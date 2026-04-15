WoW : Équilibrage des classes du 22 avril 2026, les détails de la mise à jour
Publié par Amandine Paccou
modifié le 17 avril 2026 à 11h11
modifié le 17 avril 2026 à 11h11
Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes à venir le 22 avril 2026 sur WoW Midnight dans cet article.
Le patch 12.0.5 de WoW Midnight va amener plusieurs nouveautés, par exemple la Forge du Vide ou l'activité de la Pêche des abysses, mais ces ajouts n'arriveront pas seuls. En effet, des ajustements des classes de dernière minute ont été programmés, principalement concernant le PvE et les healers, en plus de ceux déjà annoncés au cours des dernières semaines. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'équilibrage des classes du 22 avril 2026.
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Équilibrage des classes du 22 avril de WoW Midnight
PvE
Chevalier de la mortGivre
Porte-mort
- Brave des Couvegivres (rang 3) a été mis à jour – Quand Fureur du wyrm de givre revient, il vous confère désormais le bonus complet de Hâte avec 50 % de la durée normale à la place. La technique utilisée pour rappeler Fureur du wyrm de givre ne fait plus partie du temps de recharge global.
Impie
- L'effet secondaire de Fureur des échos a été retravaillé – En lançant Marque de la faucheuse, vous obtenez 1 charge d'Exterminer. La première faux frappe à 100 % d'efficacité et la seconde à 100 %.
- Exterminer a été mis à jour – Après l'explosion de Marque de la faucheuse, vos 2 prochaines utilisations d'Anéantissement ou de Faux de givre coûtent 1 rune et invoquent 2 faux pour frapper vos adversaires. Le reste de l'effet est inchangé.
Les talents ci-dessous ont été supprimés :
- Nouveau talent : Cycle de la mort – Putréfier réduit le temps de recharge de Mort et décomposition de 1 s. Mort et décomposition réduit le temps de recharge de Putréfier de 0,3 s pour chaque cible adverse touchée, jusqu'à un maximum de 3 s.
- Résurrection d'abomination a été mis à jour – Nuée maléfique n'augmente plus les dégâts infligés aux adversaires par les serviteurs. Inflige désormais périodiquement des dégâts de peste aux adversaires proches.
- Échos putrides possède un effet supplémentaire – Putréfier consomme désormais jusqu'à 2 charges disponibles au lancement.
- Les dégâts de Goule inférieure ont été réduits de 17 %.
- Frappe du Fléau applique désormais Peste virulente en plus de la propager.
- Pestilence a été renommé Trépas chancreux et remplace désormais Sombre transformation au lieu de Poussée de fièvre.
- Les dégâts de frappe-ténèbres de Voile nécrotique ciblent désormais en priorité la cible principale.
- Plusieurs talents ont changé d'emplacement au sein de l'arbre.
Cavalier de l'Apocalypse
- Trépas chancreux ;
- Marche de la folie ;
- Faux de décomposition.
San'layn
- Armement impie possède un effet supplémentaire – Les dégâts de votre goule et de votre archer squelettique augmentent de 10 % et ceux de vos goules inférieures de 20 %.
- Un festin d'âmes a été mis à jour – Lorsque 2 cavaliers ou plus vous prêtent main-forte, vos techniques Voile mortel et Épidémie infligent 20 % de dégâts supplémentaires.
- Soif de sang frénétique a été mis à jour – Essence de la reine de sang augmente les dégâts de vos techniques Voile mortel et Frappe de mort de 3 % et Épidémie de 3 % par cumul.
- Frisson de sang possède un effet supplémentaire – Peste d'effroi et Peste virulente infligent 5 % de dégâts supplémentaires.
- Désacralisation a été mis à jour – Mort et décomposition inflige ses dégâts 100 % plus vite.
Chasseur de démons
Dévoration
- Les chasseurs et chasseuses de démons ont désormais accès à de nouvelles options de personnalisation pour les yeux : une nouvelle couleur bleu Vide et une option sans flammes pour les yeux couleur vert gangrené et bleu Vide.
Marque du Vide
- Immolation spontanée a été retravaillé – Immolation de l'âme vous rend 6 % de votre maximum de points de vie en plus au cours de sa durée et son temps de recharge prend fin lorsque vous tuez un personnage adverse rapportant de l'expérience ou de l'honneur.
