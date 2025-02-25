WoW : Équilibrage des classes du patch 11.1, les détails

WoW : Patch 12.1.5, quelle est sa date de sortie ?
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la mise à jour de contenu 12.1.5 de WoW Midnight dans cet article.
Pour en savoir plus sur les nouveautés du patch 11.1, retrouvez les détails de la mise à jour par ici. Vous retrouverez notamment les modifications apportées aux métiers, au JcJ, aux gouffres et aux donjons.
Patch 11.1 de WoW : l'équilibrage des classes
Classes
Chevalier de la mortCommentaires de l'équipe de développement : actuellement, les spécialisations Givre et Impie bénéficient d'un taux de survie bien plus élevé que la plupart des autres spécialisations, et vont même jusqu'à faire de l'ombre aux tanks. De par leur nature, il est logique que les chevaliers et chevalières de la mort soient plus difficiles à tuer, d'autant que leur ensemble de techniques est adapté à la survie. Mais peu à peu, ces spécialisations sont presque devenues synonymes d'immortalité. Si nous souhaitons toujours que Givre et Impie figurent parmi les spécialisations bénéficiant d'un taux de survie élevé, ces changements devraient mettre un terme à leur inébranlable robustesse.
Sang
Givre
- Dégâts de toutes les techniques augmentés de 20 %.
- Commentaires de l'équipe de développement : nous avons remarqué que les dégâts infligés par les tanks ne soutenaient pas la cadence de ceux infligés par les DPS. Nous ajustons donc les dégâts infligés par tous les tanks pour qu'ils soient plus proches de ceux des spécialisations DPS.
Impie
- Dégâts de toutes les techniques augmentés de 5 %.
- Dégâts d'Anéantissement augmentés de 20 %.
- Dégâts de Frappe de givre augmentés de 15 %.
- Frimas augmente désormais les dégâts de Rafale hurlante de 275 % (au lieu de 225 %).
- Dégâts de Souffle de Sindragosa augmentés de 10 %.
- Vétéran de la troisième guerre augmente désormais l'Endurance de 12 % (au lieu de 20 %) et de 6 % en combat JcJ (au lieu de 10 %).
- Annulation de la magie réduit désormais les dégâts magiques subis de 5 % (au lieu de 8 %) et de 3 % en combat JcJ (au lieu de 4 %).
- Gel prolongé génère désormais un bouclier d'absorption à hauteur de 30 % des dégâts de vos attaques automatiques (au lieu de 40 %).
- L'effet visuel d'Avancée glaciale a été mis à jour.
Cavalier/Cavalière de l'Apocalypse
- Dégâts de toutes les techniques et dégâts infligés par le familier augmentés de 5 %.
- Dégâts de Faucheur d'âme augmentés de 35 %.
- Dégâts de Griffes des ombres augmentés de 15 %. N'affecte pas Frappe vampirique.
- Dégâts de Frappe du Fléau augmentés de 15 %. N'affecte pas Frappe vampirique.
- Dégâts de Frappe de la Gargouille augmentés de 50 %.
- Dégâts des goules d'Apocalypse augmentés de 25 %.
- Dégâts de Magus de la mort augmentés de 55 %.
- Commandement funeste invoque désormais un Magus de la mort pendant 6 s (au lieu de 8).
- Commandant des morts augmente désormais les dégâts de Gargouille et Armée des morts de 45 % (au lieu de 35 %).
- Apocalypse et Réanimation morbide invoquent désormais des goules de manière instantanée et leurs effets visuels ont été mis à jour.
- Vétéran de la troisième guerre augmente désormais l'Endurance de 12 % (au lieu de 20 %) et de 6 % en combat JcJ (au lieu de 10 %).
- Annulation de la magie réduit désormais les dégâts magiques subis de 5 % (au lieu de 8 %) et de 3 % en combat JcJ (au lieu de 4 %).
- Gel prolongé génère désormais un bouclier d'absorption à hauteur de 30 % des dégâts de vos attaques automatiques (au lieu de 40 %).
- Dégâts de tous les cavaliers augmentés de 10 %. N'inclut pas Non-mort et Fureur gelée de Trollemort.
Chasseur de démons
Vision spectrale a été retravaillé :
- Égarement dans les ténèbres a été retravaillé – Réduit le temps de recharge de Vision spectrale de 5 s et ne réduit plus la vitesse de déplacement.
En outre,
- n'est plus supprimé lorsque vous effectuez une action ;
- n'est plus supprimé lorsque vous subissez des dégâts ;
- peut désormais être supprimé par les effets de perte de contrôle ;
- peut désormais être dissipé par la magie ;
- pénalité de vitesse réduite à 20 % (au lieu de 30 %).
Talents héroïques
- Dégâts d'Aura d'immolation augmentés de 6 %.
- Dégâts de La Traque augmentés de 8 %.
- Dégâts de Cachet de dépit augmentés de 8 %.
- Dégâts de Sigil de feu augmentés de 6 %.
- L'effet d'Emprisonnement est désormais supprimé lorsqu'un léger seuil de dégâts est atteint, au lieu d'être supprimé par n'importe quelle source de dégâts.
- L'activation de Retraite vengeresse applique désormais un bref temps de recharge pour Gangrelame, comme pour Ruée fulgurante.
- L'activation de Gangrelame rapidement après l'activation de Retraite vengeresse permet désormais d'annuler le déplacement de Retraite vengeresse si la cible de Gangrelame est trop proche pour charger.
Saccage des Aldrachi
Marque de la corruption
- Proie blessée a été retravaillé – Expose les faiblesses de la cible affectée par Marque du saccageur, ce qui permet à vos dégâts physiques d'infliger 20 % des dégâts infligés à votre cible marquée sous forme de dégâts du Chaos et utilise parfois un fragment d'âme inférieur.
- Commentaires de l'équipe de développement : le nouvel effet de Proie blessée dans Terremine(r) est globalement satisfaisant. Cependant, la chance de briser une âme de son effet précédent constituait une composante importante des mécaniques du saccageur aldrachi. Pour retrouver le style de jeu souhaité initialement, nous mettons à jour l'effet de dégâts afin que ce dernier permette de générer un fragment d'âme inférieur.
- Correction d'un problème à cause duquel les dégâts ne bénéficiaient pas de certains multiplicateurs.
- Correction d'un problème à cause duquel certaines techniques bénéficiaient d'un bonus de dégâts doublé pour Frisson du combat.
- Correction d'un problème à cause duquel Proie blessée bénéficiait doublement du bonus de dégâts de Frisson du combat et de Maîtrise : Présence démoniaque.
- Correction d'un problème à cause duquel Glaive de saccageur bénéficiait doublement de Frisson du combat.
Dévastation
- Dégâts d'Afflux démoniaque augmentés de 65 %. Les dégâts sont désormais réduits au-delà de 8 cibles.
- Lien de flammes augmente les dégâts critiques d'Aura d'immolation de 50 % (au lieu de 25 %).
- Le bonus de Maîtrise d'Élève de la souffrance est réduit de 33 % et sa durée est réduite à 6 s (au lieu de 8).
Marque de la corruption
- Nouveau talent : Brutalité hurlante – Danse des lames déclenche automatiquement Lancer de glaive sur votre cible principale, infligeant 100 % de dégâts, et chaque entaille a 50 % de chances de provoquer Lancer de glaive sur un personnage adverse, infligeant 35 % de dégâts.
- Le talent Inertie a été renommé Exergie et a été mis à jour – La traque et Retraite vengeresse augmentent désormais vos dégâts de 5 % pendant 20 s.
- Inertie a été mis à jour – La traque et Retraite vengeresse permettent à votre prochaine Ruée fulgurante ou Gangrelame de vous renforcer, ce qui augmente les dégâts infligés de 18 % pendant 5 s.
- Chaos délié a été mis à jour – La traque et Retraite vengeresse augmentent les dégâts de votre prochaine Ruée fulgurante ou Gangrelame de 500 %.
- Cycle de Haine a été retravaillé – L'activation de Rayon accablant réduit le temps de recharge de votre prochain Rayon accablant de 2,5/5 s, cumulable jusqu'à 10/20 s.
- Les charges supplémentaires de Cycle de Haine persistent hors combat pendant 60 s sans lancer Rayon accablant.
- Efficacité de Maîtrise : Présence démoniaque augmentée de 25 %.
- Dégâts de toutes les techniques augmentés de 5 %.
- Dégâts de Danse des lames augmentés de 33 % (n'affecte pas Balayage mortel).
- Dégâts d'Aura d'immolation augmentés de 12 %.
- Dégâts de Balafre d'âme réduits à hauteur de 80 % de Lancer de glaive (au lieu de 100 %).
- Un feu intérieur permet désormais à votre Aura d'immolation d'infliger des dégâts du Chaos (au lieu de Feu) en plus de ses effets existants.
- Correction d'un problème à cause duquel Peau de démon conférait un bonus supplémentaire pour Aura d'immolation, Sigil de feu, La traque, Cachet de dépit et Blessure brûlante.
- Exergie et Inertie ont échangé leur position avec le nœud de Chaos délié.
- Cycle de Haine est désormais un talent à 1 point (au lieu de 2).
- Le talent Tous les moyens sont bons a été supprimé.
Vengeance
- Tourment persistant augmente désormais les dégâts de Danse des lames et Frappe du chaos de 15 % (au lieu de 10 %) tant que vous n'êtes pas sous forme de démon.
- Lames ardentes permet désormais aux techniques associées d'infliger 50 % de dégâts supplémentaires (au lieu de 35 %) pendant 6 s.
- Afflux démoniaque permet désormais à Métamorphose d'augmenter le nombre de points de fureur générés par Lames du démon de 3 (au lieu de 5).
- La portée bonus conférée par Lien de flammes affecte désormais également Ragefeu.
Marque de la corruption
- Dégâts de toutes les techniques augmentés de 20 %.
- Commentaires de l'équipe de développement : nous avons remarqué que les dégâts infligés par les tanks ne soutenaient pas la cadence de ceux infligés par les DPS. Nous ajustons donc les dégâts infligés par tous les tanks pour qu'ils soient plus proches de ceux des spécialisations DPS.
- Bonus aux dégâts de feu de Sang ardent réduit à 8 % (au lieu de 10 %).
- Bonus aux dégâts de feu de Marque enflammée réduit à 15/30 % (au lieu de 20/40 %) sur les cibles affectées par votre Marque enflammée.
- Durée de Pointes démoniaques augmentée à 8 s (au lieu de 6).
- L'effet de Cycle de liens est désormais déclenché par Sigil de feu (au lieu de tous les sigils) et réduit le temps de recharge de vos sigils de 5 s (au lieu de 2).
- Les chances de générer les fragments d'âme de Retombées sont augmentées contre un faible nombre de cibles, avec 1 fragment d'âme garanti lorsque vous ne touchez qu'une seule cible. Le maximum possible reste 5.
- Nourrir le démon est désormais un talent à 1 point (au lieu de 2)
- Nourrir le démon réduit le temps de recharge de Pointes démoniaques de 0,35 s par fragment d'âme consommé (au lieu de 0,25/0,5 s).
- Dégâts d'Afflux démoniaque réduits de 10 %.
- Lames ardentes permet désormais aux techniques associées d'infliger 40 % de dégâts supplémentaires (au lieu de 35 %) pendant 6 s.
- Correction d'un problème à cause duquel Dévastation gangrenée ne partageait pas son temps de recharge avec Désolation gangrenée.
Druide
Talents héroïques
- Nouveau talent : Blessures graves – Les dégâts de Griffure, Déchirure et Rosser sont augmentés de 10 %.
- Nouveau talent : Grands vents – Augmente la portée de Typhon de 20 % et sa portée de 5 mètres.
- Nouveau talent : Tempête incessante – Réduit le temps de recharge de Typhon de 5 s.
- Nouveau talent : Cercle de la nature – Les dégâts physiques infligés par vos techniques sont augmentés de 5 % (25 % pour la spécialisation Restauration).
- Nouveau talent : Cercle des cieux – Les dégâts magiques infligés par vos sorts sont augmentés de 5 % (25 % pour la spécialisation Restauration).
- Nouveau talent : Méditation de Lycara – Vous conservez le bonus d'Enseignements de Lycara de votre forme la plus récente pendant 5 s après l'avoir quittée.
- Commentaires de l'équipe de développement : Méditation de Lycara est censé conserver un peu de puissance lorsque vous changez de forme. Il n'est pas censé fonctionner comme une amélioration qu'il faut constamment maintenir, et comme les druides et druidesses peuvent activer instantanément la forme humanoïde sans utiliser de mana, le bonus conféré par la forme humanoïde n'est pas conservé. Les personnages druides doivent également rester en forme de félin pendant 2 s pour conserver son bonus s'ils activent la forme en lançant Coup de crâne avec Forme fluide.
- Nouveau talent : Relation symbiotique – Forme un lien avec un personnage allié. Vos soins personnels soignent également les personnages liés à hauteur de 10 % des soins prodigués. Les soins que vous prodiguez à un personnage allié vous soignent également à hauteur de 8 % des soins prodigués.
- Nouveau talent : Renouveau d'Aessina – Quand un coup vous inflige plus de 12 % de votre maximum de points de vie, vous vous soignez instantanément à hauteur de 10 % de vos points de vie. Cet effet ne peut pas se produire plus d'une fois toutes les 30 s.
- Nouveau talent : Instinct implacable – Instinct infaillible peut se déclencher jusqu'à une fois toutes les 90 s.
- Esprit d'Ursoc a été mis à jour – L'Endurance est désormais augmentée de 4 %. L'Endurance est augmentée de 5 % en forme d'ours.
- Commentaires de l'équipe de développement : ces bonus se multiplient entre eux, c'est pourquoi les points de vie des druides et druidesses restent inchangés en forme d'ours.
- Lumière du soleil remplace désormais Coup de crâne pour les druides et druidesses Équilibre uniquement – Le temps de recharge restant de Rayon solaire est réduit de 15 s lorsque ce dernier interrompt sa cible principale.
- Récupération améliorée a été changé par Soins persistants – La durée de Rétablissement est augmentée de 3 s. La durée de Rétablissement est augmentée de 3 s lorsque vous lancez cette technique sur vous-même.
- Instincts de la Griffe est désormais un talent à 1 point (au lieu de 2) et a été mis à jour – Augmente les dégâts de Morsure féroce et Mutiler de 8 %.
- Tradition du bosquet est désormais un talent à 1 point (au lieu de 2) et a été mis à jour – Augmente les dégâts d'Éclat lunaire et Éclat solaire de 10 %.
- Forme fluide a été mis à jour – Coup de crâne peut désormais être utilisé sous n'importe quelle forme et vous fait passer en forme de félin si nécessaire.
- Forme fluide permet à Colère et Feu stellaire de vous faire passer en forme de sélénien à la fin de l'incantation (au lieu du début).
- Commentaires de l'équipe de développement : un temps de recharge global devrait toujours être nécessaire pour une transformation, que ce soit par le biais d'une transformation directe ou d'une technique de Forme fluide. Les druides et druidesses pouvaient se transformer en sélénien sans avoir recours à un temps de recharge global, en lançant Colère ou Feu stellaire avant d'annuler le lancement.
