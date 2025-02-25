WoW : MàJ 11.1, les détails de la mise à jour de Terremine

WoW : Patch 12.1.5, quelle est sa date de sortie ?
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la mise à jour de contenu 12.1.5 de WoW Midnight dans cet article.
Pour en savoir plus sur les changements déployés avec le patch 11.1, retrouvez les détails de l'équilibrage des classes par ici.
Patch 11.1 de WoW The War Within
Gouffres
Brann Barbe-de-Bronze
- Nouvelles variantes de presque tous les Gouffres de The War Within, la majorité d'entre elles sur le thème gobelin.
- Le périple du Gouffre a été mis à jour et bénéficie de nouvelles récompenses pour la saison 2.
Techniques
- Brann se spécialise désormais dans un rôle supplémentaire : tank.
- Commentaires de l'équipe de développement : nous voulons que les soins soient une option plus viable et attrayante pour les personnes souhaitant faire les Gouffres en solo.
- Brann s'appuie sur ses alliances, une technologie de pointe récupérée sur le terrain et son fusil de confiance pour charger au front.
Talents
- Coup de pistolet – Brann sort son pistolet et tire rapidement sur le personnage adverse.
- Coup de bouclier – Brann frappe les personnages adverses en face avec un bouclier.
- Tir rapide d'espingole – Brann utilise son fusil pour abattre les personnages adverses.
De plus,
- Vétéran de Forgefer – Brann brandit un pistolet et un bouclier qui s'use au combat, réduisant les dégâts subis par charge. Lorsque le bouclier est abîmé, l'instinct de survie de Brann intervient, ce qui augmente les dégâts qu'il inflige, et lorsque le bouclier est usé, il sort son fusil de confiance.
- Ours brun de Barbe-de-Bronze – Brann invoque l'ours familial, qui charge au combat en projetant les personnages adverses dans les airs. Il se prépare ensuite à donner une série de coups de patte violents, infligeant des dégâts, formant une zone qui augmente les chances d'esquiver, et augmentant le maximum de points de vie.
- Gadgets électrochargés – L'équipement de Brann est enrichi de nouvelles technologies de pointe.
- Bouclier électrochargé – Les soins effectifs prodigués à Brann se répercutent sous forme de dégâts de nature sur les adversaires proches.
- Pistolet électrochargé – Chaque tir provoque un courant électrique qui traverse les personnages adverses proches et réduit leur vitesse d'attaque. Les soins prodigués à Brann lui permettent de surcharger son pistolet afin d'infliger davantage de dégâts.
- Fusil électrochargé – Chaque personnage adverse touché a une chance d'être renversé. Les soins prodigués à Brann lui permettent de surcharger son fusil afin d'infliger davantage de dégâts.
- Tour astucieux avec une corde – Lorsqu'un personnage adverse attaque un personnage-joueur, Brann lance son fidèle lasso, attirant l'adversaire vers lui. Un même personnage adverse ne peut pas être attrapé au lasso plus d'une fois toutes les 10 s.
- Totem sentinelle – Brann déploie un totem électrifiant, annulant jusqu'à 3 sorts néfastes et renforçant les capacités de combat des personnages alliés dans la zone.
- Grand heurtoir de Brann – Brann bondit dans la bataille avec une force considérable, infligeant des dégâts et provoquant les personnages adverses proches.
- Lien foudroyant – Brann génère un lien électrique qui redirige les dégâts subis par les personnages alliés proches vers lui.
- Journal de survie d'explorateur (technique de parangon) – La maîtrise du combat de Brann lui confère une augmentation de son maximum de points de vie et des soins reçus.
- Remède nain confère désormais une réduction des dégâts de 15 % pendant 12 s.
- Effet de soins sur la durée de Remède nain augmenté de 50 %.
- Pièges d'acier augmente désormais les dégâts infligés à la cible de 20 % pendant 12 s.
- Génération de menace réduite pour Brann avec une spécialisation de soins.
- Correction d'un problème qui empêchait Œuf épique de Brann d'invoquer un diablosaure.
- Pendant la saison 2, terminez des Gouffres abondants du niveau 11 pour obtenir des écus dorés de Terremine jusqu'à 3 fois par semaine.
- La difficulté des niveaux 9, 10 et 11 a été réduite dans la saison 2.
- Commentaires de l'équipe de développement : pendant la saison 1, les niveaux supérieurs à 8 n'étaient réservés qu'aux personnages-joueurs souhaitant relever un défi. Maintenant que nous disposons de récompenses plus attrayantes, comme les écus dorés pour les Gouffres abondants du niveau 11, nous avons voulu revoir la difficulté de ces niveaux ainsi que notre philosophie les concernant. Nous les avions précédemment équilibrés en pensant que le niveau 11 constituerait un défi pour l'ensemble des personnages-joueurs, même jusqu'aux niveaux mythiques élevés. Dans la saison 2, nous voulons faire en sorte que le niveau 11 soit le plus difficile pour les adeptes des Gouffres, ce qui signifie qu'il est équilibré en termes de ce que les personnes disposant d'équipement amélioré au maximum peuvent obtenir dans l'écosystème des Gouffres, et non pas dans l'ensemble du jeu.