- Immolation de l'âme a été mis à jour – Ne vous inflige plus de dégâts au lancement. Soigne désormais 24 % de votre maximum de points de vie pendant sa durée.
- Douce souffrance a été mis à jour – Prolonge désormais la durée de Festin d'âmes de 1/2 s (au lieu de 2/4 s).
- Éradiquer inflige désormais des instances de dégâts distinctes entre sa cible principale et les cibles de ses dégâts de zone.
- Les cumuls de Festin d'âmes ne sont plus limités à 20.
- Si l'aura Concentration sinistre est enlevée à l'aide d'une macro ou d'un clic droit, elle ne peut plus être réappliquée pendant 10 s.
Vengeance
- Lames ardentes a été mis à jour – Affecte désormais Entaille dévorante (au lieu de Fauchage) et augmente également les dégâts de Fauchage de 20 %.
- Fureur déliée a été mis à jour – Augmente désormais les dégâts de Rayon du Vide de 15 %.
- Montée du monstre a été mis à jour – Augmente désormais les dégâts d'Effondrement d'étoile de 15 %.
- Transformation violente a été mis à jour – Augmente également les dégâts de La traque de 25 % et met fin au temps de recharge d'Immolation de l'âme.
- Élève de la souffrance augmente la Maîtrise de 4 % (au lieu de 8 %) et confère 2 points de fureur (au lieu de 5).
- Focalisation aveugle augmente désormais les dégâts cosmiques infligés de 2 % (au lieu de 3 %).
- Festin d'âmes soigne désormais instantanément à l'activation de Division de l'âme (au lieu de soigner pendant 6 s).
- L'effet du déclenchement de Rage déliée dure désormais 12 s (au lieu de 10 s).
- Le temps de recharge de base de Fracture a été réduit à 5,5 s (au lieu de 6 s).
- Annihilation
- Échos célestes permet désormais à Fracture de générer 3 points de fureur supplémentaires (au lieu de 5) et d'infliger 25 % de dégâts supplémentaires (au lieu de 30 %).
DruideÉquilibre
Farouche
- Météorites a été mis à jour – À chaque vague déclenchée par Pluie d'étoiles, une météorite tombe également sur un maximum de 2 cibles à sa portée, chacune infligeant des dégâts des astres.
- Les dégâts des météorites sont réduits de 30 %.
Gardien
- Prédateur invisible (rang 1) possède désormais un effet supplémentaire – Les dégâts des attaques invisibles sont réduits si vous dépensez moins de 5 points de combo et 50 points d'énergie pour lancer Morsure féroce.
- Prédateur invisible (rang 2) a été mis à jour – Les attaques invisibles augmentent les dégâts infligés de 8 %/15 % pendant 1 s par point de combo dépensé pour les déclencher. Les applications supplémentaires prolongent l'effet.
- Prédateur invisible (rang 3) a été mis à jour – Fureur du tigre vous fait lancer une attaque invisible infligeant le maximum de dégâts après les 2 attaques suivantes générant des points de combo. Les dégâts de Déchirure et des attaques invisibles augmentent de 30 %.
- Les dégâts de base d'Entaille invisible et Balayage invisible ont été augmentés de 25 %.
Restauration
- Garde farouche (rang 2) confère désormais 1 charge/2 charges de Guide des rêves ou de Rêve de Cénarius.
- Garde farouche (rang 3) améliore désormais Mutiler, qui inflige 40 % de dégâts supplémentaires sur la durée.
- L'interaction entre Gardien galactique et Lune rouge a été mise à jour – Des charges de Courroux lunaire sont désormais consommées après avoir dépensé 20 points de rage.
- Rétablissement provoqué par Guide des rêves prodigue 100 % de soins supplémentaires.
- Flore éternelle (rang 2) a été retravaillé – La floraison finale de Fleur de vie soigne 6 personnages alliés à moins de 40 m à hauteur de 25 %/50 % de ses soins.
- La floraison frénétique de Flore éternelle (rang 3) se déclenche désormais 3 fois (au lieu de 5).
- Les dégâts de Colère ont été augmentés de 40 %.
- Les dégâts de Feu stellaire ont été augmentés de 40 %.
- Les dégâts d'Éruption stellaire ont été augmentés de 40 %.