- Forme de sélénien a été ajouté à l'arbre de talents de classe, à l'emplacement précédent d'Éclat solaire.
- Commentaires de l'équipe de développement : le retour de Forme de sélénien au sein de l'arbre de talents de classe permet aux personnages druides Restauration d'utiliser Convoquer les esprits pour infliger des dégâts magiques, de la même façon qu'ils peuvent utiliser Forme de félin pour infliger des dégâts physiques.
- Soins prodigués par Récupération augmentés de 5 %.
- Soins prodigués par Croissance sauvage augmentés de 5 %.
- Dégâts de Déchirure réduits de 9 %.
- Dégâts de Lambeau augmentés de 10 %.
- Dégâts de Balayage augmentés de 10 %.
- Dégâts de Morsure féroce réduits de 8 %.
- Durée de Cyclone portée à 5 s (au lieu de 6 s).
- L'effet d'Éclat solaire amélioré est désormais ajouté à Éclat solaire.
- L'effet de Rugissement désorientant est désormais supprimé lorsqu'un léger seuil de dégâts est atteint, au lieu d'être supprimé par n'importe quelle source de dégâts.
- Plusieurs talents ont changé d'emplacement au sein de l'arbre de classe.
- Le talent Lumière montante, nuit tombante a été supprimé.
Druide de la Griffe
Équilibre
- Dégâts de Ravage réduits de 8 %.
Farouche
- Forme de sélénien est désormais appris par défaut au niveau 10 de l'arbre de classe de la spécialisation Équilibre.
- Lumière du soleil a été déplacé vers l'arbre de classe de la spécialisation Équilibre.
- Dégâts de Puissance de Goldrinn augmentés de 100 %.
- Dégâts d'Éruption stellaire augmentés de 5 %.
- Contact avec le cosmos augmente les chances de Colère de 18 % (au lieu de 15 %) et Feu stellaire de 25 % (au lieu de 22 %).
Traqueur sauvage
- Rosser est désormais appris par défaut au niveau 10 de l'arbre de classe de la spécialisation Farouche.
- Dégâts de toutes les techniques augmentés de 8 %.
- Dégâts des attaques automatiques en mêlée augmentés de 25 %.
- Dégâts sur la durée d'Essaim adaptatif augmentés de 25 %.
- Dégâts d'Entaille brutale augmentés de 10 %.
- Instinct du tueur n'augmente plus les dégâts infligés par Éclat lunaire avec le talent Inspiration lunaire.
Gardien
- Dégâts de Croissance effrénée augmentés de 20 %.
Élu d'Élune
- Nouveau talent : Protection d'Ursol – Vous bénéficiez d'une réduction des dégâts magiques égale à 5/10 % de votre réduction des dégâts liée à l'Armure.
- Le talent Revigoration a été mis à jour – Régénération frénétique soigne pendant 1/2 s supplémentaire(s) et lance Récupération et Rétablissement sur vous de 100/200 % d'efficacité.
- Le talent Destruction massive a été mis à jour – Vous frappez avec toute la fureur d'Ursoc, ce qui inflige des dégâts physiques à votre cible et aux autres adversaires se tenant devant vous. Dégâts réduits au-delà de 5 cibles.
- Commentaires de l'équipe de développement : ce changement permet à Destruction massive de toujours infliger des dégâts supplémentaires à la cible principale, même s'il y a d'autres cibles.
- Cœur verdoyant est désormais appris par défaut au niveau 10 de l'arbre de classe des druides et druidesses Gardien/Gardienne.
- Dégâts de toutes les techniques augmentés de 26 %.
- Commentaires de l'équipe de développement : nous avons remarqué que les dégâts infligés par les tanks ne soutenaient pas la cadence de ceux infligés par les DPS. Nous ajustons donc les dégâts infligés par tous les tanks pour qu'ils soient plus proches de ceux des spécialisations DPS.
- Dégâts d'Éclat lunaire augmentés de 20 %.
- Dégâts de Mutilation augmentés de 10 %.
- Dégâts de Mutiler réduits de 8 %.
- Dégâts de Destruction massive réduits de 8 %.
- Destruction massive remplace désormais Mutiler.
- Crinière épaisse a été supprimée.
Restauration
- Dégâts de Fureur d'Élune augmentés de 80 %.
- Soins naturels améliorés est désormais appris par défaut au niveau 10 de l'arbre de classe de la spécialisation Restauration.
- L'efficacité de Maîtrise : Harmonie est augmentée de 45 %. Réduit désormais son bonus à chaque effet de soin sur la durée supplémentaire.
- Commentaires de l'équipe de développement : ces changements apportés à Maîtrise : Harmonie tendent à récompenser davantage les premiers effets de soins sur la durée appliqués sur des personnages alliés tout en tempérant les effets de soins sur la durée plus importants. Ces changements n'enlèvent rien à l'intérêt d'appliquer des effets de soins sur la durée sur vos cibles.
- Tous les dégâts ont été réduits de 20 %.
- Commentaires de l'équipe de développement : cette réduction des dégâts permet de maintenir les dégâts physiques ou magiques infligés par les druides et druidesses Restauration au même niveau que lors des mises à jour précédentes, si vous choisissez les talents Cercle de la nature ou Cercle des cieux. Ce changement a pour but d'inciter les druides et druidesses Restauration à utiliser leurs attaques physiques ou magiques au lieu d'alterner entre les deux afin de réduire la complexité de leur rotation de sorts.
- Temps de canalisation de Tranquillité est réduit à 5 s (au lieu de 8). Le montant total des soins n'a pas été modifié.
- Rapidité de la nature augmente désormais les soins de Rétablissement de 200 % (au lieu de 100 %).
- Épanouissement applique désormais un effet de soin initial sur les personnages alliés affectés, réparti également entre eux.
- Maître changeforme rend désormais 30 % de mana en moins pour les sorts lancés en forme humanoïde.
Évocateur
Talents héroïques
- Secourir dissipe désormais les effets affectant le déplacement sur vous et votre cible.
- Somnambulisme possède désormais un temps d'incantation de 1,7 s de (au lieu de 1,5).
- L'effet visuel de Désintégration apparaît désormais plus discrètement pour les personnages-joueurs alliés dans les raids et les donjons.
Sculpte-flammes
Augmentation
- Commentaires de l'équipe de développement : nous souhaitons améliorer certains des talents les moins performants de Sculpte-flammes et les rendre plus efficaces en donjon. Au lieu de bénéficier d'une augmentation de la durée et de la dispersion de Souffle de feu et Souffle onirique, les Sculpte-flammes peuvent désormais lancer Souffle de feu et Souffle onirique plus souvent, afin d'infliger plus de dégâts et de prodiguer davantage de soins dans un court laps de temps. De plus, nous avons ajouté une option permettant de désactiver Faire flamber, afin d'améliorer la synergie entre les configurations axées sur Écho et Sculpte-flammes.
- Nouveau talent : Rugissement fulminant – Souffle de feu et Souffle onirique infligent leurs dégâts et prodiguent leurs soins 20 % plus vite.
- Le talent Flamme voyageuse a été renommé en Siphon de flammes et a été retravaillé – N'augmente plus la durée de Souffle de feu ou Souffle onirique et ne leur permet plus de se propager. À la place, réduit le temps de recharge de Souffle de feu ou Souffle onirique de 6 s lorsque vous lancez Engloutir.
- Le temps de recharge d'Engloutir est réduit à 27 s (au lieu de 30). La Hâte réduit également ce temps de recharge.
- L'encadré d'aide de Précision titanesque ne fait plus référence aux coups critiques de Réversion pour la spécialisation Préservation, puisque les soins critiques ne sont pas possibles au moment de l'application.
- Chances de coup critique de Canalisation des flammes augmentées à 15 % (au lieu de 10 %). Indique désormais correctement que Canalisation des flammes augmente les chances de coup critique au-dessus de 50 % de points de vie pour la spécialisation Préservation.
- Consumation de la flamme consomme désormais 2 s (au lieu de 4) de Souffle de feu ou Souffle onirique. Consumation de la flamme inflige désormais 900 % (au lieu de 375 %) du montant consommé. Prodigue des soins à hauteur de 300 % du montant consommé (au lieu de 150 %).
- Les dégâts de Consumation de la flamme sont désormais augmentés par Braises brûlantes.
- Le rayon de Consumation de la flamme augmente désormais correctement lorsque vous touchez des adversaires plus imposants.
- Les chances de déclenchement d'Instincts draconiques sont augmentées de manière significative pour les dégâts légers.
- Capacité pulmonaire amplifiée augmente les dégâts ou les soins sur la durée de Souffle de feu et Souffle onirique de 30 % (au lieu de 25 %).
- Capacité pulmonaire amplifiée se situe désormais sur un nœud avec Faire flamber.
- Correction d'un problème à cause duquel les dégâts d'Engloutir étaient augmentés par les effets de dégâts sur la durée d'autres évocateurs ou évocatrices.
- Le sort Flammes attisées a été supprimé.
Dévastation
- Nouveau talent : Chute de pierres – Soulèvement atteint 20 % plus vite son niveau de renforcement maximum et a 60 % de chances de conférer Explosion d'essence.
- Partenaires de couvée a été réintégré – Puissance d'ébène et Souffle des présages sont désormais 10 % plus efficaces en dehors des raids.
- Commentaires de l'équipe de développement : le changement suivant a pour but de réduire le potentiel défensif d'Augmentation en donjon. Cette spécialisation est trop efficace dans les niveaux de clé les plus élevés, c'est pourquoi nous avons fait en sorte que Puissance d'ébène ne puisse désormais être appliquée qu'aux DPS. En parallèle, nous avons augmenté l'efficacité de Puissance d'ébène afin d'améliorer les dégâts globaux de la spécialisation Augmentation et ainsi compenser la perte de l'effet sur les tanks et soigneurs/soigneuses.
- Puissance d'ébène ne s'applique plus aux tanks ou aux personnages soigneurs.
- Chances de déclenchement de Particules de possibilité augmentées à 25 % (au lieu de 15 %).
- Terre grondante inflige 30 % des dégâts de Soulèvement (au lieu de 50 %).
- Souffle des présages accumule désormais 8 % des dégâts subis (au lieu de 10 %).
- Efficacité de la Polyvalence de Sables changeants réduite de 20 %.
- Les personnages alliés ne peuvent plus visualiser les effets supplémentaires de Soulèvement en donjons et en raids.
- Heurt sismique a été déplacé dans les talents JcJ.
Préservation
- Nouveau talent : Célérité d'azur – Désintégration se déclenche 1 fois de plus, mais inflige des dégâts réduits de 10 %.
- Dégâts de toutes les techniques et de tous les sorts augmentés de 10 %.
- Dégâts sur la durée de Souffle de feu augmentés de 15 %.
- Dégâts d'Afflux d'éternité augmentés de 20 %.
- Afflux d'éternité cible désormais les adversaires à 25 mètres ou moins de l'évocateur ou de l'évocatrice (au lieu de cibler les adversaires à 12 mètres ou moins de la cible).
- Scintillement déclenche Afflux d'éternité à 40 % d'efficacité (au lieu de 50 %).
- Dégâts de Tempête de feu augmentés de 50 % et durée réduite à 6 s (au lieu de 10).
- Les dégâts de Braises brûlantes s'échelonnent désormais avec le niveau de renforcement, jusqu'à un maximum de 40 %, comme avec Braises en fusion pour la spécialisation Augmentation.
- Le talent Puissance accumulée a été supprimé.
- Souffle onirique vous soigne désormais vous-même ainsi que 5 personnages alliés blessés (au lieu de 5 personnages alliés blessés uniquement).
- Commentaires de l'équipe de développement : ce changement vous permettra de toujours bénéficier de l'effet de soins sur la durée de Souffle onirique pour vous-même, et ainsi vous éviter de manquer volontairement des personnages alliés lors de votre Souffle onirique.
- Les soins de Souffle onirique et Réversion ne sont plus augmentés par Maîtrise : lien de vie. À la place, le bonus de Maîtrise sera réévalué à chaque instance, en fonction de vos points de vie actuels et de ceux de la cible.
- Commentaires de l'équipe de développement : Arbre d'émeraude a toujours déclenché Écho pour des raisons de cohérence, mais cela complique l'utilisation conjointe de ces deux sorts. Suite à cette mise à jour, Arbre d'émeraude ne déclenche plus Écho. Les joueurs et joueuses pourront donc utiliser Arbre d'émeraude sans « gâcher » un Écho.
- Arbre d'émeraude ne peut plus bénéficier d'Écho.
- L'encadré d'aide d'Écho a été mis à jour. Ce dernier indique désormais que les sorts d'essence ne peuvent pas bénéficier d'Écho.
Chasseur
Les effets visuels des techniques suivantes ont été mis à jour :
- Le talent Fusée éclairante flamboyante a été retravaillé – La zone d'effet a été augmentée de 50 %.
- Le talent Instincts territoriaux a été retravaillé – Le temps de recharge d'Intimidation est réduit de 10 s. N'invoque plus de familier si aucun familier n'est invoqué.
- Le talent Remède des étendues sauvages a été mis à jour – Améliore également l'effet de réduction du temps de recharge de Guérison naturelle de 0,5 s.
- Le talent Sans rancune a été mis à jour – Réduit également le temps de recharge de Détournement de 5 s.
- Rugissement de sacrifice a été mis à jour pour la spécialisation Précision uniquement – Ordonne à votre familier de protéger une cible alliée, l'empêchant de subir des coups critiques. Dure 12 s. Tant que Rugissement de sacrifice est actif, votre aigle observateur ne peut pas appliquer Marque de repérage.
- Intimidation possède désormais une variation unique pour la spécialisation Précision. Cette dernière ne requiert pas de ligne de vue et utilise désormais l'aigle observateur.
- Yeux de la Bête est désormais disponible uniquement pour les spécialisations Survie et Maîtrise des Bêtes.
- Œil d'aigle peut désormais être appris uniquement par les chasseurs et chasseresses Précision.
- L'effet de Piège givrant est désormais supprimé lorsqu'un léger seuil de dégâts est atteint, au lieu d'être supprimé par n'importe quelle source de dégâts.
- La portée de repoussement de Piège implosif a été augmentée à 8 m (au lieu de 5).
- La vitesse du projectile de Tir explosif et Tir tranquillisant a été augmentée.
- Il n'est plus nécessaire d'utiliser de la viande de talbuk fraîche pour apprivoiser un panthara.
- Plusieurs talents ont changé d'emplacement au sein des arbres de classe et de spécialisation.
Talents héroïques
- Aspect du guépard ;
- Tir de riposte ;
- Désengagement ;
- Piège hautement explosif ;
- Piège implosif ;
- À toute allure
Forestier-sombre
Chef de meute
- Feu cinglant a été mis à jour – Feu cinglant se déclenche désormais grâce au lancement de Flèche noire pendant Précision ou Courroux bestial est actif et ne déclenche plus automatiquement Flèche noire au lieu de bénéficier de l'effet de Coup définitif.
