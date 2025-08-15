WoW Midnight : Une bande-annonce teasant la révélation de l'extension a été partagée

Découvrez en vidéo le dernier teaser de WoW Midnight, la prochaine extension du MMORPG, qui sera présentée officiellement au cours de la Gamescom 2025.
Alors que WoW
The War Within vient d'entrer dans son dernier chapitre majeur avec la saison 3 et de le raid de la Manaforge Oméga, les regards sont déjà tournés vers la prochaine extension, Midnight. Blizzard a révélé en fin d'année 2024 que la très demandée fonctionnalité du Housing sera disponible, et le développeur prévoit de dévoiler les grandes nouveautés à venir au cours de l'événement de la Gamescom 2025
, du 20 au 24 août. Quelques jours avant cette présentation, une bande-annonce en vidéo a été partagée.
« À nos portes », le teaser vidéo de WoW Midnight est en ligne
Dans la soirée du 14 août 2025, Blizzard a partagé une vidéo relative à l'extension Midnight de WoW
d'une durée de 56 secondes. Celle-ci montre qu'une nouvelle menace s'abat sur Azeroth, tout en laissant entrevoir les quartiers liés à la fonctionnalité Housing. Très peu d'indices se repèrent dans le texte qui accompagne cette bande-annonce, mais ils permettent au moins de confirmer que vous aurez à affronter les mystères du Néant et que vous retrouverez Xal'atah.
Les ombres s'abattent et Azeroth est sur le point de connaître son heure la plus sombre. Alors que la tempête du Vide frappe à votre porte, affronterez-vous cette menace en solitaire ? Ou vous unirez-vous pour combattre cette menace ?
Cette vidéo fait écho à une illustration dévoilée en juillet 2025
, dans laquelle se distingue la capitale de Silvermoon City, qui selon toute vraisemblance serait menacée par des ombres énigmatiques. Un marcheur du vide était aussi présent, nous permettant d'assurer que la thématique principale de Midnight sera bel et bien en lien avec le Néant. Pour en apprendre davantage et valider certaines hypothèses, il faudra patienter encore un peu, jusqu'au 20 août 2025, date d'ouverture de la Gamescom.
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