WoW Midnight : La guilde des Bastonneurs devrait faire son grand retour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 octobre 2025 à 12h10
La fameuse guilde des Bastonneurs pourraient revenir sur WoW Midnight, préparez-vous à combattre dans l'arène pour débloquer de nouvelles récompenses dès le mois de décembre 2025.
WoW Midnight : La guilde des Bastonneurs devrait faire son grand retour
Si vous avez joué à WoW sur les extensions comprises entre Mists of Pandaria et Legion, vous avez peut-être participé à des activités liées à la guilde des Bastonneurs. Il s'agit d'une organisation vous offrant la possibilité de combattre dans une arène contre des boss variés, pour monter des rangs et débloquer des récompenses cosmétiques. Même si vous n'avez pas eu la chance de connaître les Bastonneurs, les choses devraient changer avec le patch 11.2.7 de WoW The War Within.

Les Bastonneurs seraient au programme sur WoW Midnight

À la suite du lancement de l'Alpha de WoW Midnight en octobre 2025, des recherches ont été menées, et nos confrères de Wowhead ont partagé une nouvelle qui devrait ravir les amateurs de défis. En effet, la célèbre guilde des Bastonneurs devrait faire son retour à compter de la mise à jour 11.2.7, qui marquera aussi l'accès anticipé au Logis. La sortie serait donc fixée à la date du 9 décembre prochain, soit une semaine après le déploiement du patch, bien que nous ne puissions l'affirmer à ce jour avec certitude.

Plusieurs hauts-faits relatifs à cette faction atypique ont été repérés, et deux montures inédites ont été dévoilées :
  • Brawlin' Bruno (rang 4)
  • Ballistic Bronco (rang 8)
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Qui plus est, des consommables pourraient également être ajoutés pour vous aider dans vos futurs combats, augmentant l'intelligence, la force, l'agilité ou la santé de 25 % durant 25 secondes. Une nouvelle fonctionnalité aperçue sur l'Alpha de Midnight appelée « Broker Gambits » pourrait aussi être de la partie. Concrètement, vous seriez autorisé à accroître la difficulté des affrontements de l'arène pour valider des hauts-faits particuliers et obtenir des titres, par exemple :
  • A Prime Ordeal → Ressortez victorieux d'une situation marécageuse.
  • Audience Participation → Repoussez fruits et poissons immondes lancés à tout-va.
  • Bare Knuckle Brawl → Gagnez une baston sans avoir d'arme équipée.
broker-gambit

Blizzard n'a pas encore confirmé ces informations pour le moment, mais il y a de bonnes chances pour qu'elles se révèlent correctes. Pour en avoir le cœur net, il faudra patienter un peu, et pour ce faire, nous vous invitons à participer à Legion Remix dès le 8 octobre, et pourquoi pas, obtenir un avant-goût de la guilde des Bastonneurs sur cette version accélérée de l'extension.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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