- Commentaires de l'équipe de développement : nous recevons régulièrement des commentaires concernant le manque de cohérence dans l'utilisation de Feu cinglant. L'objectif de ce changement est d'augmenter la valeur minimale de Feu cinglant tout en abaissant sa valeur maximale. Il sera toujours possible d'enchaîner les déclenchements de Coup définitif tout en réduisant les moments où Feu cinglant n'a que peu d'impact.
- Molosses de l'ombre a été mis à jour – Molosses sombres inflige désormais des dégâts aux adversaires proches pour les spécialisations Précision et Maîtrise des bêtes (au lieu de Maîtrise des bêtes uniquement).
- Correction d'un problème à cause duquel le cône de Poudre sinistre n'infligeait pas correctement ses dégâts sur la zone ciblée.
- Correction d'un problème à cause duquel Molosses sombres se déclenchait moins souvent que prévu.
Les talents suivants ont été supprimés :
- Nouveau talent : Hurlement du chef de meute – Toutes les 30 s, votre prochain Ordre de tuer invoque l'aide d'un ours, d'une wyverne ou d'un sanglier. Votre ours bondit dans la mêlée et met vos adversaires en pièces, infligeant d'importants dégâts sur la durée à un maximum de 8 adversaires proches. Votre wyverne augmente vos dégâts et ceux de vos familiers. Votre sanglier charge votre cible, lui infligeant d'importants dégâts ainsi que des dégâts modérés aux adversaires proches.
- Nouveau talent : L'union fait la force – Le temps de recharge de Hurlement du chef de meute est réduit à 25 s. Vos familiers reçoivent un bonus supplémentaire équivalent à 5 % de votre puissance d'attaque.
- Nouveau talent : Convocation pressante – Ordre de tuer réduit le temps de recharge de Hurlement du chef de meute de 1 s. Tir du cobra/Attaque du raptor/Morsure de mangouste réduit le temps de recharge de Hurlement du chef de meute de 1 s.
- Nouveau talent : Mentalité de la meute – Hurlement du chef de meute augmente les dégâts de votre prochain Ordre de tuer de 50 % ou génère une charge supplémentaire de Pointe de la lance. L'invocation d'une bête réduit le temps de recharge de Tir acéré ou Bombe de feu de brousse de 10 s.
- Nouveau talent : Fureur ursine – Les dégâts périodiques de votre ours ont 10 % de chances de réduire le temps de recharge d'Ordre de tuer, Boucherie ou Frappe latérale de 1/2 s.
- Nouveau talent : Crocs envenimés – Les dégâts initiaux infligés par votre ours consomment l'effet Morsure de serpent sur un maximum de 8 cibles proches, infligeant instantanément 100 % des dégâts restants.
- Nouveau talent : Fureur de la wyverne – Les attaques de votre familier augmentent le bonus aux dégâts de votre wyverne de 1 %, jusqu'à 10 %. Le lancement d'Ordre de tuer ou Bombe de feu de brousse augmente la durée de votre wyverne de 1/5 s, jusqu'à 10 s supplémentaires.
- Nouveau talent : Sanglier trotteur – Chaque fois que votre sanglier inflige des dégâts, Morsure de mangouste/Attaque du raptor/Tir du cobra touche 1 cible supplémentaire. Les chasseurs et chasseresses Maîtrise des bêtes infligent 25 % de dégâts supplémentaires lors de leur prochain Tir du cobra. Cet effet est cumulable 4 fois. Les chasseurs et chasseresses Survie ont 25 % de chances de bénéficier de Fureur de mangouste.
- Nouveau talent : Sans pitié – Les dégâts de Tir mortel font enrager vos familiers actifs à moins de 20 m et votre ours. Ils bondissent sur la cible et l'attaquent.
- Nouveau talent : Carapace protectrice – Lorsque vous passez sous la barre des 60 % de points de vie, vous invoquez une tortue pour vous aider, ce qui réduit les dégâts que vous subissez de 10 % pendant 6 s. Cet effet ne peut se produire plus d'une fois toutes les 1,5 minute.
- Nouveau talent : Chaussures glissantes – Lorsque Désengagement supprime un effet affectant le déplacement, son temps de recharge est réduit de 4 s.
- Nouveau talent : Longe en crin de cheval – Lorsqu'un personnage adverse est étourdi par Tir de lien, celui-ci est entraîné vers le centre du sort.
- Nouveau talent : Première ligne – Le lancement de Courroux bestial/Assaut coordonné invoque une bête et augmente les dégâts de vos bêtes de 25 % et ceux de vos familiers de 15/30 % pendant 12 s.
Sentinelle
- Bête opportune ;
- Proie acculée ;
- Tir de couverture ;
- Abattage de la meute ;
- Tanière salutaire ;
- Déchirure frénétique ;
- Assaut furieux ;
- Hurlement de la meute ;
- Assaut de la meute ;
- Coordination de la meute ;
- Proies dispersées ;
- Traque acharnée ;
- Traque cruelle ;
- Attaques sauvages.
Maîtrise des bêtes
- Commentaires de l'équipe de développement : l'objectif de ces changements est de rendre le lancement de Tempête lunaire moins fréquent tout en augmentant ses dégâts. Nous cherchons également à augmenter sa jouabilité en permettant à la tempête de suivre lentement sa cible. Dans la plupart des situations, les chasseurs et chasseresses n'ont que peu d'influence sur les déplacements de l'adversaire. Tempête lunaire étant lancée à l'emplacement de votre cible, nous avons estimé qu'il était justifié de permettre à ce sort spécifique de traquer lentement votre cible.
- Dégâts de Tempête lunaire augmentés de 25 %.
- Portée de Tempête lunaire augmentée à 12 m (au lieu de 8).
- Durée de Tempête lunaire portée à 12 s (au lieu de 8).
- Tempête lunaire se déclenche désormais toutes les 30 s (au lieu de 15).
- Tempête lunaire inflige désormais des dégâts initiaux en plus de ses dégâts périodiques.
- Les effets visuels de Tempête lunaire ont été mis à jour.
- Le temps de recharge de Tempête lunaire peut désormais être suivi grâce à une aura apparaissant sur le personnage-joueur.
- Une aura apparaîtra désormais dans l'affichage de ressource personnelle lorsque votre Tempête lunaire pourra être lancée.
- Tempête lunaire se rapproche désormais lentement de sa cible.
Les talents suivants ont été supprimés :
- Commentaires de l'équipe de développement : la jouabilité de Maîtrise des bêtes est satisfaisante. Nous ajustons légèrement cette spécialisation pour qu'elle continue de disposer d'attaques à effet de zone adaptées.
- Nouveau talent : Enchaînement féroce – Quand vous invoquez vos bêtes féroces, elles gagnent Enchaînement bestial à 100 % d'efficacité pendant 8 s.
- Nouveau talent : Barbillons empoisonnés – Les dégâts directs de Tir acéré ont 30 % de chances de déclencher une explosion à l'impact, appliquant Morsure de serpent et infligeant des dégâts de nature aux adversaires proches. Dégâts réduits au-delà de 8 cibles.
- Nouveau talent : Compagnon solitaire – Les dégâts de votre familier sont augmentés de 35 % et celui-ci est 10 % plus imposant.
- Notre vision de Maîtrise des bêtes est liée à Compagnon animal, mais ce talent devrait permettre aux chasseurs et chasseresses Maîtrise des bêtes d'opter pour un style de jeu axé sur un seul familier, sans pour autant perdre trop de puissance. Nous avons pris des mesures pour éviter que ce talent n'augmente considérablement l'efficacité de sorts comme Appel de la Nature. Si nécessaire, nous apporterons des modifications supplémentaires.
- Nouveau talent : Sabots fulminants – Le lancement de Tir explosif permet à tous les familiers actifs de lancer Piétinement à 200 % d'efficacité.
- Piétinement a été mis à jour – Inflige désormais des instances de dégâts distinctes entre sa cible principale et les cibles secondaires.
- Tous les dégâts infligés ont été réduits de 8 %.
- Dégâts d'Ordre de tuer augmentés de 10 %.
- Dégâts de Morsure de serpent augmentés de 50 %.
- Dégâts de Barrage augmentés de 100 %.
- Coût en focalisation de Barrage réduit à 40 (au lieu de 60).
- Bonus de dégâts de Courroux bestial porté à 30 % (au lieu de 25 %).
- Efficacité d'Enchaînement bestial réduite à 80 % (au lieu de 90 %).
- Efficacité d'Enchaînement funeste à 80 % (au lieu de 90 %).
- Prédateur alpha augmente désormais les dégâts d'Ordre de tuer de manière multiplicative au lieu de les additionner.
- Les Tirs mortels supplémentaires lancés grâce à Proie de chasse ciblent désormais les adversaires, quel que soit leur pourcentage de points de vie.
- Appel de la Nature réduit désormais les temps de recharge de Tir acéré et Ordre de tuer de 25 % par familier invoqué (au lieu de 50 %).
- Chances d'invocation d'Ordre funeste réduites à 20 % (au lieu de 30 %).
- Les effets visuels de Bête féroce ont été mis à jour.
- Les bêtes féroces bondissent désormais vers leur cible lorsque vous les invoquez.
- Frénésie redoutable est désormais un talent à 2 points et remplace Collier de basilic.
- La vitesse du projectile de Tir acéré a été augmentée et ses effets visuels ont été mis à jour.
- L'aura de Compagnon solitaire sera désormais supprimée et appliquée de manière plus cohérente.
- Morsure de serpent n'est plus indiquée sur les barres d'info (Maîtrise des bêtes uniquement).
- Correction d'un problème à cause duquel Ordre funeste conférait des charges d'Appel de maître chasseur.
Forestier-sombre
- Collier de basilic ;
- Venin explosif ;
- Morsure de venin.
Précision
- Dégâts de Flèche noire augmentés de 26 %.
- Feu cinglant a été mis à jour :
- se déclenche désormais grâce à Appel de la nature (au lieu de tous les 3 lancers de Courroux bestial) et dure pendant toute la durée d'Appel de la nature ;
- ne permet plus à Flèche noire d'ignorer les prérequis de points de vie ;
- confère Coup définitif toutes les 4 s pendant la durée de Feu cinglant.
- Commentaires de l'équipe de développement : ces modifications visent à simplifier l'utilisation et la cohérence de Feu cinglant pour Maîtrise des bêtes.
- Correction d'un problème à cause duquel Causes non naturelles améliorait les dégâts directs de Flèche noire au lieu de ses dégâts périodiques.
Les talents suivants ont été supprimés :
- Commentaires de l'équipe de développement : avec la sortie de Terremine(r), nous souhaitons ouvrir une nouvelle perspective pour Tireur de précision avec la spécialisation Précision, et ainsi mettre en valeur des talents tels que Loup solitaire. Dans Terremine(r), les chasseurs et chasseresses Précision perdront la capacité à utiliser des familiers, au profit d'un aigle qui vous aidera au combat d'une manière adaptée à la spécialisation Précision.
- Nouveau talent : Hurlement de traqueur – Votre aigle descend du ciel en poussant un cri, donnant le signal de passer à l'attaque. Augmente de 30 % la Hâte des membres du groupe ou raid pendant 40 s. Les personnages alliés qui reçoivent cet effet sont rassasiés et ne peuvent bénéficier à nouveau de Hurlement de traqueur ou d'autres effets similaires pendant 10 min. Technique apprise au niveau 48.
- Nouveau talent passif : Chasse à l'homme – Infliger des dégâts à un personnage-joueur avec Visée applique Blessure mortelle, ce qui réduit de 25 % les soins reçus par l'unité. Technique apprise au niveau 11.
- Commentaires de l'équipe de développement : la spécialisation Précision a perdu l'accès à Blessures mortelles en même temps que l'utilisation des familiers, c'est pourquoi nous permettons à nouveau à Visée d'appliquer Blessures mortelles.
- Nouveau talent passif : Des yeux dans le ciel – Vous bénéficiez de l'aide d'un aigle observateur. Le fait d'infliger des dégâts à un personnage adverse avec une technique renforcée par Tirs précis octroie 30 % de chances de conduire votre aigle à marquer votre cible principale. Votre Tir acéré inflige 10 % de dégâts supplémentaires aux adversaires marqués par votre aigle observateur. Remplace Appel du familier et toutes les techniques associées de votre familier. Technique apprise au niveau 13.
- Nouveau talent : Aspect de l'hydre – Visée, Tir rapide et Tir des arcanes touchent désormais une deuxième cible proche à 60 % d'efficacité.
- Nouveau talent : Marque de repérage améliorée – Augmente le bonus aux dégâts de Marque de repérage de 20 %.
- Nouveau talent : Cible mobile – Le fait de consommer Tirs précis augmente de 20 % les dégâts de votre prochaine Visée et confère Efficacité accrue.
- Nouveau talent : Pointe de flèche en obsidienne – Les dégâts de Tir automatique sont augmentés de 25 % et ses chances de coup critique de 15 %.
- Nouveau talent : Tir de shrapnel – Le fait d'infliger des dégâts à un personnage adverse avec Tir explosif augmente les dégâts qu'il subit de votre prochain Tir des arcanes ou Flèches multiples de 30 %.
- Nouveau talent : Poudre à canon magnétique – Le fait de consommer Tir précis réduit le temps de recharge de Tir explosif de 2 s. Le fait de consommer Prêt à tirer réduit le temps de recharge de Tir explosif de 8 s.
- Nouveau talent : Détonation précise – Le lancement de Tir explosif confère Efficacité accrue. Lorsque Visée inflige des dégâts à une cible affectée par votre Tir explosif, Tir explosif explose instantanément, infligeant 25 % de dégâts supplémentaires.
- Nouveau talent : Sur la cible – Le fait de consommer Marque de repérage accorde 4 % de Hâte supplémentaire pendant 10 s, cumulable jusqu'à 4 fois. Plusieurs instances de cet effet peuvent se chevaucher.
- Nouveau talent : Tir éclair – Prêt à tirer augmente désormais les dégâts de Visée de 15 %.
- Nouveau talent : Recherche de cibles – Le fait de consommer Marque de repérage réduit le temps de recharge de Visée de 2 s.
- Nouveau talent : Précision de l'aigle – Le bonus de dégâts de Visée conféré par Marque de repérage est augmenté de 5/10 %
- Nouveau talent : En pleine tête – Tir mortel peut désormais bénéficier de Tirs précis à 25 % d'efficacité. Tir mortel consomme désormais Tirs précis.
- Nouveau talent : Frénésie de plumes – Précision fait entrer votre aigle observateur dans une frénésie, appliquant instantanément Marque de repérage à votre cible. Pendant Précision, vos chances d'appliquer Marque de repérage sont augmentées de 100 %.
- Nouveau talent : Corde d'arc extensible – Lorsque Précision est actif, le fait de consommer Tir précis augmente la durée de Précision de 1 s, jusqu'à un maximum de 5 s. De plus, Précision augmente désormais l'efficacité d'Efficacité accrue de 50 %.
