WoW : Les mascottes Mini Kaz et Mini Funeste, comment les obtenir pendant les 20 ans du jeu ?

Retrouvez des indications pour obtenir Mini Kaz et Mini Funeste sur WoW, deux mascottes disponibles pendant l'événement des 20 ans du MMORPG.
WoW
fête ses 20 ans
à partir du mercredi 23 octobre 2024 jusqu'au 7 janvier 2025, et diverses surprises attendent les joueurs. Vous pouvez en effet vous attendre à redécouvrir les Profondeurs de Rochenoire, revivre les grandes lignes de l'Histoire du MMORPG, participer à des activités telles que Mount Mania, mais aussi collecter une multitude de butins. Comme pour chaque événement majeur, des transmogrifications, des montures et des mascottes sont disponibles, et nous vous expliquons ici comment récupérer Mini Kaz et Mini Funeste
(Lil'Kaz, Lil'Dommy).
Où trouver Mini Kaz et Mini Funeste pendant les 20 ans de WoW ?
Parmi les nouvelles mascottes de combat
récupérables grâce à l'événement anniversaire de WoW de 2024
, on trouve Mini Kaz et Mini Funeste, deux seigneurs funestes similaires au boss mondial, le Seigneur Kazzak. Or, vous devrez fournir un petit effort pour en prendre possession.
Comment récupérer Mini Kaz ?
La mascotte Mini Kaz
peut être acquise en étant chanceux en éliminant le boss mondial Kazzak
. Elle fait effectivement partie de sa table de butins, et vous devrez donc vous rendre dans les Terres foudroyées, à l'ouest de la zone, pour pouvoir l'affronter et recevoir Mini Kaz
.
Comment obtenir Mini Funeste ?
Pour vous procurer la mascotte Mini Funeste
, vous devrez récolter 10 Jetons de célébration de bronze
, la monnaie de l'événement des 20 ans du jeu. Vous pouvez en remporter en participant à diverses activités :
- Quêtes quotidiennes et hebdomadaires
- Sur les boss mondiaux
- Dans le raid des Profondeurs de Rochenoire, sur les boss en mode Marcheur du temps
- En terminant le scénario du Codex de Chromie
- En complétant les quêtes journalières de la Vengeance de Korrak
- En achevant des donjons Classic en mode Marcheur du temps
- En relevant le défi de mode
Une fois que vous aurez 10 Jetons en poche, rendez-vous auprès de l'historienne Ma'di
, localisée à l'extérieur des Grottes du Temps à Tanaris.
D'autres cosmétiques peuvent être achetés de la même manière, par exemple les ensembles T2 revisités, la monture Chien du magma de 2014 (20 Jetons), l'Ourson du Blizzard (10 Jetons) de 2008 ou encore la monture Brise-monde d'obsidienne (20 Jetons).
Pour ne rien manquer des surprises des 20 ans de WoW
, nous vous invitons à consulter notre article expliquant comment recevoir les Rênes de la tempête de flamme-froide
, et d'ajouter ainsi la monture phare de l'événement à votre collection.
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