WoW : Équilibrage des classes du 22 avril 2026, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes à venir le 22 avril 2026 sur WoW Midnight dans cet article.

Le patch 12.0.5 de WoW Midnight va amener plusieurs nouveautés, par exemple la Forge du Vide ou l'activité de la Pêche des abysses, mais ces ajouts n'arriveront pas seuls. En effet, des ajustements des classes de dernière minute ont été programmés, principalement concernant le PvE et les healers, en plus de ceux déjà annoncés au cours des dernières semaines. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'équilibrage des classes du 22 avril 2026.