- Nouveau talent : Munitions incendiaires – Pluie de balles augmente désormais les dégâts de vos coups critiques de 2 %. De plus, Pluie de balles se cumule désormais 5 fois supplémentaires.
- Nouveau talent : Enfer de balles – Les dégâts infligés par Flèches multiples réduisent le temps de recharge de Tir rapide de 0,3 s. Les dégâts infligés par Salve réduisent le temps de recharge de Tir rapide de 0,5 s. Les dégâts infligés par Visée réduisent le temps de recharge de Salve de 0,25 s.
- Nouveau talent : Efficacité accrue améliorée – L'effet de réduction du temps d'incantation d'Efficacité accrue est augmenté à 30 %.
- Nouveau talent : Carquois de Coursevent – Tir précis peut désormais se cumuler jusqu'à 2 fois, mais son bonus aux dégâts est réduit à 90 %. L'utilisation de Visée a 100 % de chances de conférer un cumul supplémentaire de Tir précis.
- Nouveau talent : Précision de l'aigle – Les dégâts de Visée et de Tir rapide sont augmentés de 2,5/5 %.
- Nouveau talent : Ruse – Votre aigle observateur bénéficie de la spécialisation Ruse, qui vous confère Science des chemins et Appel du maître.
- Nouveau talent : Tenace – Votre aigle observateur bénéficie de la spécialisation Ténacité, qui vous confère Entraînement d'endurance et Supériorité aérienne.
- Nouveau talent : Vents d'Ohn'ahra – Lorsque votre aigle applique une marque de repérage, il a 25 % de chances d'infliger le même effet à un maximum de 3 adversaires proches supplémentaires.
- Nouveau talent : Double dose – L'utilisation de Précision ou de Salve confère Double dose, ce qui permet à votre prochaine Visée de tirer à nouveau à 80 % de puissance, ou à votre prochain Tir rapide de lancer 80 % de tirs supplémentaires pendant sa canalisation. L'efficacité de ce talent est réduite de 50 % en combat JcJ.
- Nouveau talent : Marque de tuerie – Marque de repérage augmente désormais également les chances de coup critique de Visée de 15 %.
- Nouveau talent : Fin tireur – Tir mortel a désormais 2 charges et son temps de recharge est réduit de 2 s.
- Commentaires de l'équipe de développement : En pleine tête est une technique présente dans de nombreuses rotations, et Fin tireur devrait constituer une option plus simple d'accès pour les joueurs et joueuses souhaitant améliorer l'efficacité de Tir mortel sans pour autant alourdir leur charge mentale.
- Nouveau talent : Lien indéfectible – Vous récupérez la technique Appel du familier. Lorsque vous êtes en extérieur, votre familier inflige 15 % de dégâts supplémentaires et subit des dégâts réduits de 15 %.
- Commentaires de l'équipe de développement : en ce qui concerne les familiers, l'aigle de la spécialisation Précision constituera leur unique source d'utilitaires, tels qu'Appel du maître, Furie sanguinaire et d'autres effets similaires. Malgré tout, nous souhaitons ajouter une option permettant aux chasseurs et chasseresses Précision de profiter de leurs compagnons lors de leurs aventures sur Azeroth.
- Efficacité accrue a été mise à jour – Les dégâts de Tir rapide sont augmentés de 15 %. Son lancement confère Efficacité accrue. Efficacité accrue : le temps d'incantation de votre prochaine Visée est réduit de 20 %. Cumulable jusqu'à 2 fois.
- Tir précis a été renommé Tirs précis et a été mis à jour – Visée permet à votre prochain Tir des arcanes ou Flèches multiples d'infliger 100 % de dégâts supplémentaires et réduit leur coût en focalisation de 40 %. Les dégâts de votre Tir automatique sont augmentés de 100 % mais le délai entre les tirs automatiques est augmenté de 2 s.
- Le talent Visée focalisée a été mis à jour – Tirs précis réduit le temps de recharge de Visée de 0,75 s.
- Le talent Précision a été mis à jour – Augmente vos chances de coup critique de 10 % et vos dégâts critiques pendant 15 s. Réduit le temps de recharge de vos techniques Visée et Tir rapide de 60 %.
- Le talent Fragments acérés a été mis à jour – Se déclenche désormais uniquement lorsque vous obtenez Coup définitif (auparavant, se déclenchait lorsque Tirs piégés était consommé ou lorsque vous obteniez Coup définitif).
- Le talent Instinct du tireur a été mis à jour – Le fait de consommer Marque de repérage réduit le temps de recharge de Précision de 2 s.
- Le talent Pluie de balles a été mis à jour – Les dégâts de Tir rapide augmentent les dégâts de Visée de 2 % pendant 15 s, cumulable jusqu'à 15 fois. Les nouveaux cumuls ne réinitialisent pas la durée de cet effet et sont supprimés lors du lancement de Tir rapide. L'efficacité de ce talent est réduite de 50 % en combat JcJ.
- Le talent En rythme a été mis à jour – La canalisation de Tir rapide réduit le délai entre les Tirs automatiques de 1 s pendant 12 s.
- Le talent Intimidation a été mis à jour – Requiert désormais d'avoir les personnages non-joueurs dans votre champ de vision.
- Moulinet au marteau a été renommé Conservation des munitions et a été mis à jour – Réduit désormais également le temps de recharge de Visée de 1 s.
- Le bonus d'ensemble du Palais des Nérub'ar (4 pièces) augmente désormais les dégâts de Visée et Tir rapide de 4 %.
- Flèches multiples est désormais appris au niveau 10 (était auparavant un talent).
- Tous les dégâts infligés ont été augmentés de 6 %.
- Dégâts de Visée augmentés de 26 %.
- Temps d'incantation de Visée porté à 3 s (au lieu de 2,5).
- Tir rapide génère désormais 2 points de focalisation par tir (au lieu d'un seul).
- Dégâts de Salve augmentés de 100 %.
- Dégâts de Tir assuré augmentés de 30 %.
- Tir assuré génère désormais 20 points de focalisation.
- Précision augmente désormais vos dégâts critiques de 20 % (au lieu de 10 %).
- Bonus de dégâts de Marque de repérage porté à 20 % (au lieu de 10 %).
- Chasse au petit gibier augmente désormais les dégâts de Tir explosif de 15 % (au lieu de 25 %).
- La fonctionnalité de Coussépingle est désormais ajoutée à Tir assuré (était auparavant un talent).
- Volée est désormais un talent passif et se déclenche lors du lancement de Salve.
- Déferlante de tirs met désormais correctement en évidence Tir rapide quand son temps de recharge prend fin.
- De nombreux encadrés d'aide et talents ainsi que des descriptions d'aura ont été mis à jour pour plus de clarté.
- Dans le mille est désormais un talent à 2 points.
Forestier-sombre
- Barrage ;
- Visée minutieuse ;
- Tir de la chimère ;
- Fine gâchette ;
- Munitions lourdes ;
- Morsure d'hydre ;
- Tir assuré amélioré ;
- Héritage des Coursevent ;
- Munitions légères ;
- Loup solitaire ;
- Flèches multiples (technique désormais apprise au niveau 10) ;
- Coussépingle (effet ajouté à Tir assuré) ;
- Barrage de feu rapide ;
- Promptitude ;
- Supercherie du traqueur de serpent ;
- Focalisation assurée ;
- Rechargement tactique ;
- Flèche gémissante ;
Survie
- Feu cinglant a été mis à jour – Ne permet plus à Flèche noire d'ignorer les prérequis de points de vie.
- Commentaires de l'équipe de développement : la spécialisation Précision n'a aucun mal à déclencher Coup définitif, c'est pourquoi cet effet a largement été délaissé.
- Dégâts de Flèche noire augmentés de 15 %.
- Correction de plusieurs problèmes concernant les interactions de Douleur fantôme avec Double dose et Aspect de l'aigle.
- Correction d'un problème à cause duquel Causes non naturelles améliorait les dégâts directs de Flèche noire au lieu de ses dégâts périodiques.
- Correction d'un problème à cause duquel Flèche noire infligeait plus de dégâts que prévu en JcE.
Les talents suivants ont été supprimés :
- Commentaires de l'équipe de développement : le style de jeu des chasseurs et chasseresses Survie est satisfaisant depuis la mise à jour du 20e anniversaire, mais leurs rotations sont encore trop complexes d'un point de vue technique. Afin de condenser les rotations de la spécialisation Survie, l'accès à Boucherie et Frappe latérale ne peut plus être cumulé. Les deux sorts possèdent désormais leurs propres forces et nuances, mais le fait d'avoir accès aux deux à tout moment alourdit la rotation et empêche l'utilisation d'autres techniques telles que Frappe du raptor ou Morsure de mangouste.
- Nouveau talent : Abattage de la meute – Tir mortel augmente les dégâts infligés par vos effets de saignement de 30 % pendant 6 s.
- Commentaires de l'équipe de développement : la puissance combinée des effets de saignement de la spécialisation Survie, associée à l'ancienne mécanique d'Abattage de la meute de Chef de meute, était très satisfaisante. Nous avons donc souhaité la conserver à travers l'arbre de spécialisation, afin de garantir que cet aspect ne soit pas perdu lors de la refonte de Chef de meute.
- Nouveau talent : Cœur sanguinaire – Vos chances d'obtenir Coup définitif augmentent de 5 % et la durée d'Abattage de la meute augmente de 2 s. Abattage de la meute augmente en plus les dégâts infligés par votre Tir mortel de 25 %.
- Nouveau talent : Arsenal du feu de brousse – Tir rapide et les attaques automatiques avec une arme à deux mains augmentent les dégâts directs de votre prochaine Bombe de feu de brousse de 4 %, cumulable jusqu'à 3 fois. Le lancement d'Assaut coordonné confère 3 charges d'Arsenal du feu de brousse.
- Le talent Frappes effrénées a été mis à jour – Augmente également les dégâts de Frappe latérale de 15 % et augmente votre vitesse d'attaque de 25 % pendant 12 s.
- Le talent Coup impitoyable a été mis à jour – Les adversaires affectés par Frappe latérale subissent également un effet de saignement important pendant 8 s.
- Commentaires de l'équipe de développement : les dégâts du Coup impitoyable de Frappe latérale sont similaires à ceux de la version du Coup impitoyable de Boucherie lors de la célébration du 20e anniversaire.
- Le talent Fer-de-lance a été mis à jour – S'applique désormais aux techniques et attaques de votre familier.
- Le talent Duo mortel a été mis à jour – S'applique désormais aux techniques et attaques de votre familier.
- Le talent Venin de la vipère a été mis à jour – Augmente également les dégâts de Morsure de mangouste et Attaque du raptor de 15 %.
- Le talent Composants contagieux a été mis à jour – Propage désormais Morsure de serpent à 4 adversaires proches (au lieu de 2).
- Le talent Expert en explosifs a été mis à jour – Augmente désormais les dégâts de Bombe de feu de brousse et Tir explosif de 2,5/5 %.
- Le talent Bombardier a été mis à jour – Confère désormais 1 charge de Bombe de feu de brousse (au lieu de 2).
- Dégâts de Bombe de feu de brousse augmentés de 6 %.
- Dégâts de Morsure de mangouste augmentés de 30 %.
- Dégâts de Frappe du raptor augmentés de 10 %.
- Dégâts de Bombe de feu de brousse augmentés de 10 %.
- Dégâts de Frappe latérale augmentés de 30 %.
- Dégâts de Fureur de l'aigle augmentés de 20 %. Fureur de l'aigle touche jusqu'à 8 cibles (au lieu de 5).
- Prédateur alpha augmente désormais les dégâts d'Ordre de tuer de manière multiplicative au lieu de les additionner.
- Dégâts de saignement supplémentaires conférés à Boucherie par Coup impitoyable réduits de 50 %.
- Avantage tactique augmente désormais les dégâts de Boucherie.
- Correction d'un problème à cause duquel le lancement de Frappe latérale à distance pouvait occasionnellement vous conférer un nombre incorrect de charges de Pointe de la lance.
- Frappe latérale et Boucherie partagent désormais un nœud.
- Flanc exposé ;
- Bombe de feu de brousse améliorée ;
Mage
Talents héroïques
- Coût en mana de Barrière de masse réduit à 8 % du mana de base (au lieu de 12 %).
- Régénération des points de vie de Métamorphose réduite de 50 %.
- L'effet de Métamorphose est désormais supprimé lorsqu'un léger seuil de dégâts est atteint, au lieu d'être supprimé par n'importe quelle source de dégâts.
- Les déclenchements d'Irrégularité temporelle ignorent désormais le coût en mana.
- Lors de l'utilisation d'Image miroir, les effets visuels des projectiles d'Éclair de givre sont désormais masqués pour les personnages-alliés en raid et en donjon.
Givrefeu
Solfurie
- Commentaires de l'équipe de développement : les modifications apportées aux mages Givrefeu ont pour but de limiter l'intérêt du suivi des auras et de lier les talents les uns aux autres pour les rendre plus compatibles.
- Surcharge de feu se déclenche désormais lorsque vous lancez Météores ou Tempête de comète (au lieu d'atteindre le maximum de cumuls de Maîtrise du feu).
- Surcharge de feu peut désormais être cumulée jusqu'à 2 fois.
- Dégâts de Détonation de givrefeu augmentés de 70 %.
- Surcharge de givre se déclenche désormais lorsque vous consommez Surcharge de feu (au lieu de se déclencher lorsque vous atteignez le maximum de cumuls de Maîtrise de givre) et peut se cumuler jusqu'à 2 fois. Surcharge de givre lance désormais Nova de givre à 200 % d'efficacité (au lieu de 125 %).
- Le temps de recharge de Surcharge de givre a été réduit à 3 s (au lieu de 5).
- Les emplacements de Surcharge de givre, Surcharge de feu, Cœur isotherme, Protection imprégnée et Dégel ont été changés.
- Éclair de givrefeu consommera désormais correctement Énergie débordante en infligeant un coup critique.
- Renforcement de givrefeu apparaît désormais sur l'affichage de ressource personnelle.
Arcanes
- Le fait de consommer Incandescence glorieuse à proximité de sa portée maximale ou à sa portée maximale déclenche désormais correctement une tempête de météorites.
Solfurie
- Nouveau talent : Fragment d'éther – Le bonus de dégâts d'Intuition est augmenté de 20 %.
- Nouveau talent : Intuition – Le lancement d'un sort de dégâts a 5 % de chances de permettre à votre prochain Barrage des arcanes d'infliger 50 % de dégâts supplémentaires et de générer 4 charges arcaniques.
- Nouveau talent : Rebond des arcanes – Lorsque Barrage des arcanes touche plus de 2 cibles, il explose et inflige de légers dégâts des arcanes aux adversaires à moins de 10 m de la cible principale.
- Le talent Résonance a été mis à jour – Barrage des arcanes inflige 15 % de dégâts supplémentaires par cible touchée après la première.
- Le talent Ponction tellurique a été mis à jour :
- se déclenche désormais lorsque vous consommez Idées claires (au lieu de consommer Précision du Néant) ;
- chances de déclenchement augmentées à 40 % (au lieu de 25 %) ;
- dégâts de duplication augmentés à 70 % (au lieu de 60 %) ;
- Les effets visuels de Ponction tellurique ont été mis à jour.