- Les cartes Butin de l'archéologue octroient désormais de l'équipement du niveau d'objet du niveau auquel la carte est terminée, au lieu d'être lié à un niveau de Gouffre spécifique.
- Le taux d'apparition des butins de l'archéologue a été augmenté et il est désormais possible de les obtenir une fois par semaine dans les Gouffres abondants.
Donjons
Mythique+
- Les donjons mythiques de base (« mythique 0 ») permettront désormais d'obtenir de l'équipement classé en champion auprès de chaque boss, avec un verrouillage d'instance hebdomadaire. Les points de vie et les dégâts des adversaires de ces donjons ont été augmentés afin de correspondre aux récompenses améliorées. Mythique 0 reste un point d'entrée abordable pour les personnages-joueurs commençant la progression de l'équipement de la saison 2, et pour ceux souhaitant découvrir les donjons dans un environnement aux enjeux plus faibles.
- Chaque nouveau niveau de mythique 2 à 10 augmentera les points de vie et les dégâts des adversaires de 7 %, au lieu de 10 %. L'échelonnage par niveau restera de 10 % à partir de mythique 11.
- Les conditions requises pour atteindre certains niveaux de récompense clés ont été réduites (ex. : l'équipement de la voie héroïque est désormais disponible dans les coffres à la fin des donjons mythiques 6, les écus dorés sont disponibles à partir de mythique 7, etc.).
- Nouveau haut fait : Légende mythique de The War Within : saison 2
- Prérequis : obtenir une cote mythique + d'au moins 3 000 lors de la saison 2 de The War Within.
- Récompense : monture Déchiquetank entreprenant.
- Lorsque vous aurez terminé les huit donjons saisonniers en mythique 12 dans le délai imparti, votre niveau de clé mythique ne passera plus automatiquement en dessous de 12 ; lorsque vous aurez terminé tous les donjons en mythique 13, le nouveau seuil sera de 13 ; et ainsi de suite pour tous les niveaux de clé mythique égaux ou supérieurs à 12.
- Le niveau de clé mythique de la chambre forte hebdomadaire ne descendra pas en dessous du niveau 12.
- Le niveau de clé mythique peut toujours être réduit en dessous du niveau 12 en s'adressant à Lindormi.
- Les personnages-joueurs recevront la quête « La résistance des défis » de Lindormi une fois qu'ils auront terminé tous les donjons au-dessus du niveau 12, ce qui débloquera le système et leur apprendra comment fonctionnent les clés mythiques résistantes.
Affixes des donjons mythiques+
Marché de Xal'atath : Lié par le Vide a été retravaillé :
- Les affixes du Marché de Xal'atath passeront de mythique 2 à mythique 4. Il n'y aura donc plus d'affixes (à part un chronomètre) aux deux niveaux de base du système mythique +.
- Le cycle d'alternance de Tyrannique et de Fortifié passera de mythique 4 à mythique 7 pour remplacer l'affixe Péril de prétendant ,qui continuera de prendre effet en mythique 10.
- En mythique 12, au lieu des 10 % d'augmentation supplémentaires des points de vie et des dégâts des adversaires, Ruse de Xal'atath comprendra désormais l'augmentation de la durée de pénalité du chronomètre en cas de mort qui faisait auparavant partie de Péril de prétendant, en remplacement de la rotation des affixes du Marché . Bien que la mécanique puisse paraître trop punitive pour les groupes débutants qui progressent vers les récompenses d'équipement, le fait de garantir une exécution sans accrocs demeure approprié pour les échelons supérieurs du système, et la suppression des caractéristiques de 10 % supplémentaires devrait permettre de faciliter la transition vers les paliers les plus élevés du système.
- Les améliorations des adversaires ont été unifiées pour tous les affixes du Marché de Xal'atath avec Cadeau de Xal'atath, augmentant les dégâts infligés jusqu'à 50 % et réduisant les dégâts subis jusqu'à 100 % pendant 20 s sur tous les personnages adverses proches en combat.
- Nouvel affixe : Marché de Xal'atath : pulsar – En combat, Xal'atath invoque des pulsars qui tournent autour des personnages-joueurs. Remplace Marché de Xal'atath : oubli dans la saison 2.
- Ruse de Xal'atath permet désormais d'augmenter de 12 % par niveau les points de vie et les dégâts des adversaires des clés mythiques de niveau 12 et supérieur (au lieu de 10 %).