- Les dégâts d'Éclat solaire ont été augmentés de 25 %.
- Les dégâts d'Éclat lunaire ont été augmentés de 25 %.
Évocateur
Augmentation
- Nouvelle technique : Forme anthropique de combat – Activez cet effet pour automatiquement adopter votre forme anthropique quand vous ne lancez pas de sorts draconiques comme Souffle de feu ou Envol.
- Les techniques qui vous font temporairement passer en forme dracthyr sont : Souffle profond, Vol onirique, Souffle des présages, Souffle de feu, Afflux d'éternité, Souffle onirique, Soulèvement, Survoler, Paradoxe spatial, Secourir, Zéphyr, Étreinte verdoyante (lorsque Simulacre de rêve n'est pas activé) et Envol.
- De nombreuses techniques qui vous transformaient d'office en Dracthyr auparavant disposent désormais d'effets visuels adaptés à la forme anthropique.
- Lorsque Forme anthropique de combat est actif, la hauteur de la caméra reste fixe sous forme dracthyr afin d'éviter les ajustements rapides de la caméra lors des transformations.
- Les dégâts de Démêler ont été augmentés de 300 %.
- Bénédiction du bronze peut désormais être lancé sur des personnages-joueurs alliés qui n'appartiennent pas à votre groupe ou groupe de raid, à l'instar d'autres améliorations de groupe comme Intelligence des Arcanes.
- Correction d'un problème à cause duquel Gardiens jumeaux appliquait son bonus au début de Secourir plutôt qu'à l'atterrissage.
Garde-temps
- Nouveau talent : Puissante fournaise – Les dégâts de Bénédiction de la fournaise augmentent de 40 % et vos effets prolongeant Puissance d'ébène prolongent également Bénédiction de la fournaise.
- Bénédiction de la fournaise s'applique désormais correctement à l'évocateur ou l'évocatrice qui a lancé le sort, et ne s'applique plus aux familiers.
- L'icône de Chitine régénératrice a été mise à jour.
- Braises en fusion a été supprimé.
Préservation
- Nouveau talent : Dynamo chronologique – Le temps d'incantation de Flamme vivante est réduit de 0,2 s et ses dégâts ou ses soins sont augmentés de 50 % lorsqu'il s'agit d'un sort non instantané.
- Cycles d'énergie a été supprimé.
Garde-temps
- Nouveau talent : Barrière temporelle – Vous invoquez un vortex d'énergie temporelle qui absorbe 900 % de la puissance des sorts et applique Écho à 30 % d'efficacité à votre cible et à un maximum de 4 personnages alliés à moins de 40 m.
- Anomalie temporelle possède désormais un effet supplémentaire – Applique Écho à 30 % d'efficacité aux 5 premières cibles alliées que le vortex traverse.
- Boutures virevoltantes a été légèrement retravaillé – L'Arbre d'émeraude éjecte 1/2 boutures volantes en éclatant, plus un maximum de 2/4 boutures supplémentaires s'il soigne moins de 5 personnages alliés. Chaque bouture soigne un personnage allié dans un rayon de 40 m.
- Les soins prodigués par Boutures virevoltantes ont été augmentés de 67 %.
- Boutures virevoltantes est désormais considéré comme un sort vert et ses soins sont améliorés par Ouroboros.
- Flamme du don de vie fonctionne désormais avec Souffle profond et soigne les personnages-alliés proches à hauteur de 80 % des dégâts infligés aux 5 premières cibles touchées.
- Tous les soins ont été réduits de 5 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- Le coût en mana d'Étreinte verdoyante a été réduit de 27 %.
- Sphère résonnante a été supprimé.
- Nouveau talent : Dynamo chronologique – Le temps d'incantation de Flamme vivante est réduit de 0,2 s et ses dégâts ou ses soins sont augmentés de 50 % lorsqu'il s'agit d'un sort non instantané.
- Cycles d'énergie a été supprimé.
ChasseurPrécision
Les talents ci-dessous ont été supprimés :
- Nouveau talent : Tir explosif – Vous tirez un projectile explosif sur la cible. Au bout de 3 s, il explose et inflige des dégâts de feu aux adversaires à moins de 8 m. Les dégâts infligés sont réduits au-delà de 5 cibles.