- Commentaires de l'équipe de développement : l'objectif de ces changements est d'augmenter la probabilité que vous disposiez de Précision du Néant lors du déclenchement de Ponction tellurique.
- Le talent Illuminé a été mis à jour – Les dégâts des arcanes infligés sont augmentés proportionnellement à votre mana actuel, jusqu'à un maximum de 6 % quand votre mana est au maximum. La régénération de mana est augmentée proportionnellement à votre mana actuel, jusqu'à un maximum de 20 % quand vous n'avez plus de mana.
- Le bonus d'ensemble du Palais des Nérub'ar (4 pièces) augmente désormais les dégâts de Projectiles des arcanes et Orbe arcanique de 15 %.
- Commentaires de l'équipe de développement : avec l'ajout d'Intuition à l'arbre de talents d'Arcanes, le bonus de palier de la saison 1 doit être remplacé.
- Dégâts de Barrage des Arcanes augmentés de 45 %.
- Dégâts d'Explosion des arcanes augmentés de 35 %.
- Les chances que Haute tension confère une charge arcanique ont été portées à 15 % (au lieu de 10 %).
- Éruption d'arcanes apparaît désormais sur l'affichage de ressource personnelle.
- L'effet visuel apparaissant lors de l'impact d'Écho arcanique est désormais visible uniquement par le lanceur ou la lanceuse.
- Concentration a été supprimé.
Feu
- Le talent Fardeau du pouvoir a été mis à jour – Augmente désormais les dégâts de Barrage des arcanes.
- Commentaires de l'équipe de développement : pour vous éviter d'avoir recours à Déflagration des arcanes pour les effets de zone, nous permettons à Fardeau de pouvoir fonctionner avec Barrage des arcanes. Cela devrait vous permettre de continuer à gérer vos adversaires, quel que soit leur nombre.
- Fardeau du pouvoir apparaît désormais sur l'affichage de ressource personnelle.
- Le sort Âme des arcanes a été mis à jour – Chaque Barrage des arcanes lancé pendant Âme des arcanes augmente les dégâts de Barrage des arcanes de 15 %.
- Correction d'un problème à cause duquel le phénix arcanique lançait parfois la version du personnage-joueur de Météorite.
Givrefeu
- Commentaires de l'équipe de développement : la gestion des ressources de la spécialisation Feu est trop généreuse depuis The War Within, ce qui rend certains sorts comme Boule de feu et Brûlure superflus. Par ailleurs, cela a une incidence sur notre manière d'apporter des ajustements à Explosion pyrotechnique et Choc de flammes. Notre objectif est de réduire l'accès à Flammes de phénix et, dans une moindre mesure, à Trait de feu, tout en augmentant le coût en ressource de vos techniques, afin de rendre ce style de jeu plus exigeant tout en augmentant les dégâts des sorts les plus intéressants.
- Le talent Chaleur chatoyante a été mis à jour – Ne rend plus le lancement de Brûlure instantané. Augmente désormais les dégâts de Brûlure de 10 %.
- Le talent Pyrotechnie a été mis à jour – Chances de coups critiques augmentées de 20 % (au lieu de 10 %).
- Le talent Destruction contrôlée a été mis à jour – Se déclenche également avec Boule de feu.
- Le talent Maître de la flamme a été mis à jour – Dégâts d'Enflammer et Boule de feu augmentés de 15 % tant que Combustion n'est pas active.
- Le talent Appel du roi-soleil a été mis à jour – Flammes du phénix inflige 15 % de dégâts supplémentaires (conférait auparavant 1 charge de Flammes du phénix supplémentaire).
- Temps de recharge de Trait de feu porté à 14 s (au lieu de 12).
- Durée d'Hyperthermie réduite à 5 s (au lieu de 6).
- Les chances de déclenchement d'Hyperthermie ont été réduites.
- Dégâts d'Explosion pyrotechnique augmentés de 10 %.
- Coût en mana d'Explosion pyrotechnique réduit à 1,5 % du mana de base (au lieu de 2,5 %).
- Dégâts de Choc de flammes augmentés de 10 %.
- Coût en mana de Choc de flammes réduit à 1,5 % du mana de base (au lieu de 2,5 %).
- Bonus de dégâts d'Inferno déchaîné porté à 70 % (au lieu de 60 %).
- Phénix ressuscité rend désormais 1 charge de Flammes de phénix lors de l'utilisation au lieu de 2).
- Bonus de dégâts de Flammes de phénix conféré par Phénix ressuscité augmenté à 200 % (au lieu de 100 %).
- La description, les auras et les encadrés d'aide de Phénix ressuscité ont été mis à jour pour plus de clarté concernant leurs effets.
- Correction d'un problème à cause duquel Pyromane conférait Hyperthermie plus souvent que prévu.
- Hyperthermie ne peut plus être déclenché une fois que son effet est actif, et ses chances de déclenchement ont été réduites.
Solfurie
- Dégâts d'Imprégnation de givrefeu réduits de 10 %.
- Réduction de temps de recharge de Flammes de phénix conférée par Surcharge de feu réduite à 5 s (au lieu de 10).
- Réduction de temps de recharge de Surcharge de givre réduite à 5 s (au lieu de 10).
- Efficacité de la Nova de glace de Surcharge de givre augmentée à 150 % (au lieu de 200 %).
- Surcharge de givre réduit désormais le temps de recharge de Météore de 5 s lorsque son effet est consommé (au lieu de 3 s).
- Cœur isotherme déclenche désormais Tempête de comètes à 250 % d'efficacité (au lieu de 200 %).
- Les Combustions conférées par Bénédiction du roi-soleil ou Irrégularité temporelle ne déclenchent plus Brûlure par le gel.
- Commentaires de l'équipe de développement : Brûlure par le gel et Bénédiction du roi-soleil contribuaient largement à la surabondance de ressources des mages Feu au travers de cet arbre de talents héroïques. Nous avons également ajusté l'effet pour les mages Givre dans un souci de cohérence.
Givre
- Réduction du temps de recharge de Trait de feu conférée par Incandescence glorieuse augmentée à 2 s lorsqu'un Météore touche sa cible (au lieu de 1).
- Souvenir d'Al'ar prolonge désormais un effet d'Hyperthermie existant, au lieu de le remplacer.
- Correction d'un problème à cause duquel Embrasement de l'avenir n'augmentait pas le nombre de charges de Cascade de mana.
- Correction d'un problème à cause duquel le phénix arcanique lançait parfois la version du personnage-joueur de Météorite.
Givrefeu
- Le sort Vents givrants a été retravaillé – Orbe gelé inflige désormais 15 % de dégâts supplémentaires aux unités affectées par votre Blizzard.
- Commentaires de l'équipe de développement : Vents givrants impactait notre capacité à faciliter l'accès à Orbe gelé ou à améliorer l'efficacité de Doigts de givre. Avec l'ajout des talents héroïques, la spécialisation Givre est plus que jamais encombrée par Doigts de givre, dont nous aimerions réduire le taux de déclenchement. Cela devrait donner plus d'impact à Doigts de givre tout en nous laissant le champ libre pour d'autres changements à venir.
- Le talent Vague hivernale a été mis à jour – Augmente les dégâts de vos glaçons et Pointes glaciaires de 2/4 %, cumulable jusqu'à 2 fois. Pointe glaciaire ne consomme plus Vague hivernale.
- Dégâts de Javelot de glace augmentés de 20 %.
- Dégâts de Blizzard augmentés de 8 %.
- Portée de Blizzard augmentée à 12 m (au lieu de 8).
- Durée de Blizzard portée à 12 s (au lieu de 8).
- Commentaires de l'équipe de développement : nous désirons améliorer la jouabilité de Blizzard afin de le rendre plus intéressant aux yeux des mages Givre pour les effets de zone, sans alourdir leur charge mentale.
- Durée de Froid de l'hiver portée à 8 s (au lieu de 6).
- Chances de déclenchement d'Orbe gelé conférées par Doigts de givre réduites à 5 % (au lieu de 10 %).
- Vos Javelots de glace renforcés par Doigts de givre ne consomment plus Froid de l'hiver.
- L'encadré d'aide d'Assaut glacial a été mis à jour pour plus de clarté concernant ses effets.
- L'icône du talent Lances de pergélisol a été mise à jour pour mieux correspondre à celle de l'aura.
- Correction d'un problème à cause duquel Vague hivernale était supprimée de manière aléatoire.
- L'effet visuel de Jaillissement d'eau est désormais masqué pour les personnages alliés dans les raids et les donjons.
Jeteur de sorts
- Dégâts d'Imprégnation de givrefeu réduits de 10 %.
- Réduction de temps de recharge de Surcharge de givre portée à 5 s (au lieu de 10).
- Efficacité de la Nova de glace de Surcharge de givre augmentée à 150 % (au lieu de 200 %).
- L'activation de Veines glaciales grâce à Irrégularité temporelle ne déclenche plus Brûlure par le gel.
- Commentaires de l'équipe de développement : dans un souci de cohérence vis-à-vis des mises à jour apportées à la spécialisation Givrefeu des mages Feu, nous mettons à jour Brûlure par le gel pour la spécialisation Givre afin que les déclenchements de Veines glaciales ne la déclenchent pas.
- Le fait de consommer Doigts de givre ou Froid de l'hiver génère désormais un fragment (au lieu de Froid de l'hiver uniquement).
- Commentaires de l'équipe de développement : Doigts de givre ne consommant plus Froid de l'hiver, Jette-sorts ne génère plus des fragments comme auparavant dans de nombreuses situations. Cet ajustement vise à rendre la production de fragments plus cohérente grâce à votre rotation principale, tout en réduisant les fragments générés par des effets secondaires.
- Orbes fragmentés génère désormais 4 fragments pour la spécialisation Givre (au lieu de 6).
- Dégâts de tous les fragments augmentés de 8 %.
- Bonus de dégâts d'Orbe gelé conféré par Enseignements de givre-sort réduit à 15 % (au lieu de 30 %).
- Chances de déclenchement d'Enseignements de givre-sort réduites à 2 % (au lieu de 2,5 %).
Moine
Maître brasseur/Maîtresse brasseuse
- L'effet de Paralysie est désormais supprimé lorsqu'un léger seuil de dégâts est atteint, au lieu d'être supprimé par n'importe quelle source de dégâts.
Tisse-brume
- Dégâts de toutes les techniques augmentés de 15 %.
- Commentaires de l'équipe de développement : nous avons remarqué que les dégâts infligés par les tanks ne soutenaient pas la cadence de ceux infligés par les DPS. Nous ajustons donc les dégâts infligés par tous les tanks pour qu'ils soient plus proches de ceux des spécialisations DPS.
- Niuzao (Invocation de Niuzao, le Buffle noir) absorbe désormais 40 % des dégâts reportés tant que l'invocation est active (au lieu de 25 %).
- Dégâts de Piétinement de Niuzao augmentés de 22 %.
- Le nombre maximum de charges de Chi purifié a été réduit à 6 (au lieu de 10) et augmente désormais le montant d'absorption de Breuvage céleste de 35 % par charge (au lieu de 20 %).
Canalisation des Astres vénérables
- Commentaires de l'équipe de développement : nous apportons plusieurs changements à Tisse-brume, en nous concentrant sur l'amélioration de ses soins sur des cibles de tailles différentes et en rendant plus évident le moment où utiliser de manière optimale les sorts offensifs.
- Nouveau talent : Faveur de l'empereur – Les soins de Don de Sheilun sont augmentés de 150 % et son temps d'incantation réduit de 100 %, mais il ne soigne plus qu'un seul personnage allié.
- Le talent Danse du vent a été retravaillé – Réduit désormais les dégâts physiques subis de 10 % et de 10 % supplémentaires toutes les 4 s jusqu'à ce que vous subissiez une attaque physique.
- Le talent Renforcement de jade a été retravaillé – Augmente les dégâts d'Éclair de jade crépitant de 2500 % sur sa cible principale et lui permet de toucher jusqu'à 4 adversaires supplémentaires à 15 % d'efficacité.
- Le talent Lien de jade a été retravaillé – Cocon de chi applique désormais Brume enveloppante pendant 4 s quand il arrive à expiration ou est consommé, et les soins des Bourrasques de brume de Chi Ji sont augmentés de 20 % et ceux de Souffle apaisant de Yu'lon de 500 %.
- Commentaires de l'équipe de développement : ces modifications apportées à Lien de jade visent à alourdir le temps de recharge de Chi Ji, afin d'encourager une utilisation plus réfléchie. Nous réduisons le temps de recharge de base des deux Astres pour compenser la perte de la réduction dynamique du temps de recharge et augmenter l'efficacité des cocons de chi afin d'augmenter leur impact.
- Soins prodigués par Maîtrise : Bourrasque de brume réduits de 10 %.
- Soins prodigués par Murmure de Yu'lon augmentés de 160 %.
- Dégâts de Frappe du voile noir augmentés de 75 %.
- Dégâts de Coup tournoyant de la grue augmentés de 40 %.
- Coup de pied du vent impétueux augmente désormais les soins de Brume de rénovation de 150 % (au lieu de 100 %).
- Brume resplendissante augmente désormais les soins de Bourrasque de brume de 60/120 % (au lieu de 75/150 %).
- Thé de mana rend désormais 15 % de mana en moins.
- La valeur d'absorption de Cocon de chi s'échelonne désormais avec le temps de recharge de votre Astre (désormais 100 % plus efficace quand Don des Astres n'est pas actif).
- Infusion de lotus augmente les soins reçus de 10 % (au lieu de 8 %).
- Commentaires de l'équipe de développement : nous apportons une légère modification à Infusion de lotus. Compte tenu du fait que le prochain ensemble de classe devrait influencer le choix des talents pour ce nœud, nous souhaitons qu'Infusion de lotus reste une option viable pour un style de jeu plus passif.
- Jadefeu éveillé permet désormais à Frappe du voile noir de frapper 2 cibles supplémentaires à 20 % d'efficacité (au lieu de 70 %).
- Les temps de recharge de base d'Invocation de Chi Ji, la Grue rouge et Invocation de Yu'lon, le Serpent de jade ont été réduits à 2 minutes (au lieu de 3).
- Invocation de Chi Ji, la Grue rouge déclenche désormais 3 Bourrasques de brume par cible (au lieu de 1), mais ne s'active qu'une seule fois par utilisation de Frappe du voile noir et Coup de pied du vent impétueux.
- Commentaires de l'équipe de développement : Frappe du voile noir d'Enseignements du monastère continuera de déclencher des bourrasques supplémentaires, mais ne sera plus déclenché pas leurs dégâts de zone.
- L'emplacement du talent Don de Sheilun a été déplacé au-dessus du talent final de la rangée 10 et possède désormais une connexion avec Tonnerre focalisé.
- Correction d'un problème à cause duquel la Brume enveloppante causée par Pics brumeux ou Lien de jade annulait Canalisation astrale.
- Correction d'un problème permettant parfois de lancer des sorts pendant la canalisation de Thé de mana.
