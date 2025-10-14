WoW Midnight : L'identité des boss de fin des 3 raids de la P1 se dévoile

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 octobre 2025 à 15h22
L'Alpha de WoW Midnight a permis à la communauté de découvrir qui seront les boss de fin des 3 premiers raids de l'extension, et vous les avez déjà croisés.
WoW Midnight : L'identité des boss de fin des 3 raids de la P1 se dévoile
Dès la première phase de WoW Midnight, les joueurs pourront découvrir de nouveaux donjons et trois raids inédits, La flèche du Vide, La faille du Rêve et la Marche sur Quel'Danas. Grâce à la sortie de l'Alpha en octobre 2025, les identités de certains boss ont été révélées, et vous les connaissez sans doute déjà.

Alleria Coursevent, L'ura et Lothraxion : voici les boss de fin des 3 raids de la phase 1 de WoW Midnight

Contrairement à ce que nous aurions pu penser en découvrant la trame de WoW Midnight, tous les combats de raid ne seront pas menés contre les serviteurs de Xal'atath. En effet, vous retrouverez des personnages dont vous avez déjà croisé la route lors des extensions précédentes, par exemple à travers Alleria Coursevent, la cheffe des Elfes du Vide, en tant que boss final de La flèche du Vide. Cette dernière lutte contre le Néant depuis Legion, une forme qu'elle peut adopter quand bon lui semble. Sur The War Within, elle s'était montrée plus discrète à ce niveau, si bien que nous ne savons pas encore comment elle a été totalement corrompue dans la narration de Midnight. En toute logique, votre objectif sera de la sauver.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

L'Alpha a également dévoilé qui sera le boss final de la Marche sur Quel'Danas : il s'agit de L'ura, qui selon le journal en jeu, serait libéré à la suite d'une connexion rompue avec Alleria dans La flèche du Vide. Ce Naaru avait été absorbé par l'aînée des Coursevent dans Legion, et est aujourd'hui utilisé par Xal'atath pour corrompre le Puits du Soleil.

À lire également

WoW Midnight : Blizzard revoit la conception des combats pour se passer de WeakAuras

WoW Midnight : Blizzard revoit la conception des combats pour se passer de WeakAuras

Le raid de La faille du Rêve vous conduira face à Lothraxion, le démon purifié. Ce Nathrezim avait la particularité de servir la Lumière et non pas la Légion. Sur Midnight, « aveuglé par la trahison », il prend d'assaut Nexus-Point pour le réduire en cendres et détruire Lune-d'Argent.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

La phase 1 de WoW Midnight accueillera d'autres noms familiers en donjon et en raid, comme le roi déchu Salhadaar, ainsi que des adversaires inédits, à l'instar de Chimaerus ou encore Belo'ren, l'enfant d'Al'ar. La plupart des combats pourront être testés avant la sortie du jeu, mais ceux contre les boss de fin de raid, Alleria, L'ura et Lothraxion, ne seront sans doute dévoilés qu'en même temps que le lancement de l'extension.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : Les offres du Comptoir d'août 2026, les détails
World of Warcraft 30 juillet 2026

WoW : Les offres du Comptoir d'août 2026, les détails

Chaque mois, les offres du Comptoir sont mises à jour sur WoW Midnight. Retrouvez toutes celles du mois de juillet 2026 dans cet article.
WoW : Les boss hors instance de la saison 2 : fonctionnement et table des loots de Nymrissa
World of Warcraft 30 juillet 2026

WoW : Les boss hors instance de la saison 2 : fonctionnement et table des loots de Nymrissa

Blizzard a partagé des informations au sujet des boss hors instance, des ennemis redoutables qui arriveront en saison 2 de WoW Midnight. Le premier à venir sera la sorcière naga Nymrissa, sa table des loots est connue.
WoW : Aperçu des boss et hauts-faits de l'abîme Venimeux, le raid de la saison 2 de Midnight
World of Warcraft 28 juillet 2026

WoW : Aperçu des boss et hauts-faits de l'abîme Venimeux, le raid de la saison 2 de Midnight

Vous aurez fort à faire dans raid de l'abîme Venimeux en saison 2 de WoW Midnight : de nouveaux hauts-faits seront disponibles et à réaliser sur les 8 boss de l'instance.

commentaire (1)

Avatar
Bappon (invité) Le 15/10/2025 à 14:50

j'aimais trop Alleria Coursevent