WoW Midnight : L'identité des boss de fin des 3 raids de la P1 se dévoile

L'Alpha de WoW Midnight a permis à la communauté de découvrir qui seront les boss de fin des 3 premiers raids de l'extension, et vous les avez déjà croisés.
Dès la première phase de WoW
Midnight, les joueurs pourront découvrir de nouveaux donjons et trois raids inédits, La flèche du Vide, La faille du Rêve et la Marche sur Quel'Danas. Grâce à la sortie de l'Alpha en octobre 2025, les identités de certains boss ont été révélées, et vous les connaissez sans doute déjà.
Alleria Coursevent, L'ura et Lothraxion : voici les boss de fin des 3 raids de la phase 1 de WoW Midnight
Contrairement à ce que nous aurions pu penser en découvrant la trame de WoW Midnight
, tous les combats de raid ne seront pas menés contre les serviteurs de Xal'atath. En effet, vous retrouverez des personnages dont vous avez déjà croisé la route lors des extensions précédentes
, par exemple à travers Alleria Coursevent
, la cheffe des Elfes du Vide, en tant que boss final de La flèche du Vide. Cette dernière lutte contre le Néant depuis Legion, une forme qu'elle peut adopter quand bon lui semble. Sur The War Within, elle s'était montrée plus discrète à ce niveau, si bien que nous ne savons pas encore comment elle a été totalement corrompue dans la narration de Midnight. En toute logique, votre objectif sera de la sauver.
L'Alpha a également dévoilé qui sera le boss final de la Marche sur Quel'Danas : il s'agit de L'ura
, qui selon le journal en jeu, serait libéré à la suite d'une connexion rompue avec Alleria dans La flèche du Vide. Ce Naaru avait été absorbé par l'aînée des Coursevent dans Legion, et est aujourd'hui utilisé par Xal'atath pour corrompre le Puits du Soleil.
Le raid de La faille du Rêve vous conduira face à Lothraxion
, le démon purifié. Ce Nathrezim avait la particularité de servir la Lumière et non pas la Légion. Sur Midnight, « aveuglé par la trahison
», il prend d'assaut Nexus-Point
pour le réduire en cendres et détruire Lune-d'Argent.
La phase 1 de WoW Midnight
accueillera d'autres noms familiers en donjon et en raid, comme le roi déchu Salhadaar, ainsi que des adversaires inédits, à l'instar de Chimaerus ou encore Belo'ren, l'enfant d'Al'ar. La plupart des combats pourront être testés avant la sortie du jeu, mais ceux contre les boss de fin de raid, Alleria, L'ura et Lothraxion,
ne seront sans doute dévoilés qu'en même temps que le lancement de l'extension.
commentaire (1)
j'aimais trop Alleria Coursevent