- Prolifération guérisseuse cible désormais les personnages-joueurs en priorité.
Maîtrise de l'harmonie
- Dégâts de Canalisation astrale augmentés de 322 %.
- Cœur du Serpent de jade se déclenche désormais à chaque activation de Don de Sheilun et sa durée s'échelonne désormais avec le nombre de nuages consommés.
- Commentaires de l'équipe de développement : l'objectif de ce changement est de réduire le suivi nécessaire pour optimiser l'utilisation de Cœur du Serpent de jade.
- L'activation de Vénérable dynastie ne déclenche plus de temps de recharge (au lieu d'un temps de recharge de 8 s).
Marche-vent
- Dégâts de Force accablante réduits à 5 % (au lieu de 15 %).
Les talents suivants ont été supprimés :
- Nouveau talent : Vents tranchants – Vous enveloppe de vents tranchants, puis vous lance en avant pour infliger des dégâts de nature aux adversaires sur votre passage. Dégâts réduits au-delà de 5 cibles. Maintenir pour augmenter la distance de la fente. Remplace Coup du serpent volant.
- Le talent Danse du vent a été retravaillé. Réduit désormais les dégâts physiques subis de 10 % et de 10 % supplémentaires toutes les 4 s jusqu'à ce que vous subissiez une attaque physique.
- Efficacité de Maîtrise : Frappes combo augmentée de 35 %.
- Commentaires de l'équipe de développement : nous augmentons la valeur de Maîtrise : Frappes combo pour les moines/moniales Marche-vent, afin de renforcer cette caractéristique.
- Tous les dégâts infligés sont réduits de 2 %.
- Dégâts de Coup tournoyant de la grue augmentés de 80 %.
- Élan de courage augmente désormais les dégâts de Frappe du voile noir de 350 % (au lieu de 200 %).
- Bottines de boxeur des ombres augmente désormais les dégâts de Frappe du voile noir de 10 % (au lieu de 20 %).
- Lien de Xuen réduit désormais le temps de recharge d'Invocation de Xuen, le Tigre blanc de 30 s.
- Condensateur du dernier empereur augmente désormais les dégâts d'Éclair de jade crépitant de 400 % par cumul (au lieu de 200 %).
- Puissance du roi-tonnerre touche désormais Éclair de jade crépitant à 80 % d'efficacité (au lieu de 100 %).
- Éléments ordonnés réduit désormais les coûts en chi de 1 point pendant Tempête, Terre et Feu (au lieu de Coup de pied du soleil levant réduit les coûts en chi pendant 7 s pendant Tempête, Terre et Feu).
Canalisation des Astres vénérables
- Ouragan fulgurant ;
- Marque de la grue.
- Cœur du Serpent de jade réduit désormais le temps de recharge de Coup du serpent volant.
- Cœur du Serpent de jade se déclenche désormais chaque fois que vous lancez Frappe du seigneur des Vents, mais sa durée a été réduite à 6 s.
- Commentaires de l'équipe de développement : nous aimerions réduire le suivi nécessaire pour Cœur du Serpent de jade mais également en faire une partie fondamentale du style de jeu axé autour de Canalisation astrale.
- Coup de pied du soleil levant a été ajouté à Cœur du Serpent de jade.
- Commentaires de l'équipe de développement : les conséquences de ce changement sur la rotation ne sont pas satisfaisantes, c'est pourquoi nous l'annulons.
Paladin
Talents héroïques
- Soins prodigués par Sceau du croisé réduits de 50 %.
- Bénédiction sancteforge soigne désormais à hauteur de 1 % des points de vie (au lieu de 2 %).
- Une récompense appropriée dispose désormais d'une récompense plus appropriée : les soins prodigués sont augmentés de 140 %.
- Lumière aveuglante et Repentir sont interrompus en fonction d'un seuil de dégâts au lieu d'être interrompus par n'importe quels dégâts subis.
Héraut du Soleil
Forgelumière
- Aubastre préfère désormais s'appliquer aux personnages-joueurs ciblés plutôt qu'aux créatures/invocations.
Templier
- Trempé au combat : la redistribution des points de vie d'Arme sacrée ne peut s'effectuer qu'une fois par lancer.
Sacré
- Marteau empyréen préfère désormais s'appliquer aux personnages-joueurs ciblés plutôt qu'aux créatures/invocations.
- L'implémentation de Marteau de la Lumière a été retravaillée afin de résoudre des problèmes tels que les retards de lancement, les problèmes de réglage et l'adaptabilité limitée de son infrastructure.
- Marteau de la Lumière affiche désormais la bonne quantité de dégâts infligés par l'effet de dégâts de sa cible secondaire pour les paladins/paladines Vindicte.
- Temps de recharge interne de Martèlement réduit à 0,1 s.
- Correction d'un problème qui empêchait Martèlement de déclencher Marteau empyréen en cas de chevauchement des déclenchements.
Héraut du Soleil
- Nouveau talent : Liberté déliée – Bénédiction de liberté augmente la vitesse de déplacement de 30 %. Vous gagnez Bénédiction de liberté quand vous la lancez sur une cible alliée.
- Lumière infinie a été retravaillée. Permet à la puissance sacrée dépensée pour Mot de gloire d'augmenter les soins de Lumière de l'aube.
- Tous les soins prodigués ont été augmentés de 4 %.
- Coût en mana d'Éclair lumineux réduit à 0,6 % du mana de base (au lieu de 1,8 %).
- Soins prodigués par Éclair lumineux réduits de 25 %.
- Lumière sacrée coûte désormais 7 % du mana de base (au lieu de 6,4 %) et ses soins sont augmentés de 128 %.
- Soins prodigués par Triomphe de la vérité réduits de 20 %.
- Absorption de Jugement supérieur réduite de 25 %.
- Soins prodigués par Prisme sacré augmentés de 20 %.
- Dégâts d'Horion sacré augmentés de 100 %.
- Soins prodigués par Horion sacré augmentés de 40 %.
- Soins prodigués par Lumière de l'aube augmentés de 29 %.
- Soins prodigués par Mot de gloire augmentés de 15 %.
- Soins prodigués par Marteau et enclume réduits de 33 %.
- Imprégnation de lumière augmente désormais les soins prodigués par Lumière sacrée de 30 % (au lieu de 100 %).
- Imprégnation de lumière augmente désormais les soins prodigués par Éclair lumineux de 30 % (au lieu de réduire le coût en mana).
- Inflorescence du Puits de soleil augmente désormais le bonus de soins d'Imprégnation de lumière pour Éclair lumineux de 15 % supplémentaires.
- Inflorescence du Puits de soleil augmente désormais les soins prodigués par Lumière sacrée de 15 % supplémentaires (au lieu de 50 %).
- Commentaires de l'équipe de développement : la puissance d'Éclair lumineux et Lumière sacrée est intimement liée aux talents qui modifient leur efficacité. Nous aimerions augmenter l'efficacité de ces sorts sans vous obliger à utiliser ces talents ou Imprégnation de lumière.
- Sentence de la Lumière permet désormais à Horion sacré de récupérer la moitié de son coût en mana lorsqu'il est lancé de façon offensive.
- Bénédictions résonnantes augmente désormais la vitesse de déplacement pendant Bénédiction de liberté de 30 % (au lieu de 15 %).
- Lumière autoritaire augmente le transfert de soins de Guide de lumière de 5 % (au lieu de 10 %).
- Faveur divine augmente désormais les soins prodigués par Lumière sacrée ou Éclair lumineux de 20 % au maximum (au lieu de 40 %).
- Commentaires de l'équipe de développement : ces changements visent à redistribuer une partie des soins de la spécialisation Sacré vers des sorts de soins manquant actuellement d'impact.
- Guide de vertu coûte désormais 4,5 % du mana de base (au lieu de 5 %).
Forgelumière
- Correction d'un problème à cause duquel Seconde aurore réduisait parfois les soins prodigués par Horion sacré avec Soleil montant.
Protection
- Soins prodigués par Marteau et enclume réduits de 20 %.
- Assurance bénie augmente désormais les dégâts de Frappe du croisé de 20 % (au lieu de 180 %).
Templier
- Dégâts de toutes les techniques augmentés de 15 %.
- Commentaires de l'équipe de développement : nous avons remarqué que les dégâts infligés par les tanks ne soutenaient pas la cadence de ceux infligés par les DPS. Nous ajustons donc les dégâts infligés par tous les tanks pour qu'ils soient plus proches de ceux des spécialisations DPS.
- Courage dans l'adversité confère désormais 3 % de chances de parer par cible touchée (au lieu de 5 %).
- Courage dans l'adversité s'affiche désormais avec les cumuls.
- Réduction de temps de recharge de Conseil d'Uther réduite à 15 % (au lieu de 30 %).
- Dégâts de Feu d'affinage réduits de 30 %.
Vindicte
- Verdict unanime a été mis à jour. Marteau de la Lumière confère Bouclier du vertueux, fait jaillir Consécration sous sa cible et augmente votre Hâte de 12 % pendant 6 s. En outre, Œil de Tyr confère 3 charges de puissance sacrée.
Héraut du Soleil
- Marteau divin a été retravaillé. Des Marteaux divins virevoltent autour de vous, infligeant aux adversaires proches des dégâts du sacré toutes les 2 s pendant 8 s. Tant que cet effet est actif, chaque point de puissance sacrée dépensé augmente la durée de Marteau divin de 0,5 s. Inflige des dégâts réduits au-delà de 8 cibles. Coûte 3 charges de puissance sacrée et dispose d'un temps de recharge de 1 min.
- Dégâts de toutes les techniques augmentés de 5 %.
- Commentaires de l'équipe de développement : les dégâts de Marteau empyréen étaient plus élevés que prévu au sein de la rotation de techniques. Nous avons redirigé ces dégâts vers le reste des techniques.
- Dégâts de Rétorsion finale augmentés de 75 %.
- Soins prodigués par Éclair lumineux augmentés de 35 %.
- Coût en mana de Mot de gloire porté à 15 % (au lieu de 10 %).
- Mains de médication peut désormais uniquement augmenter les soins prodigués par Mot de gloire sur les paladines ou paladins eux-mêmes (au lieu d'augmenter les soins prodigués aux cibles alliées).
- Glas divin lancera désormais Jugement sur les unités proches de votre cible principale, même si vous n'êtes pas en train de les affronter.
- Croisade affiche désormais l'effet visuel correspondant au sort lorsque Glyphe de vengeance ailée est en cours d'utilisation.
Templier
- Seconde aurore a été mis à jour. Tempête divine et Marteau de courroux ont 20 % de chances de se lancer à nouveau à 50 % d'efficacité (au lieu de 15 % de chances à 30 % d'efficacité).
- Dégâts d'Avatar solaire augmentés de 50 %.
- Dégâts de Marteau empyréen réduits de 30 %.
- Marteau de la Lumière bénéficie désormais de Jugement de Verdict unanime.
- Marteau de la Lumière bénéficie désormais des cumuls qu'il ajoute à Croisade.
- Commentaires de l'équipe de développement : le retour de Marteau de la Lumière a altéré de manière non intentionnelle ses interactions avec Croisade et Jugement. Nous avons ajusté ces dernières afin qu'elles correspondent aux versions en ligne actuelles.
- Le coup initial de Marteau de la Lumière bénéficie désormais de Rétorsion finale.
PrêtreTalents héroïques
Tisse-Vide
Discipline
- Commentaires de l'équipe de développement : nous modifions certaines interactions entre Torve-esprit et Âme en peine du Vide afin de réduire l'efficacité de ce dernier pour la spécialisation Discipline. De plus, nous équilibrons la spécialisation Ombre en ajustant Âme en peine du Vide par rapport à la spécialisation Archon, ce qui compense les réductions apportées à Âme en peine du Vide.
- Dégâts d'Âme en peine du Vide réduits de 25 % lorsque le talent Torve-esprit est actif.
- Le temps de recharge d'Âme en peine du Vide a été augmenté à 3 min (au lieu de 2 min) et correspond désormais au temps de recharge d'Ombrefiel.
Les talents suivants ont été supprimés :
- Commentaires de l'équipe de développement : l'objectif de ces changements est de réduire le nombre de sorts et techniques disposant d'un temps de recharge pour la spécialisation Discipline, tout en redirigeant une partie de cette puissance vers d'autres techniques. En parallèle, nous avons corrigé certains aspects peu encourageants de l'arbre de talents. Surchargé de lumière a été déplacé à un emplacement plus central, il est donc plus rapide et facile d'appliquer Expiation sur les personnages alliés. Pour finir, Purge du mal redevient un sort d'ombre afin qu'Équilibre crépusculaire puisse être activé plus régulièrement.
- Nouveau talent : Procession divine – Châtiment augmente la durée d'une Expiation active de 3 s.
- Nouveau talent : Focalisation intérieure – Soins rapides, Mot de pouvoir : Bouclier, Pénitence, Mot de pouvoir : Radiance et Mot de pouvoir : Vie ont 20 % de chances supplémentaires de prodiguer des soins critiques.
- Purge du mal a été renommé en Ombres envahissantes et a été mis à jour. Mot de l'ombre : Douleur se propage au lieu d'être remplacé par un nouveau sort.
- Égide du courroux a été renommé en Barrière éternelle et a été mis à jour – Ne s'estompe plus avec le temps et augmente à la place la durée de Mot de pouvoir : Bouclier de 5 s et son absorption de 20 % (au lieu de 30 %).
- Invocateur du Vide a été mis à jour. Réduit désormais le temps de recharge d'Ombrefiel, de Torve-esprit ou d'Âme en peine du Vide de 50 %.
- Invocateur du Vide ne se déclenche désormais qu'avec des lancers d'Attaque mentale et de Pénitence. Invocateur du Vide réduit le temps de recharge d'Ombrefiel de 8 s ou de Torve-esprit de 4 s (au lieu de 4 s et de 2 s).
- Soins prodigués par Évangélisme augmentés de 40 %.
- Évangélisme soigne désormais toutes les cibles touchées par Expiation à hauteur de 4 200 % de la puissance des sorts, répartis entre les cibles soignées. Évangélisme continue d'augmenter la durée d'Expiation de 6 s et son effet visuel a été mis à jour.
- Contrition est désormais un sort de base et fait désormais partie des soins prodigués par Pénitence.
- Dégâts et soins de Pénitence augmentés de 50 %.
- Le temps de recharge de Pénitence est désormais réduit par la Hâte.
- Commentaires de l'équipe de développement : la puissance de Pénitence est affectée par de nombreux modificateurs cumulés, ce qui la rend faible lorsque tous ces modificateurs ne sont pas actifs. Nous voulons qu'il soit agréable d'utiliser Pénitence seule, nous avons donc réduit l'efficacité de Puissance du côté obscur et de Discipline inflexible tout en augmentant les dégâts de base et les soins prodigués par Pénitence.
- Les soins prodigués par Pénitence déclenchent désormais Égide divine.
- Discipline inflexible permet à Pénitence de tirer un seul trait par point de talent investi (au lieu de deux au maximum). L'amélioration continuera à se cumuler jusqu'à 2 fois mais représentera désormais des charges au lieu d'augmenter le nombre de traits par cumul.
