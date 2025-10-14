WoW Midnight : Blizzard revoit la conception des combats pour se passer de WeakAuras



le 14 octobre 2025 à 12h49 Publié par Amandine Paccou le 14 octobre 2025 à 12h49

Ion Hazzikostas a détaillé la philosophie de Blizzard au sujet des combats en donjon ou en raid sur WoW Midnight. Le développeur emploie plusieurs méthodes pour vous aider à vous passer de WeakAuras.