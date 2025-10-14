WoW Midnight : Blizzard revoit la conception des combats pour se passer de WeakAuras

Ion Hazzikostas a détaillé la philosophie de Blizzard au sujet des combats en donjon ou en raid sur WoW Midnight. Le développeur emploie plusieurs méthodes pour vous aider à vous passer de WeakAuras.
À la suite du lancement de l'Alpha de WoW
Midnight, la communauté a été marquée par l'annonce de la fin du développement de l'addon WeakAuras pour le prochain titre de la saga de l'Âme-Monde. En effet, Blizzard souhaite que les combats se passent de telles assistances, et a donc imposé des restrictions dans le jeu. En contrepartie, des améliorations de l'interface de base seront proposées, mais cela n'a pas rassuré les joueurs qui imaginent mal être victorieux en Mythique sans WeakAuras, au regard de la difficulté des affrontements. Le directeur du jeu, Ion Hazzikostas, a pris la parole à ce sujet au cours d'une interview en octobre 2025.
Blizzard promet plus de lisibilité dans les combats sur WoW Midnight
Les classes vont être repensées
Dans une interview accordée à PCGamer
, Ion Hazzikostas, le directeur de WoW
, s'est exprimé par rapport à la politique de Blizzard visant à supprimer le recours à des addons tels que WeakAuras en combat. S'il paraît impossible à l'heure actuelle d'envisager un affrontement mythique sans cela, les choses devraient sembler moins effrayantes sur Midnight, en premier lieu grâce à des changements majeurs pour chaque classe.
Le but de la manœuvre est d'alléger la nécessité de traquer trop d'éléments,
en permettant par exemple aux Chasseurs de ne plus avoir à maintenir manuellement des charges de Frénésie, ou en facilitant le placement de la zone de soins des Druides. Ces ajustements devraient aider à s'émanciper de WeakAuras, qui est aussi employé pour la gestion de sa rotation.
Ensuite, ça devient assez simple : appuie sur le bouton quand mon interface me le dit. Mais ce n'est pas le jeu que nous étions réellement en train de concevoir.
Des combats plus abordables
Ion Hazzikostas a également expliqué que la conception des rencontres de WoW Midnight
a changé par rapport aux extensions précédentes. La philosophie de design a été revue, de manière à proposer des combats plus lisibles. Actuellement, certains ne peuvent être abordés sans WeakAuras, en raison d'une difficulté trop importante liée à la simultanéité des événements.
Le but du développeur est donc d'offrir des défis mettant en avant une coordination entre les joueurs avec des combats plus compréhensibles, sans pour autant les rendre faciles. Les mécaniques à venir ont d'ailleurs été classées en trois catégories :
- Dextérité : des combats nécessitant d'être réactif en esquivant et en se déplaçant rapidement.
- Force : des moments durant lesquels de forts DPS ou HPS sont requis.
- Intelligence : des mécaniques liées à la coordination du groupe.
L'Alpha de WoW Midnight
permettra à Blizzard d'apporter des ajustements supplémentaires si le besoin s'en fait sentir, puisque les joueurs pourront tester ces nouveautés et partager leurs avis. Une version de WoW
sans WeakAuras peut faire peur au premier abord, mais le développeur semble désireux de tout mettre en œuvre pour réussir ce pari. Seul l'avenir répondra vraiment à ces questions, alors n'hésitez pas à prendre part à la bêta pour découvrir par vous-même la forme des combats sur Midnight.
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