- Prière sombre n'est plus canalisée, et l'émissaire du Vide ne confère plus une réduction des dégâts aux créatures tant qu'il est actif ;
- Prière sombre possède désormais un temps d'incantation de 15 s et confère Cadeau de Xal'atath à toutes les créatures proches en combat à la fin de l'incantation.
- La puissance de Cadeau de Xal'atath conféré par Prière sombre dépend du pourcentage de bouclier restant à l'émissaire du Vide.
Hydromellerie de Brassecendre
- La durée de Soif des personnages préposés à la salle de dégustation est désormais de 20 s (au lieu d'être illimitée).
- Temps de recharge de Livraison imprudente du houbgobelin imprudent augmenté.
- Temps de recharge de Volée de miel des personnages fournisseurs de gelée royale augmenté.
Faille de Flamme-Noire
- Évènement du chariot de mine
- La bougie du chariot de mine brûle désormais plus lentement.
- Augmentation du rayon lumineux par défaut.
- Le rayon lumineux des bougies dispose désormais d'un indicateur visuel.
- Horreur traînante n'utilise plus Frappe des ombres.
- Réduction de la taille de la zone d'effet de Ténèbres suffocantes.
Prieuré de la Flamme sacrée
- Consacrer du paladin ardent dispose désormais d'un effet visuel avant son lancement et d'un temps d'incantation de 2,75 s.
- Le paladin ardent n'utilise plus Sceau de furie de la Lumière.
- La templière zélée n'utilise plus Frappe du templier et Tempête divine.
- Le fantassin arathi n'utilise plus Frappe mortelle.
La Colonie
- Kyrioss dispose désormais d'un rayon de collision plus important pendant Torrent de foudre.
- Le garde-freux maudit n'utilise plus Écrasement crépitant.
- L'écraseur maudit par le Vide n'utilise plus Implosion.
Objets
- Les effets des objets qui augmentent leurs dégâts pour chaque cible touchée tout en se répartissant entre toutes les cibles (parfois appelés « dégâts de météore ») ont été augmentés de 100 %.
- Commentaires de l'équipe de développement : les bijoux de ce type ont tendance à très mal s'échelonner par rapport aux bijoux de caractéristiques en cas d'effet de zone. Bien que le but de cette modification ne soit pas forcément de les mettre sur un pied d'égalité, cela devrait les rendre globalement plus compétitifs.
- Le fait de débloquer le tour de force du haut fait Maîtrise mythique, d'atteindre une cote de 1 600 ou plus en JcJ coté, ou de tuer le dernier boss de raid en mode héroïque ou mythique octroie désormais une charge de catalyseur supplémentaire en récompense.
- Commentaires de l'équipe de développement : cela permettait auparavant d'obtenir un jeton pour une pièce d'ensemble d'armure. Nous pensons qu'il est désormais temps d'abandonner ce système d'obtention et d'échange de jetons d'ensemble d'armure de classe auprès des vendeurs et vendeuses permettant de recevoir une variante d'armure souhaitée. Les personnages-joueurs devront désormais trouver des pièces d'armures remplissant les conditions requises classées en vétéran ou supérieur pour les transformer avec le catalyseur. Vous pouvez obtenir ces dernières auprès de nombreuses sources à Terremine.
- Les valeurs d'Intelligence et d'Endurance octroyées par les fils ensorcelés de l'aube, du brunant et en tissétoffe de The War Within ont été ajustées afin de correspondre aux valeurs d'Agilité/Force et d'Endurance octroyées par leur version de renfort d'armure pour une meilleure parité. Ces changements s'appliquent aux enchantements existants et ne nécessitent pas de réappliquer de fil ensorcelé pour bénéficier des valeurs mises à jour.
- Commentaires de l'équipe de développement : dans la plupart des cas, cela représente une augmentation importante, bien que la puissance de la qualité de 1 étoile/2 étoiles du fil ensorcelé en tissétoffe soit réduite. Par exemple, un fil ensorcelé du brunant de 3 étoiles passe de +747 à l'Intelligence / +230 à l'Endurance à +930 à l'Intelligence / +895 à l'Endurance. En revanche, un fil ensorcelé en tissétoffe de 2 étoiles passe de +536 à l'Intelligence à +525 à l'Intelligence.
- Les jetons des célébrations de bronze de l'évènement du 20e anniversaire restants ont été convertis en insignes distordus dans le temps. L'échange consiste en 20 insignes distordus dans le temps pour chaque jeton des célébrations de bronze correspondant aux boîtes du personnage vendeur de l'évènement.
- L'effet de restauration de mana de l'insigne de zélote sureki a été réduit de 50 % et nécessite des soins directs pour se déclencher.