- Nouveau talent : Tir de shrapnel – Le lancement de Tir explosif a 100 % de chances de conférer Prêt à tirer.
- Nouveau talent : Détonation précise – Lorsque Visée inflige des dégâts à une cible affectée par votre Tir explosif, Tir explosif explose instantanément, infligeant 20 % de dégâts supplémentaires.
- Tirs précis a été mis à jour – Ne réduit plus le temps de recharge global et ne confère plus de bonus au tir automatique. Le bonus aux dégâts a été réduit à 50 % (au lieu de 100 %). Affecte désormais Tir mortel et Flèche noire à 100 % d'efficacité.
- Carquois de Coursevent a été retravaillé – La consommation de Tirs précis a 30 % de chances de conférer Tirs précis. Le bonus de dégâts de Tirs précis est augmenté de 15 % supplémentaires.
- Précision inégalée a été mis à jour – Augmente désormais les dégâts infligés par Tirs précis de 10 %/20 % (au lieu de 20 %/40 %).
- Chasse au petit gibier a été mis à jour – Augmente désormais les dégâts de Tir explosif de 15 % et ceux de Salve de 25 %.
- Précision de l'aigle a été mis à jour – Augmente désormais les dégâts de Visée de 5 %/10 % et de Tir rapide de 10 %/20 %.
- Les dégâts de Tir assuré ont été augmentés de 100 %.
- Les dégâts de Tir des arcanes ont été augmentés de 33 %.
- Les dégâts de Flèches multiples ont été augmentés de 33 %.
Sentinelle
- Enfer de balles ;
- En rythme ;
- Létalité ;
- Recherche de cibles.
Survie
- Toujours dans le mille a été mis à jour – Augmente désormais les dégâts de Tirs précis de 10 % (au lieu de 40 %).
Chef de meute
- Attaque ! a été mis à jour – Est désormais déclenché par les coups critiques de Frappe à l'unisson (au lieu d'Ordre de tuer).
- Charge a été mis à jour – Ne réduit plus le temps de recharge de Bombe de feu de brousse. Confère désormais 2 % d'Agilité, et 2 % de plus lorsque vous utilisez deux armes en même temps.
- Bombe à fragmentation a été mis à jour – Permet désormais à Bombe de feu de brousse de conférer Focalisation pendant 3 s.
- Plaquage au sol indique désormais qu'il annule les effets d'immobilisation sur votre familier.
- Sanglier trotteur a été retravaillé – Chaque fois que votre sanglier inflige des dégâts, ceux de votre prochain Bâton-boum augmentent de 5 %, dans la limite de 20 % maximum.
- Sanglier trotteur a été retravaillé – Augmente désormais le bonus de dégâts de Sanglier trotteur de 2 %.
- Crocs aiguisés a été mis à jour – Augmente désormais les dégâts infligés par Bombe de feu de brousse à sa cible principale de 15 %.
- Barbelures mortelles génère désormais 1 point de focalisation (au lieu de 2).
MageArcanes
Givre
- Le temps d'incantation d'Impulsion arcanique a été porté à 2,25 s (au lieu de 1,75 s) et chaque charge arcanique dont vous disposez le réduit de 8 %.
- Correction d'un problème à cause duquel Projectiles des arcanes ciblait les bestioles et les attirait en combat sans leur infliger de dégâts quand Harmonisation de l'éther était activé ou que Projectiles surpuissants se déclenchait.
- Glaçons a été mis à jour – Les glaçons ne se forment plus rapidement hors combat.
- La durée de Pointe glaciaire a été portée à 60 s (au lieu d'être illimitée).
- Orbe gelé peut désormais être lancé sans cible.
- Correction d'un problème à cause duquel la durée de l'effet de Pluie glaciale ne correspondait pas à la durée d'Orbe gelé.
MoineMaître brasseur
Maîtrise de l'harmonie
Tisse-brume
- Afflux harmonique a été retravaillé – Lorsque vous lancez Breuvage céleste ou Infusion céleste, vous gagnez 2 charges d'Énergie potentielle. Votre prochaine utilisation de Paume du tigre ou de Vivifier consomme toutes vos charges d'Énergie potentielle pour causer un afflux harmonique. Afflux harmonique : pour chaque charge d'Énergie potentielle, inflige des dégâts de nature à votre cible et aux autres adversaires à proximité, et soigne jusqu'à 5 personnages alliés. Les dégâts et les soins augmentent à chaque charge d'Énergie potentielle consommée.
