WoW : MàJ 12.0.5, les détails de la mise à jour

Retrouvez le patch notes 12.0.5 de WoW Midnight, déployé le mercredi 22 avril 2026, dans cet article.
La mise à jour 12.0.5 de WoW
Midnight est prévue pour le mercredi 22 avril 2026, et marquera l'ajout de nouveaux contenus, à travers des activités inédites comme la Pêche des Abysses, ou encore des possibilités d'optimisation de l'équipement supplémentaires (Forge du Vide). En plus de cela, divers équilibrages de classes sont au programme, ainsi que des corrections variées. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 12.0.5 de WoW Midnight
ci-dessous.
Patch notes 12.0.5 de WoW Midnight
Repoussez les Assauts du Vide
Les forces du Vide rivalisent pour s'imposer et prendre le contrôle dans une quête effrénée de pouvoir. Alors que chaque occasion est exploitée, le bois des Chants éternels et Zul'Aman deviennent le théâtre de nouvelles attaques.
Frappe du Vide
Incursion du Vide
- Les frappes du Vide alternent chaque semaine entre le bois des Chants éternels et Zul'Aman. Une nouvelle frappe commence dans une autre section de la région dès que la précédente prend fin, et cette rotation se poursuit à travers les régions.
- Ces scénarios de plus grande ampleur se déclenchent lorsqu'un nombre suffisant de frappes du Vide ont eu lieu à travers les régions. L'ardeur d'un grand nombre de braves d'Azeroth sera nécessaire pour en venir à bout.
Perturbez les sites rituels
Les rituels destinés à assouvir les ambitions de Nagas avides de pouvoir et d'adeptes de la Lame du Crépuscule doivent prendre fin ! Enrayez-les dans de petites instances pouvant accueillir de 1 à 5 personnes. Plus vous relèverez des défis importants, plus vous recevrez des récompenses généreuses.
Les sites rituels vous permettront de choisir certains des défis à surmonter au fur et à mesure que vous progresserez dans leurs niveaux. Vous pourrez également débloquer des récompenses dans la grande chambre forte, puisque les sites rituels font partie des activités, au même titre que les Gouffres ou la Traque.
Les assauts du Vide et les sites rituels vous permettront de remporter des décorations de terrain, échangeables contre de l'équipement de champion et héroïque ainsi que d'autres récompenses.
Prenez une longueur d'avance avec la Forge du Vide
La forge du Vide offre de nouvelles opportunités aux personnes qui veulent aller plus loin dans Midnight. Aidez Décimus à bâtir une forge du Vide afin d'entamer la transmutation des noyaux du Vide nébuleux, que vous pourrez transformer en équipement puissant en terrassant des adversaires redoutables dans les raids de la saison 1 de Midnight ou en terminant des donjons mythiques +, des Gouffres abondants et des traques en mode cauchemar.
Une fois la forge du Vide débloquée, Décimus fera de nouveau appel à votre aide afin de fabriquer le marteau du Vide ascendant, qui permettra à vos armes et bijoux d'atteindre de nouveaux sommets une fois améliorés grâce aux noyaux du Vide ascendants.
Noyau du Vide nébuleux
Si vous cherchez encore les objets parfaits pour votre personnage principal ou que vous souhaitez équiper rapidement vos personnages secondaires une fois la saison bien entamée, vous pouvez utiliser des noyaux du Vide nébuleux pour obtenir plus facilement certaines pièces d'équipement spécifiques.
En éliminant un boss dans les raids de la saison 1 de Midnight ou en terminant des donjons mythiques +, des Gouffres abondants et des traques en mode cauchemar, vous pouvez échanger vos noyaux du Vide nébuleux contre un objet aléatoire adapté à votre spécialisation de butin pour cette activité. L'objet ainsi reçu est ensuite enlevé du butin disponible jusqu'à ce que tous les objets éligibles aient été obtenus pour ce mode de difficulté. Par exemple, si vous recevez le bijou Insigne iridescent de capitaine des forestiers après avoir terminé le combat de la Couronne du cosmos dans la flèche du Vide en mode normal, vous pouvez encore l'obtenir en mode héroïque ou mythique. Le niveau d'objet des récompenses mythiques + obtenues grâce aux noyaux du Vide nébuleux correspond à celui des récompenses de la grande chambre forte pour ce niveau de clé. Par exemple : Mythe 1/6 à partir du niveau de clé 10.