- Commentaires de l'équipe de développement : à mesure que des groupes obtenaient davantage de ces colliers rares au cours de la saison 1, leur effet a eu un impact plus important que prévu sur la gestion de mana. Cela était particulièrement vrai pour les druides/druidesses Restauration, qui pouvaient déclencher leur effet beaucoup plus souvent que les autres personnages soigneurs.
- Charge passive et effets d'utilisation d'Intelligence de Toile de la maîtresse de l'espionnage réduits de 10 %.
- Effet de la caractéristique principale de Transmetteur traître réduit de 5 %.
- Effets de soins de la citrine chantante réduits de 33 % pour les DPS et les tanks.
- Chances de déclenchement de la citrine de reine guerrière rugissante légèrement réduites.
- Correction d'un problème à cause duquel l'équipement de la saison 4 de Dragonflight nécessitait une charge de catalyseur pour être transformé en pièce d'ensemble.
- Correction d'un problème à cause duquel certains aliments ou certaines boissons pouvaient se cumuler avec le petit pain de manne invoqué pour cumuler des taux de régénération. Les éléments consommés le plus récemment seront prioritaires.
Combats de mascottes
- Nouvelles mascottes sauvages à collectionner à Terremine.
- Les personnages-joueurs peuvent acheter Ciremèche auprès de n'importe quel personnage maître des écuries s'ils ont accompli le haut fait Safari de Khaz Algar.
Joueur contre joueur
- Commentaires de l'équipe de développement : nous apportons des mises à jour aux talents JcJ en nous concentrant sur la suppression, le remplacement et la modernisation afin d'encourager la diversité des talents, de conserver les raccourcis, de réduire la complexité et d'élargir les possibilités de jeu.
- Vous pouvez désormais acheter les objets Vernis adulé de conquérant et Laque adulée de conquérant auprès de Lalandi à Dornogal au prix de 875 et de 700 points de conquête respectivement. Vous pouvez les consommer pour appliquer un niveau d'objet JcJ coté à un ensemble d'armure de classe obtenu dans du contenu JcE.
- Commentaires de l'équipe de développement : ces nouveaux consommables permettent aux personnages-joueurs d'éviter d'avoir à choisir entre utiliser le catalyseur sur une armure JcJ ou une amure JcE. Par exemple, un personnage-joueur peut obtenir un plastron de la voie héroïque en mythique +, le transformer en pièce de son ensemble d'armure de classe avec le catalyseur, puis acheter un vernis adulé de conquérant pour atteindre le même niveau d'objet JcJ qu'il obtiendrait en achetant et en convertissant un gilet du gladiateur adulé en cuir pour le même coût en points de conquête et en utilisation du catalyseur. Veuillez noter que les armures améliorées de cette façon restent des armures JcE et ne peuvent donc pas être enchâssées d'une monture adulée de joaillier.
- L'efficacité de tous les ensembles de classe de Libération de Terremine est désormais de 50 % en combat JcJ.
Champ de bataille BlitzBassin d'Arathi
Bataille de Gilnéas
- L'apparition initiale de nœuds pour capturer la forge, les mines d'or et la scierie a désormais lieu 4 s plus tard.
- L'apparition initiale du nœud au moulin à eau a désormais lieu 4 s plus tard.
Chevalier de la mortSang
Givre
- Mort en sursis (talent JcJ) a été supprimée.
Impie
- Nouveau talent JcJ : Étreinte glaciale de la mort – Pilier de givre vous confère Hiver impitoyable et augmente ses dégâts de 1 000 % et son rayon de 150 %, mais votre vitesse de déplacement est grandement réduite pendant sa durée. Le temps de recharge de Pilier de givre est augmenté de 15 s.
- Vétéran de la troisième guerre augmente désormais l'Endurance de 6 % en combat JcJ (au lieu de 10 %).
- Annulation de la magie réduit désormais les dégâts magiques subis de 3 % en combat JcJ (au lieu de 4 %).
- Cœur de l'hiver (talent JcJ) a été supprimé.
- Vétéran de la troisième guerre augmente désormais l'Endurance de 6 % en combat JcJ (au lieu de 10 %).
- Annulation de la magie réduit désormais les dégâts magiques subis de 3 % en combat JcJ (au lieu de 4 %).
- Blessures nécrotiques n'octroie plus de soins.
Chasseur de démonsDévastation
Vengeance
- Nouveau talent JcJ : Emprise d'Illidan – Vous faites appel à la magie démoniaque pour étrangler la cible, l'immobiliser et infliger des dégâts d'ombre pendant 5 s tant qu'elle est sous votre emprise. Il est possible de se déplacer pendant la canalisation. Utilisez Emprise d'Illidan à nouveau pour projeter la cible à un emplacement à moins de 20 m. Remplace Éruption gangrenée.
- Le rayon de projection d'Emprise d'Illidan (talent JcJ) a été réduit à 20 m (au lieu de 40 m), et le talent n'étourdit plus et n'inflige plus de dégâts à l'impact.