- Énergie potentielle a été retravaillé – Lorsque vous lancez Fracasse-tonneau, vous gagnez 1 charge d'Énergie potentielle.
- Coalescence applique désormais ses propres dégâts et soins périodiques, et son encadré d'aide a été mis à jour pour plus de clarté.
- Plusieurs encadrés d'aide ont été mis à jour pour préciser l'existence d'une interaction avec à la fois Breuvage céleste et Infusion céleste.
Canalisation des Astres vénérables
- Tous les soins ont été réduits de 5 %.
- Les soins prodigués par Don de Sheilun augmentent de 5 % par nappe consumée (au lieu de 10 %).
- Sourcesprit permet désormais à Brume enveloppante d'être lancé instantanément.
- Voie du serpent ne permet plus à Brume apaisante et Éclair de jade crépitant d'être lancés en se déplaçant, car il s'agit désormais de leur fonctionnement par défaut.
- L'encadré d'aide d'Élixir de l'empereur a été ajusté pour mieux refléter son effet.
Maîtrise de l'harmonie
- Les postures de Boussole interne alternent désormais toutes les 8 s.
Marche-vent
- Afflux harmonique a été retravaillé – Lorsque vous lancez Thé de concentration foudroyante, vous gagnez 2 charges d'Énergie potentielle. Votre prochaine utilisation de Paume du tigre ou de Vivifier consomme toutes vos charges d'Énergie potentielle pour causer un afflux harmonique.
- Afflux harmonique : pour chaque charge d'Énergie potentielle, inflige des dégâts de nature à votre cible et aux autres adversaires à proximité, et soigne jusqu'à 5 personnages alliés. Les dégâts et les soins augmentent à chaque charge d'Énergie potentielle consommée.
- Énergie potentielle a été retravaillé – Lorsque vous lancez Coup de pied du soleil levant ou Coup de pied du vent impétueux, vous gagnez 1 charge d'Énergie potentielle.
- Coalescence applique désormais ses propres dégâts et soins périodiques, et son encadré d'aide a été mis à jour pour plus de clarté.
- Plusieurs encadrés d'aide ont été mis à jour pour préciser l'existence d'une interaction avec à la fois Breuvage céleste et Infusion céleste.
- Poings fracassants a été retravaillé – Augmente les dégâts de Poings de fureur de 20 % (au lieu d'augmenter la durée de 1 s.).
- Infusion œil-du-tigre (rang 1) a été retravaillé – Chaque fois que vous dépensez 3 points de chi, vous générez une Infusion œil-du-tigre. Zénith consomme jusqu'à 20 cumuls d'Infusion œil-du-tigre pour augmenter vos chances de coup critique de 1 % par cumul pendant toute sa durée. Génère rapidement jusqu'à 10 cumuls hors combat, dans la limite de 30 maximum.
- Infusion œil-du-tigre (rang 3) a été retravaillé – Zénith octroie désormais 2 Piétinements culminants supplémentaires.
- Tenue de combat de Xuen peut désormais être déclenché par Coup tournoyant de la grue, réduisant le temps de recharge de Poings de fureur de 0,5 s par cible unique touchée, dans une limite de 2,5 s maximum.
- Piétinement culminant génère désormais 2 points de chi.
- Zénith ne génère plus 2 points de chi au lancement.
Paladin
Sacré
- Bénédiction de protection et Bénédiction de protection des sorts apparaissent désormais dans les fenêtres de raid lorsque l'option « Techniques défensives importantes centrées » est activée dans le menu d'interface des fenêtres de raid.
Héraut du Soleil
- Les soins prodigués par Horion sacré ont été augmentés de 10 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- Les soins prodigués par Mot de gloire ont été augmentés de 20 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- Les soins prodigués par Flamme éternelle ont été augmentés de 20 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- Les soins prodigués par Lumière de l'aube ont été augmentés de 20 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- L'absorption de Jugement supérieur a été augmenté de 250 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- Fanal de sauvetage (rang 3) permet désormais à Éclair lumineux et Lumière sacrée de déplacer Fanal de sauvetage vers leur cible une fois toutes les 5 s.
