WoW Midnight sera présenté en détail en octobre 2025



le 23 septembre 2025 à 13h03 Publié par Amandine Paccou le 23 septembre 2025 à 13h03

Blizzard donne rendez-vous aux joueurs de WoW le 1er octobre 2025 pour en apprendre plus au sujet de Midnight. Le développeur répondra aussi à vos questions pendant une heure, avant que l'Alpha n'ouvre ses portes.