimdor. Vous pouvez en effet vous mesurer à ces adversaires du 23 octobre au 7 janvier 2025, afin de récupérer les divers butins qu'ils sont susceptibles de laisser tomber. Afin de vous aider à les trouver, nous vous indiquons ici la localisation de Marche-Funeste, d'Archavon et du Sha de la colère pendant les 20 ans de WoW.
Où trouver les boss mondiaux de Tanaris pendant l'anniversaire de WoW en 2024 ?
Chaque jour pendant les festivités des 20 ans de WoW
, tous les joueurs peuvent combattre 3 boss mondiaux à Tanaris
, Marche-Funeste, Archavon et le Sha de la colère. Ils apparaissent de manière régulière sur les lieux, et vous pouvez récupérer quotidiennement l'un de leurs butins. Voici où les trouver :
- Marche-Funeste (en bleu ciel) → Rivage de Brisesud
- Archavon (en violet) → au nord de Tanaris, à l'ouest de Gadgetzan
- Sha de la colère (en jaune) → Le repaire nuisible
Notez que les versions classiques de ces 3 boss mondiaux
apparaissent toujours à leur emplacement habituel, et que celles de Tanaris sont uniquement disponibles pendant les 20 ans de WoW
.
Vous avez tout intérêt à vous mesurer régulièrement à ces adversaires, dans le but de débloquer tous leurs butins. Même si la table complète des loots n'est pas encore connue à ce jour, nous savons déjà qu'il existe un chance de ramasser les montures suivantes :
- Marche-funeste → Faucon du destin illidari, Glacemonde azur
- Archavon → Grand mammouth de guerre noir
- Sha de la colère → Serpent-nuage céleste onyx
Pour en savoir plus sur les cosmétiques de l'événement anniversaire, n'hésitez pas à consulter notre article expliquant comment obtenir les mascottes Mini Kaz et Mini Funeste
, ainsi que le guide du méta haut fait « Vingt ans, toujours aussi frais », débloquant la monture Rênes de la tempête de flamme-froide.
commentaire (0)