Décimus proposera des noyaux du Vide nébuleux en échange de certaines ressources précieuses, telles que l'or, les marnes de Lumière du Vide et les écus de l'aube de vétéran. Le nombre maximum de noyaux du Vide nébuleux disponibles pour un personnage augmente de deux par semaine jusqu'à la fin de la saison. Les objets de raid étant moins nombreux et particulièrement puissants, ils demanderont deux noyaux du Vide nébuleux, tandis qu'un seul suffira pour les récompenses d'autres contenus de fin de jeu, comme le mode mythique +. De cette façon, le même nombre de noyaux du Vide nébuleux sera probablement nécessaire pour obtenir le bijou, l'arme ou l'anneau convoité, peu importe la source. Ainsi, il vous faudra autant de temps pour obtenir un bijou particulier sur un boss de raid dont le butin pour votre spécialisation se limite à trois objets que pour en obtenir un dans un donjon mythique + contenant six objets au total.
Vous pouvez également acheter un noyau du Vide nébuleux auprès de la gardienne du coffre Elysa contre six symboles de mérite thalassien. Les noyaux du Vide nébuleux obtenus de cette façon ne seront pas comptabilisés dans la limite hebdomadaire progressive.
Noyau du Vide ascendant
Une fois la forge du Vide construite, Décimus aura besoin de votre aide pour fabriquer le marteau du Vide ascendant, un puissant outil capable de manipuler les noyaux du Vide ascendants pour renforcer des pièces d'équipement remarquables. Cette quête est valable pour tout votre bataillon et débloquera l'obtention de noyaux du Vide ascendants dans les contenus de fin de jeu de la saison 1 de Midnight, dont les raids, les donjons mythiques +, les Gouffres abondants et les traques en mode cauchemar.
Les armes et les bijoux éligibles peuvent absorber un noyau du Vide ascendant pour gagner en puissance et monter de niveau d'objet. Seuls les armes et bijoux de rang Héros ou Mythe entièrement améliorés ou fabriqués au rang maximum avec Éclat artisanal sont concernés.
Jouez à cache-cache lors des Duels de décoration
Face aux dangers qui pèsent sur Azeroth, il est important de savoir se divertir un peu. Grâce à l'outil Recherche de groupe (onglet JcJ), rejoignez un jeu de cache-cache par équipe inédit dans les rues de Lune-d'Argent. Transformez-vous en divers éléments de décoration pour vous cacher ou partez à la recherche des leurres. Lors de ce mini-évènement, vous pourrez obtenir de nouvelles récompenses, parmi lesquelles une monture, des jouets et des éléments de décoration pour votre logis.
Nouvelle activité : Pêche des Abysses
Plongez dans les eaux étincelantes au large de la côte escarpée de Zul'Aman, où les bancs de poissons exotiques abondent juste sous la surface grâce à un nouvel évènement répétable : la pêche des abysses. Faites équipe pour en embrocher autant que possible afin de cumuler des points vous permettant de débloquer des récompenses de pêche et des améliorations pour votre équipement de plongée. Vous pourrez ainsi vous aventurer plus profondément dans l'abysse où vous attendent des trésors bien plus précieux.
Allez voir le plongeur Je'ju et équipez-vous pour plonger dans les profondeurs. Filez au travers des tourbillons, harponnez des créatures et découvrez les trésors enfouis au cœur des geysers aquatiques.
Si vous prouvez votre maîtrise, vous pourriez bien remporter des améliorations pour votre équipement de plongée et des objets ornementaux.
Hauts faits
- Correction d'un problème à cause duquel les personnages-joueurs qui détenaient déjà la mascotte Jeune fée du soleil ne recevaient pas de progression pour le haut fait Cherche-esprit et devaient obtenir la mascotte à nouveau.
