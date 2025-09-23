WoW Midnight sera présenté en détail en octobre 2025

Blizzard donne rendez-vous aux joueurs de WoW le 1er octobre 2025 pour en apprendre plus au sujet de Midnight. Le développeur répondra aussi à vos questions pendant une heure, avant que l'Alpha n'ouvre ses portes.
Depuis la révélation du contenu de WoW Midnight à l'occasion de la Gamescom d'août 2025, l'engouement et l'empressement relatif au prochain chapitre de la Saga de l'Âme-Monde s'intensifie. Même si aucune date de sortie n'a été communiquée pour l'instant, l'Alpha sera disponible à compter du mois d'octobre, et Blizzard a partagé quelques informations à ce sujet.
Une présentation détaillée de Midnight est organisée le 1er octobre 2025
Si vous attendez WoW Midnight avec impatience, alors vous avez tout intérêt à ne pas manquer le rendez-vous du 1er octobre 2025. En effet, Blizzard organisera ce jour-là une présentation détaillée de Midnight, qui sera suivie d'une session de questions-réponses d'une heure avec l'équipe de développement. Cela sera diffusé en direct sur Twitch et YouTube à partir de 18 heures en France, et introduit par Chris Metzen directeur créatif, et d'Ion Hazzikostas, directeur principal du jeu.
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Un aperçu des zones, de l'histoire et des fonctionnalités majeures de l'extension sont au programme, et vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur les forums officiels de WoW ou sur le subreddit WoW pour poser vos questions en prévision de la diffusion.
À la suite de la présentation, l'Alpha de Midnight ouvrira le 2 octobre 2025. Les invités de ces premiers tests seront surtout des vétérans de la communauté, des journalistes, des responsables de sites de fans, ainsi que l'entourage proche des équipes Blizzard. Les joueurs pourront néanmoins participer plus tard à la bêta dont les inscriptions sont ouvertes, et si vous faites partie des heureux élus, vous recevrez un e-mail vous indiquant de télécharger le client de jeu directement depuis l'application de bureau Battle.net.
Rendez-vous donc dès le 1er octobre prochain pour en apprendre davantage au sujet de WoW Midnight, et découvrir un véritable premier aperçu de l'extension en visionnant l'expérience des participants à l'Alpha en streaming.
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