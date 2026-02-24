WoW Midnight : Peut-on jouer en accès anticipé ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 février 2026 à 14h48
Est-il possible de jouer à WoW Midnight en accès anticipé ? La réponse, c'est par ici.
WoW Midnight : Peut-on jouer en accès anticipé ?
WoW Midnight va officiellement sortir le 3 mars 2026, et certains impatients se demandent s'il sera possible ou non de découvrir les zones de l'extension avant les autres grâce à un accès anticipé.

Y a-t-il un accès anticipé pour WoW Midnight ?

WoW Midnight, c'est pour bientôt, mais vous trouvez peut-être le temps long depuis la mise à jour de prélancement de janvier 2026, Ainsi, vous aimeriez commencer votre montée vers le niveau 90 le plus rapidement possible, et espérez peut-être qu'un accès anticipé soit autorisé. Bonne nouvelle si votre patience a atteint ses limites : il existe bel et bien un accès anticipé pour Midnight, et pour l'obtenir, il suffit d'acquérir via Battle.net l'Epic Edition du jeu.

epic-edition
Cela vous coûtera 89.99 €, et comprend :
  • l'extension Midnight + The War Within
  • un sésame pour le niveau 80
  • 2 000 deniers
  • 30 jours de temps de jeu
  • un accès anticipé au Logis
  • Transmogrification « Grande tenue d'arpenteur de lumière »
  • Transmogrification « Grande tenue d'arpenteur du vide »
  • Monture « faucon-dragon aile de lumière »
  • Monture « faucon-dragon aile du vide »
  • Monture « Surgisseur de lumière du vide »
  • Mascotte « Soubrespoir »
  • Mascotte « Tristeplumes »
  • Accès à la bêta de Midnight
  • Pack de 8 objets pour le Housing
  • Rotonde imprégnée de Lumière
  • Rotonde corrompue par le Vide
  • Fontaine imprégnée de Lumière
  • Fontaine corrompue par le Vide
  • Portraits d'Alleria Coursevent, Turalyon, Arator et Xal'atath
  • 3 jours d'accès anticipé à Midnight
Autrement dit, effectuer cet achat vous permettra de faire vos premiers pas sur Midnight à compter du 27 février 2026. Vous pourrez ainsi atteindre le niveau maximal de 90, compléter la campagne, déverrouiller la race des Haranir, et explorer les nouvelles régions. Par souci d'égalité, tous les contenus endgame ne seront pas disponibles avec l'accès anticipé, par exemple des donjons de haut niveau, ou des activités saisonnières. Néanmoins, le posséder offre toujours un avantage, surtout si vous prévoyez de disposer de plusieurs personnages d'ici la sortie des raids.

acces-anticipe-midnight
Rendez-vous donc dès le 27 février en avant-première sur WoW Midnight, et en attendant, n'hésitez pas à consulter les détails des talents de prestige pour chaque classe, afin d'être certain de choisir la spécialisation la plus cohérente avec votre gameplay.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : Blizzard dévoile une monture à 5 millions de PO avec le patch 12.1.5
World of Warcraft 04 septembre 2026

WoW : Blizzard dévoile une monture à 5 millions de PO avec le patch 12.1.5

Une monture qui va faire de l'ombre au célèbre Brutosaure de BFA sera disponible avec le patch 12.1.5 de WoW Midnight à Harandar, mais il faudra payer plusieurs millions pour en bénéficier.
WoW : Nouvelle victoire pour Liquid avec le World first de l'abîme Venimeux
World of Warcraft 04 septembre 2026

WoW : Nouvelle victoire pour Liquid avec le World first de l'abîme Venimeux

La terrible Ula'tek est tombée le 3 septembre 2026 : Liquid signe son un nouveau World first dans le raid de l'abîme Venimeux de la saison 2 de WoW Midnight.
WoW : Ce qui arrive avec la mise à jour 12.1.5 de Midnight
World of Warcraft 03 septembre 2026

WoW : Ce qui arrive avec la mise à jour 12.1.5 de Midnight

Un aperçu officiel des nouveautés à venir avec la mise à jour 12.1.5 de WoW Midnight a été partagé par Blizzard en septembre 2026.

commentaire (0)