Druide
Farouche
- Épines (talent JcJ) a été retravaillé. Désormais un talent passif qui s'active lorsque vous lancez Écorce ou Écorcefer.
Restauration
- Le roi de la savane (talent JcJ) a été supprimé.
Les talents JcJ suivants ont été supprimés :
- Nouveau talent JcJ : Ancien du savoir – Vous vous transformez en Ancien du savoir pendant 12 s, ce qui empêche tous les effets de contrôle, réduit les dégâts subis de 20 %, et vous donne accès à Explosion de fatalée et Floraison de masse. Réduit la vitesse de déplacement et remplace Incarnation : Arbre de vie. Temps de recharge : 1,5 minute.
- Explosion de fatalée – Soigne un personnage allié et applique 1 effet de soins sur la durée manquant. S'ils sont tous présents, Explosion de fatalée prodigue des soins critiques.
- Floraison de masse – Soigne 5 personnages alliés et applique 1 effet de soins sur la durée manquant.
- Nouveau talent JcJ : Gardien de la forêt – Colère, Feu stellaire, Cyclone et les techniques générant des points de combo prolongent la durée de vos effets de soins sur la durée actifs de 1 s sur un maximum de 3 personnages alliés. Éruption stellaire et les techniques dépensant des points de combo accélèrent vos sorts de soins sur la durée de 25 % pendant 4 s.
- L'efficacité de Maîtrise : Harmonie n'est plus réduite de 20 % en combat JcJ.
- Soins prodigués par Fleur de vie augmentés de 15 % en combat JcJ.
- Soins prodigués par Tranquillité augmentés de 100 % en combat JcJ.
- Croissance focalisée ;
- Préservation naturelle.
Évocateur
Talents héroïques
- Somnambulisme n'a plus de temps de recharge.
- Kyrielles de cauchemars (talent JcJ) a été supprimé.
Sculpte-flammes
Augmentation
- Dégâts de Consumation de flamme réduits de 60 % en combat JcJ.
- Engloutir est réduit de 70 % en combat JcJ (au lieu de 60 %).
Dévastation
- Nouveau talent JcJ : Heurt sismique – Glissement de terrain plaque au sol les adversaires en l'air, ce qui les étourdit pendant 4 s. Le temps de recharge de Glissement de terrain est réduit de 15 s.
- Projection onirique (talent JcJ) a été supprimée.
- Dégâts d'Afflux d'éternité réduits de 20 % en combat JcJ.
Chasseur
Maîtrise des bêtes
- Nouveau talent JcJ : Poudre explosive – Désormais, Tir détonant vous repousse et ralentit les personnages adverses de 20 % supplémentaires.
- Durée de Glace diamant (talent JcJ) réduite à 4 s (au lieu de 5 s).
Précision
- Bête féroce : Basilic a été retravaillée. Se déclenche désormais automatiquement sur votre cible lorsque vous lancez Appel de la Nature.
Les talents JcJ suivants ont été supprimés :
- Nouveau talent JcJ : Avantage du sniper – Précision et Salve augmentent la portée de tous les tirs de 30 % pendant leur durée.
- Nouveau talent JcJ : Aspect du renard – Visée peut être lancée en se déplaçant pendant Aspect du guépard et l'effet différé d'Aspect du guépard est augmenté de 4 s.
- Efficacité d'Efficacité accrue améliorée réduite de 50 % en JcJ.
- Finesse de forestier n'augmente plus l'efficacité de Tir détonant.
- Intrusion (Précision uniquement) ;
- Tir de sniper ;
- Maîtrise de la précision ;
- Royaume sauvage.
Mage
Arcanes
- Nouveau talent JcJ : Barrière surpuissante – Toutes les barrières absorbent 100 % de dégâts additionnels et bénéficient d'un effet supplémentaire, mais durent 5 s.
- Barrière de glace – Si la barrière est entièrement absorbée, les adversaires à moins de 10 m subissent d'importants dégâts de givre et un ralentissement de 70 % pendant 4 s.
- Barrière flamboyante – Renvoie 100 % des dégâts absorbés.
- Barrière prismatique – Si la barrière est entièrement absorbée, vous gagnez Distorsion temporelle pendant 4 s.
- Anneau de feu (talent JcJ) a été retravaillé. Les adversaires qui y entrent brûlent, subissent une désorientation pendant 3 s et subissent un montant de dégâts égal à 3 % de leur maximum de points de vie pendant sa durée (au lieu de 18 %). Temps de recharge porté à 45 s (au lieu de 30 s). Supplante Anneau de givre.
- L'effet visuel d'Anneau de feu est désormais plus prononcé.
- Altérer le temps est désormais affecté par les effets de réduction des soins tels que l'atténuation.
Feu
- Dégâts du familier arcanique augmentés de 250 % en combat JcJ.