Forgelumière
- Marcher dans la Lumière a été retravaillé – Augmente désormais les chances de déclenchement d'Imprégnation de lumière de 100 % pendant Courroux vengeur.
- Armement sacré génère désormais 3 charges de puissance sacrée.
PrêtreDiscipline
Sacré
- Expiation permet désormais aux dégâts des sorts de soigner toutes les cibles affectées par Expiation à hauteur de 28 % des dégâts infligés (au lieu de 35 %). Ne s'applique pas au combat JcJ.
- L'absorption de Mot de pouvoir : Bouclier a été augmentée de 25 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- L'absorption de Bouclier de vide a été augmentée de 25 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- Les soins prodigués par Soins rapides ont été augmentés de 25 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- Les soins prodigués par Guérison de l'ombre ont été augmentés de 25 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- Les soins prodigués par Mot de pouvoir : Radiance ont été augmentés de 25 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- Les soins prodigués par Supplique ont été augmentés de 25 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- Tous les soins prodigués sont augmentés de 8 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
Voleur
Assassinat
- Nouveau talent : Fiole sanguine – Lorsque vous portez le coup de grâce à une cible qui rapporte de l'expérience ou de l'honneur, le temps de recharge de Fiole cramoisie est réduit de 15 s et sa prochaine utilisation restaure 5 % de vos points de vie instantanément.
- Irritant aéroporté a été mis à jour – Cécité a un temps de recharge réduit de 50 %, une durée réduite de 70 % et s'applique aux adversaires proches.
Nécrotraqueur
- Nouveau talent : Contrat négociable – Si la cible de votre marque létale meurt, cette marque est transférée à une cible adverse proche pendant la durée restante de son effet.
Entourloupeur
- Marque de nécrotraqueur a été mis à jour – Garrot applique 3 charges de Marque de nécrotraqueur à votre cible, sauf si Marque de nécrotraqueur est déjà actif. Vous apprenez Désigner pour mourir. Lorsque vous dépensez 5 points de combo ou plus pour des attaques contre une cible marquée, vous consommez une charge de Marque de nécrotraqueur, ce qui inflige 120 % de dégâts de peste.
- Désigner pour mourir : votre Marque de nécrotraqueur active est déplacée vers votre cible. Cette technique a une portée de 10 m, un temps de recharge de 20 s, coûte 25 points d'énergie et ne fait pas partie du temps de recharge global.
Hors-la-loi
- Couverture nuageuse a été mis à jour – L'activation de Poussée d'adrénaline fait apparaître un nuage de fumée pendant 10 s. Les attaques effectuées à l'intérieur du nuage troublent la cible, et cet effet est cumulable jusqu'à 2 fois supplémentaires. L'effet persiste 10 s après avoir quitté le nuage.
Finesse
- Botte secrète a été mis à jour – Entre les deux yeux a 3 %/6 % de chances par point de combo dépensé (au lieu de 5 %) de vous conférer 4 points de combo (au lieu de 2/4) et de mettre fin à son temps de recharge.
Nécrotraqueur
Entourloupeur
- Marque de nécrotraqueur a été mis à jour – Frappe-ténèbres applique 3 charges de Marque de nécrotraqueur à votre cible, sauf si Marque de nécrotraqueur est déjà actif. Vous apprenez Désigner pour mourir. Lorsque vous dépensez 5 points de combo ou plus pour des attaques contre une cible marquée, vous consommez une charge de Marque de nécrotraqueur, ce qui inflige 120 % de dégâts de peste.
- Désigner pour mourir : votre Marque de nécrotraqueur active est déplacée vers votre cible. Cette technique a une portée de 10 m, un temps de recharge de 20 s, coûte 25 points d'énergie et ne fait pas partie du temps de recharge global.
- Couverture nuageuse a été mis à jour – L'activation de Lames de l'ombre fait apparaître un nuage de fumée pendant 10 s. Les attaques effectuées à l'intérieur du nuage troublent la cible, et cet effet est cumulable jusqu'à 2 fois supplémentaires. L'effet persiste 10 s après avoir quitté le nuage.
