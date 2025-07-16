WoW Midnight : Ce détail présent sur l'illustration du teaser de la cinématique n'a pas échappé aux joueurs

Great things in store for @Warcraft at @gamescom!



⭐ Midnight Expansion Reveal & Gameplay Showcase

🏠 Housing Demos

👀 Creator Clash Live



It all kicks off with a World Premiere of the Midnight Cinematic on Opening Night Live!

Broadcast starts at 2p ET / 11a PT / 8p CEST. pic.twitter.com/80lIWg9iH0