- Bouclier temporel (talent JcJ) a été supprimé.
Solfurie
- Nouveau talent JcJ : Détonation explosive – Chaleur chatoyante rend désormais votre prochaine Brûlure instantanée et la lance avec une efficacité de 100 %.
- Flammecœur (talent JcJ) a été supprimé.
- Dégâts des sorts non exceptionnels du phénix arcanique augmentés de 100 % en combat JcJ.
- Dégâts des sorts exceptionnels du phénix arcanique augmentés de 50 % en combat JcJ.
- Le phénix arcanique utilisera uniquement des sorts à cible unique en combat JcJ.
- Correction d'un problème à cause duquel le phénix arcanique lançait parfois la version du personnage-joueur de Météorite.
Moine
Maître brasseur
- Sérénité absolue (talent JcJ) a été mise à jour. Empêche désormais tous les effets de contrôle (au lieu d'empêcher uniquement les effets de stupéfaction, de désorientation, de ralentissement et d'immobilisation).
Tisse-brume
- Tigre alpha (talent JcJ) a été supprimé.
Marche-vent
- Nouveau talent JcJ : Pieds plumeux – Vous pouvez désormais lancer des sorts en vous déplaçant pendant Plus léger que l'air et sa durée est désormais de 4 s.
- Tigre alpha (talent JcJ) a été supprimé.
- Inversion du mal (talent JcJ) a été supprimée.
Paladin
Sacré
- Nouveau talent JcJ : Révélation éclatante – La lumière révèle tous les personnages adverses camouflés ou invisibles lorsque vous êtes sous l'effet de Bouclier divin. Cet effet persiste pendant 20 s après la fin de l'effet de Bouclier divin.
- Luminescence (talent JcJ) a été retravaillée. Le transfert de soins de Porte-Lumière est augmenté par un maximum de 200 % en fonction de vos points de vie actuels. Un niveau de points de vie faible augmente les soins prodigués. Désormais disponible pour les paladins/paladines Sacré.
Les talents JcJ suivants ont été supprimés :
- Nouveau talent JcJ : Bénédiction de protection des sorts – Vous bénissez un membre du groupe ou raid, ce qui le protège des dégâts magiques et des effets néfastes pendant 10 s. Ne peut être utilisé sur une cible affectée par Longanimité. Entraîne Longanimité pendant 30 s. Partage un temps de recharge avec Bénédiction de protection.
Protection
- Mains bénies ;
- Jugement des purs.
Vindicte
- Aura de rétorsion (talent JcJ) a été supprimée.
Les talents JcJ suivants ont été supprimés :
- Aura de rétorsion ;
- Judiciaire.
PrêtreDiscipline
Sacré
- Archange a été retravaillé – Désormais un sort passif qui améliore Évangélisme, lui permettant de soigner de 30 % supplémentaires et d'augmenter vos soins et votre absorption de 20 % pendant 15 s.
- Sombre archange a été retravaillé. Se déclenche désormais automatiquement lorsque vous lancez Ombrefiel ou Torve-esprit et augmente les dégâts infligés de 10 % (au lieu de 15 %).
- Trinité (talent JcJ) a été retravaillée. La durée d'Expiation est augmentée de 10 s. Châtiment, Pénitence et Trait de Vide ont un temps d'incantation réduit de 30 % lorsque votre Expiation affecte 3 personnages alliés ou plus.
- Mot de l'ombre : Douleur ne bénéficie plus d'une augmentation de 15 % en JcJ.
- Égide du courroux a été renommée en Barrière éternelle et n'est plus réduite en combat JcJ.
- Crescendo séraphique a été déplacé des talents JcJ vers l'arbre de la spécialisation Sacré.
Voleur
Hors-la-loi
- Nouveau talent JcJ : Manœuvre préventive – Feinte réduit les dégâts subis de 40 % supplémentaires sous l'effet d'un étourdissement et son coût en énergie est réduit de 30 %.
- Voile de minuit (talent JcJ) a été supprimé.
Finesse
- Les talents JcJ suivants ont été supprimés :
- Bagarreur endurant ;
- Chacun sa part.
- Duel ténébreux (talent JcJ) a été supprimé.
Chaman
Élémentaire
- Dégâts d'Électrocuter (talent JcJ) augmentés de 100 %.
Amélioration
- Nouveau talent JcJ : Conduit des tempêtes – Le fait de lancer Éclair ou Chaîne d'éclairs réduit le temps de recharge de Transfert astral, Bourrasque, Cisaille de vent et de vos totems de nature de 1 s. Durée d'interruption réduite de 30 % sur les lancers d'Éclairs et de Chaînes d'éclairs.
Restauration
- Chevauche la foudre (talent JcJ) a été supprimé.