Classes
Donjons et Raids
Mythique +
Commentaires de l'équipe de développement : nous souhaitons offrir aux personnes dévouées au mythique + un nouvel objectif qui reste gratifiant au fil du temps, tout en leur permettant de récupérer certaines récompenses plus anciennes qu'elles auraient pu manquer en cours de route. La cote prérequise pour obtenir Saga mythique sera de 3 400 à sa sortie, mais nous ne pensons pas que ce seuil restera figé indéfiniment. Le mythique + évolue de saison en saison, et nous voulons que ce haut fait continue de représenter un niveau de difficulté et de prestige similaire chaque saison. C'est pourquoi il est possible que cette cote prérequise change lors des futures saisons.
- Nouvelle fonctionnalité : Lueur de Lindormi – Lueur de Lindormi met en évidence une sélection d'adversaires même quand l'affixe Soutien de Lindormi est inactif. La défaite des adversaires en surbrillance permet de remplir les conditions relatives aux troupes adverses pour un donjon de clé mythique.
- Les personnages-joueurs dont la classe permet une spécialisation de tank peuvent choisir d'utiliser Lueur de Lindormi en parlant à Lindormi près du portail des Voies temporelles ou à la fin d'un donjon de clé mythique.
- Lueur de Lindormi s'active dans un donjon de clé mythique si le personnage tank du groupe a choisi cette fonctionnalité.
- Lueur de Lindormi peut être désactivé en retournant parler à Lindormi.
- Nouveau haut fait : Saga mythique de Midnight : saison 1 – Obtenir une cote mythique + d'au moins 3 400 lors de la saison 1 de Midnight. Permet d'obtenir une selle perdue dans le temps qui peut être échangée auprès de Lindormi contre une monture de votre choix. Les montures incluent#160: une variété de nouvelles montures, ainsi que les montures de Maîtrise mythique et Légende mythique des saisons précédentes.
- Nouveau haut fait : Championnat ombreux (saison 1 de Midnight) – Terminer la saison 1 de Midnight en mode mythique + avec une cote mythique + dans les premiers 1 % de votre région. Permet d'obtenir une nouvelle monture exclusive.
Marche sur Quel'Danas
Glas de minuit
- Les points de vie de Cristal de la pénombre ont été réduits de 10 % en mode mythique.
- Les dégâts de Rutilance ont été réduits de 10 % en mode mythique.
- Les dégâts de Ciel brisé ont été réduits de 10 % en mode mythique.
Logis
Améliorations de l'éditeur d'extérieur de maison
- Vous pouvez désormais cliquer sur les liens d'éléments de décoration dans la fenêtre de discussion pour ouvrir l'onglet Catalogue de décoration. Cliquez sur un élément de décoration en appuyant sur la touche Maj pour créer un lien dans la fenêtre de discussion.
- Si un personnage-joueur appartenant à la guilde et présent dans le quartier de la guilde est expulsé ou quitte la guilde, il sera téléporté en dehors du quartier de la guilde. Son avis d'expulsion devrait être visible après sa téléportation.
- Ajout de nouvelles icônes pour les budgets des améliorations de logis.
- Les éléments de décoration et les maisons apparaissent désormais avec un effet de fondu, au lieu de s'afficher d'un coup à l'écran lorsque vous vous approchez.
- Le message qui s'affiche quand vous tentez d'entrer dans une maison sans autorisation est désormais plus amical.
- Le message qui s'affiche dans la fenêtre de discussion quand vous obtenez un élément de décoration a été mis à jour pour inclure un lien vers le catalogue.
- Les versions teintes d'un élément de décoration s'affichent désormais sur la même carte dans le catalogue de décoration. Vous pouvez alterner entre les versions que vous possédez dans la fenêtre d'aperçu.
- Le message de confirmation lors de l'achat ou le déplacement de fondations a été mis à jour pour inclure le numéro de la parcelle, le quartier et le prix.
- Ajout d'un nouveau didacticiel pour le changement d'initiative. Ajout d'un rappel sur la page d'une initiative inactive indiquant que vous ne pouvez contribuer qu'à une seule initiative à la fois.
- Ajout d'un encadré d'aide pour la récompense d'accomplissement d'initiative affichant l'expérience de logis et les bons communautaires obtenus.
- Une fenêtre s'affiche désormais pour prévenir que des éléments de décoration sont liés à votre maison quand vous en changez le type.
