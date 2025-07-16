WoW Midnight : Ce détail présent sur l'illustration du teaser de la cinématique n'a pas échappé aux joueurs

Blizzard a partagé une illustration pour teaser la sortie de la cinématique de WoW Midnight en juillet 2025.
L'événement de la Gamescom 2025 est très attendu par la communauté de WoW
, car c'est à cette occasion que la prochaine extension du MMORPG, Midnight, sera officiellement présentée
. Certains détails concernant ce nouveau chapitre sont d'ores et déjà connus, puisque Blizzard a déjà publié plusieurs articles explicitant le fonctionnement du Housing, une fonctionnalité qui suscite l'enthousiasme, et qui permettra encore un peu plus de personnaliser son expérience en Azeroth. À l'approche de la Gamescom, le développeur a teasé la cinématique de Midnight
, et un détail a été tout de suite remarqué par les joueurs.
L'action de WoW Midnight pourrait être liée à Silvermoon City
En juillet 2025, quelques semaines avant que la Gamescom 2025 ne commence, Blizzard a publié sur X une image annonçant la révélation de la cinématique de WoW Midnight, ce qui a permis aux joueurs d'effectuer des spéculations sur le contenu que réserve l'extension.
Sans tarder, certains ont ainsi établi un lien entre l'illustration fournie par le développeur et l'architecture de Silvermoon City
(Lune-d'Argent), la capitale des Elfes de sang. À l'arrière-plan, l'ombre qui se dessine pourrait faire référence au Sunfury Spire
, le plus haut bâtiment de la ville.
Cette hypothèse a été relayée par nos confrères de Wowhead, mais sur Reddit, certains ont remarqué, non sans amusement, que l'ombre pourrait aussi être celle de Zovaal, le Geôlier, qui règne sur l'Antre en Ombreterre.
Midnight end boss revealed
byu/Over67 inwow
Il est encore trop tôt pour que ces hypothèses se vérifient, mais il apparaît au moins que Midnight invitera les joueurs à se confronter à une magie obscure, en témoigne la présence des Marcheurs du vide. Cette thématique pourrait correspondre à l'univers des Elfes de sang, mais pour en avoir le cœur net, il faudra patienter jusqu'au lancement de la Gamescom 2025.
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