- Nouveau talent JcJ : Conduit des tempêtes – Le fait de lancer Éclair ou Chaîne d'éclairs réduit le temps de recharge de Transfert astral, Bourrasque, Cisaille de vent et de vos totems de nature de 3 s. Durée d'interruption réduite de 50 % sur les lancers d'Éclairs et de Chaînes d'éclairs.
- Totem de courroux (talent JcJ) est désormais déclenché par Rapidité de la nature.
- Vagues murmurantes duplique désormais 25 % des soins prodigués par Vague de soins en combat JcJ (au lieu de 10 %).
Démoniste
Destruction
- Nouveau talent JcJ : Pierres de sang – Vos pierres de soins sont remplacées par des pierres de sang qui augmentent la Hâte du personnage-joueur qui les utilise de 20 % pendant 12 s au lieu de soigner.
- Appel d'observateur (talent JcJ) a été supprimé.
- Dégâts de Liens de corruption (talent JcJ) augmentés de 40 %.
Guerrier
Armes
- Nouveau talent JcJ : Rugissement de berserker – Vous entrez dans une rage folle, ce qui vous rend insensible aux effets de peur, d'assommement et de stupéfaction pendant 6 s. Réduit également de 50 % la durée du prochain effet de contrôle dans les 15 s pour les membres du groupe à moins de 40 m. Remplace Cri de berserker.
- Charge de dragon (talent JcJ) a été retravaillée. Vous pouvez désormais vous déplacer légèrement vers la gauche et la droite pendant qu'il est actif. Temps de recharge de Rupture de gravité porté à 45 s (au lieu de 20 s). Désormais disponible pour toutes les spécialisations de guerrier/guerrière. Supplante Bond héroïque.
- Charge de dragon ne peut plus être lancé par les personnages-joueurs immobilisés. Vous pouvez appuyer deux fois pour l'annuler plus tôt.
- Rebond (talent JcJ) augmente désormais les dégâts des sorts renvoyés de 100 % (au lieu de 50 %).
- Cri de ralliement est désormais plus efficace de 100 % en combat JcJ.
- Porteguerre (talent JcJ) a été supprimé.
Les talents JcJ suivants ont été supprimés :
- Affûtage de lame (talent JcJ) a été retravaillé. Renforce désormais votre prochaine Frappe mortelle après avoir lancé Frappe du colosse ou Brise-guerre.
- Tempête de destruction (talent JcJ) fonctionne désormais également avec Démolissage.
- Maître à bord n'augmente plus l'efficacité de Cri de ralliement de 10 %.
Fureur
- Ombre du colosse ;
- Bannière de guerre.
Les talents JcJ suivants ont été supprimés :
- Pulsion de mort vous fait désormais grandir avec chaque charge.
Protection
- Barbare ;
- Transe de bataille.
- Sentier de la guerre (talent JcJ) a été supprimé.
Métiers
- Réinitialisez vos spécialisations une fois par métier des îles aux Dragons et une fois par métier de Khaz Algar. Cela vous permettra de désapprendre toutes les recettes et tous les avantages octroyés par vos spécialisations et vous rendra les points de connaissance dépensés. Les PNJ suivants vous permettent d'utiliser cette fonctionnalité :
- Darla Fluxy, que vous trouverez à Dornogal, devant l'Enclave de l'artisanat ;
- Siben, que vous trouverez au marché d'artisanat de Valdrakken, près de l'établi de joaillerie.
Forge
- Instance de dégâts infligée aux adversaires de Stylet de siphonnage augmentée de 7 %.
Enchantement
- Vous pouvez désormais acheter des écus enchantés auprès des vendeurs et vendeuses de fournitures d'enchantement et de Syenite à Dornogal. Les spécialistes en enchantement ne peuvent plus les fabriquer.
- Soins prodigués par l'objet Enchantement d'arme – autorité de la résolution ardente augmentés de 42 % pour la qualité 1. Soins augmentés de 23 % pour les qualités 2 et 3.
- Absorption des dégâts de l'objet Enchantement d'arme – autorité de l'air augmentée de 148 % pour la qualité 1, de 110 % pour la qualité 2 et de 100 % pour la qualité 3. Ne s'applique pas en combat JcJ.
- Dégâts infligés par l'objet Enchantement d'arme – autorité de puissance radieuse augmentés de 23 %.
- Dégâts infligés par l'objet Enchantement d'arme – autorité des tempêtes augmentés de 45 % pour la qualité 1. Dégâts infligés augmentés de 23 % pour les qualités 2 et 3.
- Dégâts infligés par charge de l'objet Enchantement d'arme – autorité des profondeurs augmentés de 74 % pour la qualité 1. Dégâts infligés par charge augmentés de 48 % pour les qualités 2 et 3. Ne s'applique pas en combat JcJ.
- Dégâts d'huile de toxines profondes augmentés de 48 %.
