WoW Midnight : L'identité des boss de fin des 3 raids de la P1 se dévoile



le 14 octobre 2025 à 15h22 Publié par Amandine Paccou le 14 octobre 2025 à 15h22

L'Alpha de WoW Midnight a permis à la communauté de découvrir qui seront les boss de fin des 3 premiers raids de l'extension, et vous les avez déjà croisés.