- Puissance du côté obscur augmente les dégâts et les soins de Pénitence de 30 % (au lieu de 50 %).
- Absorption de Mot de pouvoir : Bouclier augmentée de 15 %.
- Rayon d'effet des soins de Mot de pouvoir : Radiance porté à 40 m (au lieu de 30).
- Soins prodigués par Barrière lumineuse augmentés de 20 %.
- Dégâts de Châtiment augmentés de 25 %.
- Dégâts de Mot de l'ombre : Douleur augmentés de 44 %.
- Commentaires de l'équipe de développement : Mot de l'ombre : Douleur devrait jouer un rôle important dans les soins prodigués par la spécialisation Discipline aux cibles d'Expiation afin de permettre un flux constant de soins sur la durée. Ses dégâts étaient plus faibles que nous ne le voulions, surtout par rapport à d'autres sorts de la spécialisation tels que Faille entropique, nous allons donc l'améliorer et réduire les dégâts de Faille entropique. Cela a pour conséquence d'augmenter les dégâts de la spécialisation Oracle par rapport à ceux de la spécialisation Tisse-vide.
- Repentance n'augmente plus les dégâts de Mot de l'ombre : Mort et d'Attaque mentale. Au lieu de cela, il inflige désormais des dégâts d'un montant égal à 200 % de la durée consommée par Mot de l'ombre : Douleur.
- Compensation augmente la durée d'Expiation appliquée par Mot de pouvoir : Bouclier de 4 s (au lieu de 3 s).
- Pénitence ultime protège désormais les prêtres et prêtresses à hauteur de 100 % de leurs points de vie (au lieu de 50 %).
- Les prêtres et prêtresses peuvent désormais se déplacer lentement pendant Pénitence ultime et contrôler leur atterrissage à la fin de l'incantation.
- Douleur et souffrance augmente les dégâts de Mot de l'ombre : Douleur de 15/30 % (au lieu de 7/15 %).
- Douleur et souffrance augmente désormais la durée de Mot de l'ombre : Douleur de 2 s par point de talent investi.
- Égide divine n'est plus déclenché par les soins périodiques ou Expiation et ne renforce plus les soins critiques de Mot de pouvoir : Bouclier. Absorption portée à 30 % (au lieu de 5 %).
- Égide divine s'affiche désormais dans les fenêtres de raid.
- L'effet visuel de l'impact des soins d'Expiation est désormais masqué pour les personnages alliés dans les raids et les donjons.
- Plusieurs talents ont changé d'emplacement au sein de l'arbre de talents.
Oracle
- Courroux des cieux ;
- Extase ;
- Fil de la pensée.
Tisse-Vide
- Nouveau talent : Vision jumelée – 3 traits de Pénitence supplémentaires sont tirés sur un personnage adverse à moins de 40 m quand vous soignez un personnage allié avec Pénitence, ou tirés sur un personnage allié à moins de 40 m quand vous infligez des dégâts à un personnage adverse avec Pénitence.
- Prémonition a désormais 2 charges à la base.
- Providence divine a été supprimée.
Sacré
- Dégâts de Faille entropique réduits de 20 %.
- Âme en peine du Vide confère la version moins efficace de Concordat des ombres lorsque le talent Torve-esprit est actif.
- Âme en peine du Vide rend désormais 0,2 % de mana lorsque le talent Torve-esprit est actif (au lieu de 0,5 %).
Les talents suivants sont désormais des talents à 1 point :
- Commentaires de l'équipe de développement : nous voulons permettre une expérience plus agréable lors de l'utilisation d'Hymne divin tout en réduisant le nombre de temps de recharge de raid disponibles pour la spécialisation. Nous consolidons également l'arbre en supprimant Cercle de soins et en ajoutant davantage d'interactions avec Prière de soins. Pour finir, nous avons l'intention de proposer des options pour un style de jeu centré sur le temps de disponibilité de Rénovation en plus des styles de jeux existants.
- Plusieurs talents ont changé d'emplacement au sein de l'arbre de talents.
- Nouveau talent : Mots durables – Mot sacré : Sérénité applique 12 s de Rénovation à sa cible. Mot sacré : Sanctification applique 4 s de Rénovation à toutes les cibles soignées.
- Nouveau talent : Lumière dans les ténèbres – Augmente les soins prodigués par Mot sacré : Sérénité et Mot sacré : Sanctification de 20 %/40 %. Augmente le rayon d'effet de Mot sacré : Sanctification de 15 %/30 %.
- Nouveau talent : Lumière dispersive – 5 % des soins prodigués par Soins, Soins rapides et Mot de pouvoir : Vie sont dupliqués sur 4 personnages alliés blessés à moins de 40 m.
- Nouveau talent : Divinité – Tant que votre technique Apothéose est active, les soins que vous prodiguez augmentent de 10 %. Lorsque vous activez Apothéose, vos 3 prochaines utilisations de Soins ou Prière de soins sont instantanées et rendent 25 % de points de vie supplémentaires.
- Nouveau talent : Sainteté éternelle – Vos techniques Mots sacrés augmentent la durée d'Apothéose de 1 s.
- Nouveau talent : Célérité divine – Réduit le temps de recharge de vos techniques Mots sacrés de 15 s.
- Nouveau talent : Rénovation surpuissante – Rénovation réduit le temps de recharge de Sanctifier de 6 s supplémentaires et soigne de 60 % supplémentaires lorsqu'elle est lancée, mais a un temps de recharge de 12 s.
- Voix d'harmonie a été mise à jour. Mot de pouvoir : Vie réduit désormais également le temps de recharge de Mot sacré : Sérénité. Étoile divine et Halo réduisent désormais le temps de recharge de Mot sacré : Sanctification.
- Crescendo séraphique a été retravaillé et a été déplacé des talents JcJ vers l'arbre de talents Sacré – Réduit désormais le temps de recharge d'Hymne divin de 60 s.
- Tempêtes de chant a été retravaillé. Pendant que vous canalisez Hymne divin, vous placez 2 cumuls de Prière de guérison sur un maximum de 3 personnages alliés à portée toutes les secondes.
- Litanie dévote a été retravaillée. Soigne désormais à hauteur de 75 % supplémentaires la cible principale de Prière de soins.
- Tous les soins ont été réduits de 8 %.
- Soins prodigués par Guérison sacrée augmentés de 30 %.
- Soins prodigués par Prière de soins augmentés de 69 %.
- Coût en mana de Prière de soins augmenté de 25 %.
- Temps d'incantation de Prière de soins porté à 2,5 s (au lieu de 2 s).
- Prière de soins cible désormais en priorité les cibles blessées proches au lieu des cibles les plus proches.
- Prière de soins dispose désormais d'un effet visuel à l'impact lorsqu'il soigne des cibles alliées.
- Cercle de prière est désormais déclenché par Mot sacré : Sanctification.
- Soins prodigués par Ondulation cosmique augmentés de 150 %.
- Le seuil de points de vie de Puits de lumière est désormais de 75 % (au lieu de 50 %).
- Mots résonnants affecte désormais également Mot de pouvoir : Vie.
- Tissage de lumière augmente désormais les soins prodigués par Soins et Prière de soins de 18 % (au lieu de 25 %).
- Tissage de lumière peut désormais être consommé par Prière de soins en plus de Soins.
- Tissage de lumière peut désormais cumuler jusqu'à 4 charges (au lieu de 2).
- Durée de canalisation d'Hymne divin portée à 5 s (au lieu de 8 s). Le montant total des soins n'a pas été modifié.
- Au-delà n'octroie plus de lancer de sort de résurrection pendant Esprit de rédemption.
- Nova sacrée réduit désormais le temps de recharge de Châtier de 4 s et n'interagit plus avec Voix d'harmonie.
- Gestion de crise augmente désormais les chances de coup critique de Mot de pouvoir : Vie.
- Apothéose réduit désormais le temps de recharge des Mots sacrés de 200 % (au lieu de 300 %).
- Échos prismatiques augmente désormais les soins de Rénovation de 15 %/30 %.
- Échos prismatiques augmente les soins de Maîtrise : Écho de la Lumière de 5 %/10 % (au lieu de 6 %/12 %).
- Mots résonnants se trouve désormais dans l'affichage de ressource personnelle.
Les talents suivants ont été supprimés :
- Gestion de crise ;
- Épiphanie ;
- Prières du vertueux ;
- Échos prismatiques ;
- Mots résonnants ;
- Voix d'harmonie.
Oracle
- Cercle de soins ;
- Gardiens de la Lumière ;
- Chœur de guérison ;
- Mot sacré : Salut ;
- Oraison ;
- Pontife ;
- Prières revitalisantes ;
- Prières sanctifiées ;
- Faites vos prières.
Ombre
- Nouveau talent : Vision jumelée – 2 cumuls supplémentaires de Prière de guérison sont placés sur un deuxième personnage allié à moins de 40 m lorsque vous lancez Prière de guérison.
- Soins préventifs augmente désormais la durée de Rénovation de 25 % (au lieu de 6 s).
- Prémonition a désormais 2 charges à la base.
- Providence divine a été supprimée.
Tisse-Vide
- Tous les dégâts ont été augmentés de 13 %.
- Dégâts de Trait de Vide augmentés de 25 %.
- Dégâts d'Effondrement du Vide augmentés de 15 %.
- Quiétude intérieure augmente les dégâts de Mot de l'ombre : Douleur et de Toucher vampirique de 35 % (au lieu de 25 %).
Voleur
Talents héroïques
- Dégâts de Rupture augmentés de 6 %.
- Cécité et Suriner sont interrompus en fonction d'un seuil de dégâts au lieu d'être interrompus par les dégâts subis.
Nécrotraqueur
Entourloupeur
- Correction de plusieurs problèmes concernant Focalisation singulière qui l'empêchaient de s'appliquer de manière fiable.
Assassinat
- Dégâts de Lame invisible augmentés de 15 %.
- Bonus aux dégâts critiques de Frappes déroutantes porté à 50 % (au lieu de 25 %).
- Les chances de Mille coupures de mettre fin au temps de recharge de Lame invisible ont été légèrement augmentées.
- Achèvement nécessite désormais que la cible soit à portée de mêlée et ne permet donc plus de foncer lorsqu'il est activé en dehors de la portée de mêlée normale.
Hors-la-loi
- Dégâts de Tempête cramoisie augmentés de 6 %.
- Précision artérielle permet désormais à Kriss de toucher 8 cibles (au lieu de 5).
- Mort inopinée augmente désormais les dégâts de saignement de 15 % (au lieu de 10 %).
Entourloupeur
- Tous les dégâts ont été augmentés de 6 %.
- Le bonus de Tour de main affecte désormais également les chances de Jet d'osselets de faire un jet de 5 améliorations de combat (au lieu d'augmenter les chances de faire un jet de 2 améliorations de combat).
- Le bonus de Tour de main pour augmenter les chances de Jet d'osselets de faire un jet d'améliorations de combat supplémentaires a été réduit à 12 % (au lieu de 15 %).
- Tour de main confère désormais 16 % de chances supplémentaires de faire un jet de 2 améliorations ou plus (au lieu de 12 %).
- Commentaires de l'équipe de développement : ces bonus sont désormais pondérés en fonction de chaque résultat potentiel afin de conférer un bonus total approprié. Chaque bonus augmente de 12 % les chances de faire un jet de 2 améliorations et de 4 % les chances de faire un jet de 5 améliorations, ce qui donne au total 16 % de chances d'obtenir 2 améliorations ou plus.
- Tour de main a désormais 20 % de chances supplémentaires de conférer des améliorations supplémentaires (au lieu de 16 %).
- Les chances de base de Jet d'osselets de faire un jet de 5 améliorations ont été portées à 2 % (au lieu de 1 %).
- Entailles précises augmente désormais les dégâts de Déluge de lames de 5 % (au lieu de 4 %) par cible ratée en dessous de son maximum.
Finesse
- Rafale agile augmente désormais les dégâts de Déluge de lames de 25 % (au lieu de 20 %).
Entourloupeur
- Tous les dégâts ont été augmentés de 10 %.
- Rafale agile permet désormais à 60 % des dégâts des techniques de toucher les adversaires proches (au lieu de 50 %).
Chaman
Élémentaire
- Le bouclier initial de Totem rempart de pierre ne peut plus être dissipé. Les boucliers répétés pourront toujours être dissipés.
- Les effets visuels de Loup fantôme ont été mis à jour afin de s'adapter au modèle du personnage-joueur et sont plus transparents pour limiter l'encombrement visuel.
- Éclair dispose d'un nouvel effet visuel.
- Soutien ancestral a été supprimé.
- Commentaires de l'équipe de développement : nous essayons d'atteindre plusieurs objectifs avec ce changement. Tout d'abord, nous voulons réduire le chevauchement entre Ascendance et Soutien ancestral pour la spécialisation Restauration, qui servent tous deux un objectif similaire et sont souvent combinés. Ensuite, nous aimerions encourager les spécialisations utilitaires d'off-heal (soins secondaires) Amélioration et Élémentaire à utiliser intentionnellement le temps de recharge global, tout en limitant les façons plus passives de soigner le groupe.
Long-voyant
- Éléments profondément enracinés a désormais un petit pourcentage de chances de se déclencher par points de Maelström dépensés plutôt qu'une chance fixe par technique qui consomme des points de Maelström.
- Commentaires de l'équipe de développement : ce changement devrait rendre tout aussi intéressant le fait d'utiliser une technique dépensant des points de Maelström lorsque le talent Éléments profondément enracinés est actif, afin que des techniques comme Explosion élémentaire ne génèrent plus moins d'activations d'Ascendance sur la durée.
- Vague primordiale a été retravaillée. Inflige désormais d'importants dégâts à toutes les cibles affectées par votre Horion de flammes.
- Commentaires de l'équipe de développement : Vague primordiale est un sort difficile à maîtriser et à utiliser de manière optimale. Nous allons l'ajuster afin qu'il inflige davantage de dégâts à l'activation de la technique plutôt que de préparer votre prochaine Explosion de lave à toucher de nombreuses cibles.
- Soins prodigués par Totem guérisseur augmentés de 80 %.
- Ascendance requiert désormais une cible pour être lancé. Lorsque vous le lancez, Horion de flammes et Explosion de lave frapperont toujours votre cible principale.
- L'effet visuel de Bâton de foudre a été mis à jour.
- Surcharge de Chaîne d'éclairs n'apparaît plus pour les personnages alliés dans les raids et les donjons.
- L'effet visuel de Chaîne d'éclairs apparaît désormais plus discrètement pour les personnages alliés dans les raids et les donjons.
- Surcharge sismique n'apparaît plus pour les personnages alliés dans les raids et les donjons.
Porte-tempête
- Domination du Maelström augmente désormais les soins d'Afflux de soins et de Salve de guérison de 15 % (au lieu de 8 %).
Amélioration
- Décharge en arc peut désormais cumuler jusqu'à 2 charges.