- Soins prodigués par l'huile de grâce de Beledar augmentés de 235 %.
Ingénierie
- Dégâts de bourse de grenades de poche augmentés de 30 %.
- Dégâts de module du chaos dissimulé augmentés de 25 %.
Joaillerie
- Absorption des dégâts de lumière stellaire capturée augmentés de 327 %. Ne s'applique pas en combat JcJ.
Travail du cuir
- Dégâts de poignes de porte-torche sanctifiées augmentés de 48 %.
QuêtesNouveaux chapitres de la campagne
« Problèmes de confiance »
« Terremine vous attend »
- Découvrez ce que la milice imprégnée de ténèbres et Gallywix mijotent derrière le mur de pierre à la halte de l'Aubaine, et dévoilez l'inquiétant contenu de la vision d'Orweyna.
« Découvrir la vérité » et « Briser les entraves »
- Faites connaissance avec les cartels de Terremine et découvrez des bribes des machinations de Gallywix sous la surface d'Azeroth dans la grande capitale de Terremine.
« L'étincelle du changement »
- Rejoignez Gazleu et Renzik tandis qu'ils continuent leur périple à travers Terremine, et découvrez les secrets de Gallywix et les raisons qui poussent chacun des cartels à l'aider à atteindre ses objectifs.
« Terreminus »
- L'étincelle de la révolution s'enflamme enfin ! Le 3 mars, aidez les Gobelins et Gobelines de Terremine à reprendre le contrôle des rues.
Nouvelles histoires locales
- Une nouvelle expérience de quête sera disponible pour la toute première fois le 3 mars.
- Des abîmes Retentissants à Terremine, il vous reste encore beaucoup à apprendre sur le peuple gobelin et sa culture explosive. Les Kobolds ont même réussi à se faufiler jusqu'ici pour s'amuser autour d'un « lac ».
Interface utilisateur et accessibilité
Bataillon
- Vous pouvez désormais créer des groupes de camp supplémentaires sur l'écran de sélection des personnages, jusqu'à un maximum de 20. Vous pouvez renommer ou supprimer des groupes en faisant un clic droit sur le bouton de la tête du groupe.
- Vous pouvez désormais débloquer de nouveaux décors de campement de bataillon pour l'écran de sélection des personnages. Vous trouverez une liste des campements disponibles dans un nouvel onglet de la fenêtre Collections du bataillon.
- Vous pouvez accéder aux campements obtenus et les afficher depuis le bouton de menu en haut de l'écran de sélection des personnages. Ce menu vous permet :
- d'attribuer un décor de campement à un groupe spécifique ou à tous les groupes ;
- d'ajouter un campement à vos favoris ;
- d'en choisir un aléatoirement parmi vos favoris. Si aucun favori n'existe, la sélection se fera parmi toutes les options disponibles.
- L'indicateur vous informant qu'une quête a déjà été accomplie par votre bataillon apparaît désormais en haut de la fenêtre de bavardage.
Carte et journal des quêtes
- Le filtre de carte dispose désormais d'un compteur indiquant le nombre d'éléments masqués sur la carte.
- La légende de la carte a été déplacée vers un onglet sur le côté de la fenêtre.
- Un nouvel onglet Évènement a été ajouté à la fenêtre d'informations des évènements en cours et à venir en Khaz Algar. Cela vous permet de suivre la progression des évènements hebdomadaires et de programmer des rappels pour les prochains évènements à durée limitée.
- Les évènements mondiaux apparaissant dans une ville principale sont désormais regroupés avec d'autres repères de la carte dans le hub. Les repères apparaissent à leur emplacement réel lorsque vous zoomez sur la carte.
- Mise à jour des effets visuels des tourbillons sur le sol pour les techniques.
- Vous pouvez désormais modifier les spécialisations des familiers des chasseurs et chasseresses grâce à un menu déroulant dans l'écurie.
- Des informations générales concernant les performances des add-ons ont été ajoutées en haut de la liste des add-ons, et des informations au sujet d'add-ons spécifiques sont désormais disponibles dans l'encadré d'aide qui apparaît lorsque vous passez le curseur sur le microbouton du menu de jeu.
- Vous pouvez désormais classer les add-ons par créateur ou créatrice, et les add-ons correspondants seront automatiquement regroupés dans la liste. Des options de recherche et de nouvelles options disponibles avec le clic droit ont également été ajoutées au menu.
- L'affichage des points de hauts faits dans la liste des membres de la guilde indiquera désormais le total des points de hauts faits du bataillon du personnage, soit la même valeur que celle affichée dans l'IU des hauts faits. Le total des points ne sera pas mis à jour dans la guilde tant que le personnage ne se sera pas connecté au moins une fois.
- De petits diamants apparaissent désormais à côté des boutons d'action menant au nouveau contenu.
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