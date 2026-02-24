WoW Midnight : Peut-on jouer en accès anticipé ?

Est-il possible de jouer à WoW Midnight en accès anticipé ? La réponse, c'est par ici.
WoW
Midnight va officiellement sortir le 3 mars 2026, et certains impatients se demandent s'il sera possible ou non de découvrir les zones de l'extension avant les autres grâce à un accès anticipé
.
Y a-t-il un accès anticipé pour WoW Midnight ?
WoW Midnight
, c'est pour bientôt, mais vous trouvez peut-être le temps long depuis la mise à jour de prélancement de janvier 2026, Ainsi, vous aimeriez commencer votre montée vers le niveau 90 le plus rapidement possible, et espérez peut-être qu'un accès anticipé
soit autorisé. Bonne nouvelle si votre patience a atteint ses limites : il existe bel et bien un accès anticipé pour Midnight, et pour l'obtenir, il suffit d'acquérir via Battle.net l'Epic Edition du jeu
.
Cela vous coûtera 89.99 €, et comprend :
- l'extension Midnight + The War Within
- un sésame pour le niveau 80
- 2 000 deniers
- 30 jours de temps de jeu
- un accès anticipé au Logis
- Transmogrification « Grande tenue d'arpenteur de lumière »
- Transmogrification « Grande tenue d'arpenteur du vide »
- Monture « faucon-dragon aile de lumière »
- Monture « faucon-dragon aile du vide »
- Monture « Surgisseur de lumière du vide »
- Mascotte « Soubrespoir »
- Mascotte « Tristeplumes »
- Accès à la bêta de Midnight
- Pack de 8 objets pour le Housing
- Rotonde imprégnée de Lumière
- Rotonde corrompue par le Vide
- Fontaine imprégnée de Lumière
- Fontaine corrompue par le Vide
- Portraits d'Alleria Coursevent, Turalyon, Arator et Xal'atath
- 3 jours d'accès anticipé à Midnight
Autrement dit, effectuer cet achat vous permettra de faire vos premiers pas sur Midnight à compter du 27 février 2026.
Vous pourrez ainsi atteindre le niveau maximal de 90, compléter la campagne, déverrouiller la race des Haranir, et explorer les nouvelles régions. Par souci d'égalité, tous les contenus endgame
ne seront pas disponibles avec l'accès anticipé, par exemple des donjons de haut niveau, ou des activités saisonnières. Néanmoins, le posséder offre toujours un avantage, surtout si vous prévoyez de disposer de plusieurs personnages d'ici la sortie des raids
.
Rendez-vous donc dès le 27 février en avant-première sur WoW Midnight
, et en attendant, n'hésitez pas à consulter les détails des talents de prestige pour chaque classe
, afin d'être certain de choisir la spécialisation la plus cohérente avec votre gameplay.
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