WoW : MàJ des donjons Mythique+ du 18 décembre, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 décembre 2024 à 15h02
Retrouvez les détails de la mise à jour du 18 décembre 2024 de WoW The War Within, amenant des modifications aux donjons Mythique+ dans cet article.
WoW : MàJ des donjons Mythique+ du 18 décembre, les détails de la mise à jour
La problème de la composition du groupe parfait ne cesse de contraindre les joueurs de WoW The War Within en donjon Mythique+, et Blizzard souhaite amener des solutions. En effet, le développeur a récemment proposé un sondage aux joueurs pour changer les règles en passant d'un chronomètre à un décompte de morts, cherchant ainsi à leur redonner envie de remplir les rôles les moins appréciés, heal et tank. La maintenance hebdomadaire du mercredi 18 décembre ira aussi dans ce sens, puisque des ajustements vont être apportés aux donjons Mythique+, dans le but de produire un meilleur équilibre entre les classes et différentes spécialisations. Retrouvez les changements à venir pour les instances Mythique+ le 18 décembre ci-dessous.

Mise à jour du mercredi 18 décembre des donjons en mode Mythique+

Ara-Kara, la cité des Échos

Ki'katal la Moissonneuse
  • Les dégâts périodiques de Poisons cultivés sont réduits de 10 %.

Cité des Fils

Mandataire Krix'vizk
  • Les dégâts d'ombre de Subjuguer sont réduits de 20 %.
Coquevenin royal
  • Les dégâts périodiques de Projection venimeuse sont réduits de 25 %.

Grim Batol

Tranche-flammes du Crépuscule
  • Les dégâts initiaux de Entaille d'ombreflamme sont réduits de 25 %.
Géant de lave
  • Les dégâts de Poing de lave sont réduits de 21 %.
  • Le temps de recharge de Poing de lave est augmenté.

Brumes de Tirna Scithe

Gardien voile-de-brume
  • L'amélioration de dégâts de Protecteur des brumes est réduite à 2 % par pile (au lieu de 3 %).

Siège de Boralus

Lame maudite des Lamineurs
  • La vulnérabilité aux dégâts de Entaille maudite est réduite à 10 % (au lieu de 15 %).

La Cavepierre

Spoliateur lié au Vide
  • Le temps d'incantation de Griffe d'ombre est augmenté à 2,5 secondes (au lieu de 1 seconde).
  • Le temps de recharge de Griffe d'ombre est augmenté.
Envahisseur coeur-maudit
  • Les dégâts périodiques d'Infection du Vide sont réduits de 25 %.
Machinistes en chef
  • Les dégâts de Marteau igné sont réduits de 20 %.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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