- Ajout d'une option pour masquer/afficher les éléments de décoration quand vous éditez l'extérieur de votre maison.
- La position et la rotation ne sont plus réinitialisées quand vous changez le type d'extérieur de votre maison.
- Le bouton de l'éditeur d'extérieur de la maison a été mis à jour pour n'utiliser qu'une seule icône.
Objets
- Correction d'un problème à cause duquel la valeur du bouclier d'absorption de l'écaille-d'effroi de tristegerbe était mal calculée lorsque vous infligiez des dégâts à plusieurs adversaires.
JCJ
Moine
Tisse-brume
- Thé de mana restaure désormais 50 % de mana en moins en combat JcJ.
- Le montant d'absorption de Cocon de vie a été réduit de 25 % en combat JcJ.
- Chrysalide réduit le temps de recharge de Cocon de vie de 30 s en combat JcJ (au lieu de 45 s).
- Sphères zen peut désormais être appliqué par Coup de pied du soleil levant et Coup de pied du vent impétueux.
Métiers
Commentaire de l'équipe de développement : suite à la compression des caractéristiques et des niveaux d'objet, l'Adresse augmentait de façon disproportionnée par rapport aux autres statistiques de métier, ce qui permettait d'atteindre 100 % d'Adresse très rapidement pour les métiers de Dragonflight et de Khaz Algar. L'Adresse correspond désormais aux valeurs prévues.
- Les rafraîchissements vendus et cuisinés restaurent désormais les points de vie et de mana selon un pourcentage, plutôt qu'un montant fixe.
- La statistique d'Adresse augmente désormais de façon plus progressive pour les métiers de Dragonflight, Khaz Algar et Midnight.
Interface utilisateur et accessibilité
- Vous pouvez désormais cliquer sur la case d'une fonctionnalité en appuyant sur la touche Maj en mode Édition pour activer cette fonctionnalité directement. Les fonctionnalités concernées incluent le gestionnaire des temps de recharge, le compteur de dégâts, les avertissements de boss, les défenses externes et la fenêtre de butin.
- La taille de base des fenêtres de raid et d'arène a été augmentée.
- Ajout d'une option pour ajuster la taille de l'icône des techniques défensives importantes dans les fenêtres de raid.
- Ajout de la possibilité d'inviter des personnages-joueurs de la faction opposée dans le groupe depuis l'onglet des alliances récentes.
- Ajout d'un bouton réduire/agrandir sur les fenêtres du compteur de dégâts, qui s'affichent uniquement sous forme de barre de titre en mode réduit.
- Ajout d'une nouvelle icône pour les PNJ avec l'interaction « Rester un instant et écouter ».
- Correction d'un problème à cause duquel une ligne temporelle de boss s'affichait lors de combats sans évènement soumis à une ligne temporelle.
- Correction d'un problème à cause duquel la fouille automatique ne fonctionnait plus dans certaines situations.
Transmogrification
- Ajout de nouvelles options pour les armes rengainées, dont la possibilité de les masquer.
- Ajout d'une option pour rengainer l'arme dans la fenêtre d'aperçu de transmogrification.
- Ajout d'une commande /tenue pour changer de tenue. Utilisez /tenue x en remplaçant x par le numéro attribué à la tenue dans la fenêtre de transmogrification. Vous pouvez retirer votre tenue de transmogrification en utilisant la commande /tenue sans numéro, ou /tenue x avec le numéro de la tenue déjà équipée (utilisez /tenue !x pour éviter ceci). La tenue de l'épreuve du style utilise /tenue 0.
- Ajout de deux situations : la météo et la période de la journée.
- L'encadré d'aide de la section Ensembles et Ensembles personnalisés est désormais plus détaillé et indique la progression de la collection de l'ensemble ainsi que ses apparences.
- Quand une réduction sur la tenue est disponible, le coût apparaît en vert et un encadré d'aide affiche la source de la réduction.
- Ajout d'une surbrillance au bouton « Enregistrer la tenue » quand des changements ont été effectués.
- Correction d'un problème à cause duquel certains objets avec des effets visuels spéciaux, comme Ramures du seigneur de la forêt, ne s'affichaient pas correctement une fois portés comme tenue de transmogrification.
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