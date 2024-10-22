WoW : La monture Rênes de la tempête de flamme-froide, comment l'obtenir ?

Retrouvez des indications pour débloquer la monture Rênes de la tempête de flamme-froide, disponible à l'occasion des 20 ans de WoW, dans cet article.
WoW
célèbre ses 20 ans du 23 octobre 2024 au 7 janvier 2025, et les joueurs auront donc un peu plus de deux mois pour participer aux activités et débloquer tous les butins. L'une des nouveautés les plus attendues est sans doute la monture phare de l'événement anniversaire, les Rênes de la tempête de flamme-froide
, et pour l'obtenir, vous devrez compléter une série de hauts faits.
Comment récupérer les Rênes de la tempête de flamme-froide ?
La monture Rênes de la tempête de flamme-froide
est une récompense qui se déverrouillera automatiquement lorsque vous aurez achevé le méta haut fait « Vingt ans, toujours aussi frais »
pendant l'événement des 20 ans de WoW
.
Voici la liste des 8 hauts faits à valider pour terminer le méta haut fait :
- I have that one ! / Je l'ai celle-là ! → Monter une monture identique à celle utilisée par Abigail durant l'activité Mount Mania
- Balloonist / À fond les ballons → Faire un tour en ballon pendant les festivités à Tanaris (pour ce faire, interagissez avec Isaandrae à Tanaris, à proximité des Grottes du Temps)
- Fashion Critic / Critique de mode → Voter une fois au cours de l'activité de Fashion Frenzy
- Codex Editor : Ahn'Qirah / Édition de codex : Ahn'Qiraj → terminer le scénario « Le Codex de Chromie »
- An Original / Premier du nom → Éliminer l'un des boss suivants : Kazzak, Azuregos, Lethon, Emeriss, Taerar ou Ysondre
- A Gatecrasher / Un être indésirable → Éliminer l'un des boss suivants : Archavon, Sha de la Colère, Marche-funeste
- Pet Mischief / Masque ôté... plus tard → Utiliser un déguisement de mascotte avec un Miroir à familier, à côté de Petra à Tanaris
- Peanut Gallery / Public captif → Réagir à une scène pendant l'activité du Story Time (contes du Chroniqueur Cho)
Lorsque vous aurez terminé, vous recevrez la monture Rênes de la tempête de flamme-froide
et pourrez enfin l'ajouter à votre collection. Les hauts faits présentés ci-dessus ne pourront plus être complétés une fois l'événement terminé, alors assurez-vous d'avoir accompli cette tâche avant le 7 janvier 2025.
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