ChamanAmélioration
Restauration
- L'effet secondaire d'Épanchement du Maelström a été mis à jour – Chaque cumul d'Arme du Maelström consommé octroie Épanchement du Maelström, ce qui réduit le temps d'incantation et augmente les soins prodigués de votre prochaine technique Afflux de soins ou Salve de guérison de 10 %. Épanchement du Maelström est cumulable jusqu'à 20 fois et octroie jusqu'à 10 cumuls à chaque lancement.
- Les noms des talents Maelström déchaîné et Épanchement du Maelström ont été inversés pour mieux refléter leurs effets.
- Tous les soins prodigués sont augmentés de 8 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- Tous les dégâts infligés ont été augmentés de 30 %.
Guerrier
Armes
- La portée de Pourfendre a été augmentée à 10 m (au lieu de 8).
- Lancer destructeur sera désormais mis en surbrillance lorsque le personnage guerrier cible une unité avec un bouclier d'absorption actif.
- Lancer fracassant sera désormais mis en surbrillance lorsque le personnage guerrier cible une unité avec un effet d'immunité actif ou le Mur de glace d'un personnage mage.
Colosse
- Blessures mortelles est désormais déclenché par Frappe mortelle et Heurtoir (au lieu de Frappe mortelle et Enchaînement).
- Combo écrasant supprime le temps de recharge de vos 2 prochaines utilisations d'Enchaînement (au lieu de 3).
Vengeur
- Frappes habiles augmente désormais les dégâts de Frappe mortelle, de Heurtoir, d'Enchaînement et de Tourbillon de 15 %.
- La portée de Démolissage a été augmentée à 10 m (au lieu de 8).
- Domination du colosse réduit le temps de recharge de Démolissage de 5 s chaque fois que vous obtenez un cumul de Puissance colossale alors que vous êtes au maximum (au lieu de 2 s).
Fureur
- Récolte de la tempête a été mis à jour – Quand Enchaînement touche au moins 3 cibles, vous avez 20 % de chances de déclencher Déluge d'acier, qui frappe les adversaires proches, inflige d'importants dégâts physiques et applique Accablement.
- Assaut incessant augmente désormais également les dégâts de Tempête de lames de 20 %.
Thane des montagnes
- Taillader et trancher a été retravaillé – Saccager a 100 % de chances de restituer une charge de Coup déchaîné.
- Tourbillon amélioré permet désormais à Tourbillon d'appliquer Pourfendre sur toutes les cibles si vous connaissez ce dernier.
Vengeur
- Éruption de tempête permet à Avatar d'augmenter les dégâts de Coup de tonnerre de 10 % (au lieu de 50 %) et de réduire son temps de recharge de 25 % (au lieu de 50 %).
Protection
- Récolte de la tempête a été mis à jour – Quand Saccager touche au moins 3 cibles via Tourbillon amélioré, vous avez 20 % de chances de déclencher Déluge d'acier, qui frappe les adversaires proches, inflige d'importants dégâts physiques et applique Accablement.
- Assaut incessant augmente désormais les dégâts de Tempête de lames de 20 %.
Colosse
- Frappes habiles augmente désormais les dégâts de Heurt de bouclier, de Revanche et de Coup de tonnerre de 15 %.
- La portée de Démolissage a été augmentée à 10 m (au lieu de 8).
- Domination du colosse réduit le temps de recharge de Démolissage de 5 s chaque fois que vous obtenez un cumul de Puissance colossale alors que vous êtes au maximum (au lieu de 2 s).
DémonisteDémonologie
Destruction
- Grimoire : ravageur gangrené a été mis à jour – Invoque un ravageur gangrené pour vous aider au combat pendant 20 s et supprime 1 effet magique bénéfique affectant un personnage adverse. Devient Dévorer la magie pendant le temps de recharge.
- Barrage d'âmes déclenché par Geôlier antoréen a été mis à jour – Libère une salve de magie chaotique qui inflige des dégâts du chaos à la cible, ainsi qu'à un maximum de 10 cibles supplémentaires à moins de 10 m.
- Déflagration du chaos a été mis à jour – Conflagration et Brûlure de l'ombre ont 100 % de chances de garantir que votre prochaine utilisation de l'une ou l'autre de ces techniques soit un coup critique et d'augmenter ses dégâts d'un montant égal à vos chances de coup critique.
- L'icône de Déflagration du chaos a été mise à jour.
- Incarnation du chaos et Inferno ont échangé d'emplacement au sein de l'arbre de talents.
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