Porte-tempête
- Commentaires de l'équipe de développement : les chamans et chamanes Amélioration disposent actuellement de techniques consommant Arme du Maelström pouvant potentiellement infliger de très importants dégâts, alors que leurs techniques de mêlée n'en infligent pas autant que nous le souhaiterions. Nous redistribuons une partie des dégâts globaux pour qu'ils soient moins pondérés en faveur des techniques consommant Arme du Maelström et plus en faveur des techniques de mêlée, et nous faisons en sorte que certaines améliorations, comme Esprit farouche, accordent toujours des bonus à vos techniques de dégâts physiques, quelles que soient les options de talent que vous avez choisies.
- Nouveau talent : Tempête primordiale – Vague primordiale se transforme en Tempête primordiale à usage unique pendant 15 s après avoir été lancé. Vous dévastez les adversaires proches avec une tempête primordiale, ce qui inflige des dégâts de choc de flammes, de frappe-givre et de frappe-tempête, et lance un Éclair ou une Chaîne d'éclairs à 150 % d'efficacité (100 % en combat JcJ). Inflige des dégâts réduits au-delà de 5 cibles. Consomme tous les cumuls d'Arme du Maelström pour augmenter les dégâts.
- Tonnerre en fusion a été mis à jour. Fracture a 40 % de chances de mettre fin à son propre temps de recharge, augmentées de 12 % pour un maximum de 5 cibles. Chaque annulation du temps de recharge consécutive réduit ces chances de moitié.
- Commentaires de l'équipe de développement : le taux de déclenchement de Tonnerre en fusion était un peu trop imprévisible, ce qui entraînait des variations significatives des dégâts infligés, en particulier avec l'arbre de talents héroïques Totémique. Nous procédons à des ajustements pour le rendre plus prévisible tout en préservant sa fonctionnalité. En outre, nous transférons une partie de la puissance de Secousse et d'Afflux de terre à d'autres techniques, en parallèle des ajustements apportés aux déclenchements.
- Esprits élémentaires a été mis à jour. Vos Esprits farouches sont désormais imprégnés de feu, de givre ou de foudre, ce qui augmente les dégâts que vous infligez avec l'élément correspondant de 10 %, mais ils augmentent désormais vos dégâts physiques infligés uniquement de 10 %.
- Brasier voltaïque a été mis à jour. Tempête, Éclair et Chaîne d'éclairs ont une chance élevée de transformer votre prochain Horion de flamme en Brasier voltaïque.
- Commentaires de l'équipe de développement : avec ce changement, nous voulons rendre les déclenchements de Brasier voltaïque plus cohérents, leur permettant ainsi de mieux correspondre à la rotation des chamans et chamanes Amélioration.
- Les dégâts de Brasier voltaïque bénéficient désormais de Maîtrise : Éléments amplifiés.
- Les chances de déclenchement de Brasier voltaïque ont été légèrement réduites.
- Flammes flagellantes a été mis à jour. Fouet de lave et Fracture augmentent de 100 % les dégâts de Horion de flammes sur sa cible pendant 20 s.
- Vague primordiale a été mise à jour. Inflige désormais d'importants dégâts à toutes les cibles affectées par votre Horion de flammes.
- Commentaires de l'équipe de développement : Vague primordiale est un sort difficile à maîtriser et à utiliser de manière optimale. Nous allons l'ajuster afin qu'il inflige davantage de dégâts à l'activation de la technique plutôt que de préparer votre prochain Éclair à toucher de nombreuses cibles.
- Vague primordiale génère 5 cumuls d'Arme du Maelström.
- Il est désormais possible d'activer et de désactiver Vague primordiale dans la barre d'action en fonction de la disponibilité des cibles de Horion de flammes.
- Frappe-tempête est désormais appris au niveau 10 (était auparavant un talent).
- Commentaires de l'équipe de développement : le système de ressource principal, Arme du Maelström, n'était pas très visible en tant que sort passif dans le grimoire. Pour remédier à cela, Frappe-tempête devient la technique d'introduction pour les personnes qui choisissent la spécialisation Amélioration, et Arme du Maelström prend sa place dans l'arbre de talents. En plus de cette modification, vous pouvez désormais utiliser Frappe-tempête sans arme de main gauche, ce qui rend le jeu plus accessible aux débutant(e)s.
- Il est désormais possible d'utiliser Frappe-tempête sans arme de main gauche et d'infliger uniquement les dégâts de l'arme principale.
- L'effet passif d'Arme du Maelström est désormais le premier nœud dans l'arbre de talents.
- Dégâts de Frappe-tempête augmentés de 50 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- Dégâts de Frappe de glace augmentés de 100 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- Dégâts de Fouet de lave augmentés de 60 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- Dégâts de Chaîne d'éclairs réduits de 15 %.
- Dégâts d'Attaque Furie-des-vents réduits de 10 %.
- Dégâts initiaux d'Impact foudroyant augmentés de 200 %.
- Dégâts d'Explosion élémentaire augmentés de 20 %.
- Soins prodigués par Totem guérisseur augmentés de 100 %.
- Attaque Langue de feu inflige désormais des dégâts réduits au-delà de 5 cibles.
- Assaut magmatique propage désormais Horion de flammes sur un maximum de 5 adversaires proches (au lieu de 4).
- Catalyseur de cendre augmente désormais les dégâts de Fouet de lave de 8 % par cumul (au lieu de 12 %).
- Chaîne d'éclairs augmente désormais les dégâts du prochain Impact foudroyant de 10 % par cible touchée (au lieu de 20 %).
- Pari électrostatique augmente les dégâts d'Impact foudroyant de 15 % par cumul (au lieu de 18 %).
- Durée de Mains brûlantes réduite à 6 s (au lieu de 8 s).
- Frappe de glace génère désormais 1 cumul d'Arme du Maelström.
- Maelström tourbillonnant ne permet plus à Frappe de glace de générer des cumuls d'Arme du Maelström.
- Éléments profondément enracinés a désormais un petit pourcentage de chances de se déclencher par cumul d'Arme du Maelström consommée plutôt qu'une chance fixe par technique qui consomme des cumuls d'Arme du Maelström.
- Commentaires de l'équipe de développement : ce changement devrait faire en sorte qu'il ne semble plus avantageux d'essayer de lancer autant de sorts que possible lorsque vous atteignez exactement 5 charges d'Arme du Maelström. Vous aurez les mêmes chances d'obtenir une activation d'Ascendance, peu importe le nombre de charges d'Arme du Maelström consommées.
- Les techniques qui consomment Arme du Maelström ne sont plus mises en surbrillance lorsqu'elles deviennent instantanées à 5 cumuls.
- Commentaires de l'équipe de développement : la mise en surbrillance constante des techniques consommant Arme du Maelström empêche de comprendre le fonctionnement de la spécialisation Amélioration des chamans et chamanes, en raison d'un surplus d'informations souvent inexactes. Notre objectif est de laisser la conception fondamentale de la spécialisation parler d'elle-même, comme c'est le cas pour les autres spécialisations, et d'adopter une approche plus délibérée à l'égard des déclenchements qui nécessitent des actions immédiates. Avec l'arrivée de Terremine(r), nous allons supprimer la plupart des mises en surbrillance du système de ressource principal, et nous appuyer sur les interfaces de l'IU (en haut) et l'affichage de ressource personnelle pour afficher l'état actuel d'Arme du Maelström. Nous prenons ces changements au sérieux et nous savons qu'ils nécessiteront une période d'adaptation. Nous avons hâte que vous découvriez la spécialisation Amélioration des chamans et chamanes sous un nouveau jour et nous attendons vos commentaires avec impatience.
- Arme du Maelström affiche désormais une interface dédiée lorsqu'elle atteint 10 cumuls, ce qui remplace l'affichage pour 5 cumuls (qui était situé en bas).
- Arme du Maelström ne met plus en surbrillance Éclair, Chaîne d'éclairs et Explosion élémentaire quand elle atteint 10 cumuls.
- Commentaires de l'équipe de développement : après les améliorations apportées à l'expérience utilisateur avec la mise à jour du 20e anniversaire, qui a permis de dédier une interface uniquement à Arme du Maelström, nous pensons qu'il n'est plus nécessaire de mettre en surbrillance vos techniques de base consommant Arme du Maelström. Les cinq charges initiales d'Arme du Maelström seront affichées en haut, comme d'habitude. Lorsque vous atteindrez dix charges, l'affichage des cinq charges sera remplacé par l'effet visuel utilisé auparavant pour la maîtrise permettant la réinitialisation du temps de recharge de Frappe-tempête.
- Arme du Maelström met en surbrillance Tempête quand elle atteint 10 cumuls.
- Arme du Maelström met en surbrillance Tempête primordiale quand elle atteint 10 cumuls.
- Les techniques qui consomment Arme du Maelström et Porte-tempête indiquent désormais dans l'encadré d'aide qu'elles consomment l'un ou l'autre pour augmenter la vitesse d'incantation, ainsi que les dégâts ou les soins lorsque le talent est actif.
- Accumulation statique met en surbrillance les techniques qui consomment Arme du Maelström pendant une courte durée lorsque l'effet de récupération est déclenché.
- Décharge en arc met en surbrillance les techniques qui consomment Arme du Maelström quand il est actif.
- Vents vigoureux augmente désormais les dégâts d'Arme Furie-des-vents de 15 % par cumul (au lieu de 20 %).
- Durée d'Héritage de la sorcière du givre portée à 8 s (au lieu de 5 s).
- Le rang 1 du talent Héritage de la sorcière du givre confère désormais 15 % de dégâts physiques et de dégâts de givre supplémentaires.
- Commentaires de l'équipe de développement : après les ajustements apportés à la vitesse de consommation d'Arme du Maelström et l'amélioration de l'accès à Frappe-tempête, Héritage de la sorcière du givre a considérablement perdu en puissance par rapport aux autres talents du 3e palier. Nous ajustons la valeur obtenue lorsque vous y investissez 1 point de talent.
- Frappe de glace met en surbrillance Horion de givre.
- L'amélioration de Frappe de glace n'apparaît plus dans l'affichage de ressource personnelle.
- Fouet de lave consomme désormais Terre tourbillonnante s'il active Assaut magmatique.
- L'effet visuel, l'animation et l'effet sonore d'Impact foudroyant ont été entièrement retravaillés.
- L'effet visuel de Nova de feu a été mis à jour.
- L'effet visuel de Bâton de foudre a été mis à jour.
- Les effets visuels et sonores de Horion de givre amélioré par Frappe de glace ont été mis à jour.
- L'effet sonore à l'impact de Frappe de glace a été mis à jour.
- Glyphe d'esprits du raptor fonctionne désormais avec Esprits affluants.
- Les dégâts de Vents funestes bénéficient désormais de Maîtrise : Éléments amplifiés.
- Vents funestes inflige désormais des dégâts réduits au-delà de 5 cibles.
- Vents funestes ne se trouve plus dans l'affichage de ressource personnelle.
- Mains brûlantes se trouve désormais dans l'affichage de ressource personnelle.
- Correction d'un problème à cause duquel Mains brûlantes conférait 50 % de dégâts supplémentaires à Fouet de lave par le biais d'Éléments tourbillonnants lorsque le talent n'était pas actif.
- Correction d'un problème à cause duquel Mains brûlantes affichait une valeur de 0 % dans l'encadré d'aide de l'aura.
- Les emplacements de certains talents ont été modifiés.
- Éléments brisés est désormais un talent à 2 points et prend la place de Maelström primordial.
- Les icônes de plusieurs talents ont été mises à jour.
- Maelström primordial a été supprimé.
Totémique
- Dégâts de Tempête augmentés de 15 %.
- Dégâts infligés à la cible secondaire de Tempête réduits de 15 %.
- Dégâts de Tempêtes de l'Éveil augmentés de 20 %.
- Tempêtes de l'Éveil confère désormais Tempête toutes les 4 itérations (au lieu de 3).
- Décharge en arc est désormais cumulable jusqu'à 2 fois (au lieu de 1).
- Énergie conductrice permet désormais à Vague primordiale d'appliquer Bâton de foudre à ses cibles.
- Lorsque le talent Énergie conductrice est actif, Chaîne d'éclairs applique Bâton de foudre à l'une des cibles secondaires si la cible principale est déjà affectée par Bâton de foudre. Si toutes les cibles secondaires sont déjà affectées, la durée de Bâton de foudre sur la cible principale est réinitialisée.
- Afflux voltaïque augmente désormais les dégâts d'Impact foudroyant et de Chaîne d'éclairs de 10 % (au lieu de 15 %).
- Bâton de foudre inflige désormais 8 % des dégâts infligés par les techniques qui consomment Arme du Maelström (au lieu de 10 %).
Restauration
- Dégâts d'Éclair incendiaire augmentés de 40 %.
- Dégâts de Volée brûlante augmentés de 12 %.
- Dégâts de Secousse de Totem déferlant réduits de 32 %.
- Maîtrise des imprégnations augmente désormais les chances de déclenchement d'Arme Furie-des-vents de 5 % (au lieu de 10 %).
- Maîtrise des imprégnations augmente désormais les dégâts d'Arme Furie-des-vents de 8 % (au lieu de 15 %).
- Surtension augmente désormais les dégâts de Totem déferlant pendant Ascendance de 50 % (au lieu de 150 %).
- Lorsqu'il est actif, Totem déferlant est remplacé par un sort de relocalisation qui invoque votre Totem déferlant à proximité. Ce sort dispose d'un temps de recharge de 6 s et ne déclenche pas le temps de recharge global.
- Les déclenchements de Fracture par le biais de Réactivité de Fouet de lave déclenchent désormais Afflux de terre à 50 % d'efficacité.
- Afflux de terre déclenche désormais Secousse sur la zone ciblée à 100 % d'efficacité (au lieu de 200 %).
- Correction d'un problème qui empêchait Fracture de Réactivité de déclencher Arme Furie-des-vents.
- Condensateur à pulsation augmente désormais les dégâts de Secousse de Totem déferlant de 18 % (au lieu de 25 %).
Les talents suivants ont été supprimés :
- Commentaires de l'équipe de développement : les modifications apportées aux chamans et chamanes Restauration se focalisent sur la simplification, la réduction de l'espace alloué aux raccourcis et l'ajout de soutien pour les configurations axées sur Remous.
- Nouveau talent : Vague de mana – Totem de marée de soins confère désormais également un bonus de 80 % à la régénération de mana des personnages alliés.
- Nouveau talent : Résilience de Therazane – Bouclier de terre et Bouclier d'eau ne perdent plus de charges et sont 115 % plus efficaces.
- Nouveau talent : Vagues murmurantes – 10 % des soins de Vague de soins sont dupliqués sur chacune de vos cibles affectées par Remous.
- Vague de soins est désormais appris au niveau 11 (était auparavant un talent).
- Vague de soins coûte désormais 2,5 % du mana de base (au lieu de 3 %).
- Commentaires de l'équipe de développement : nous modifions le coût de Vague de soins afin de renforcer son rôle de talent de soin utilisant le mana de manière efficace.
- Tous les soins ont été augmentés de 9 %.
- Dégâts de Pluie acide augmentés de 25 %.
- Bénédiction du parle-vague augmente désormais les soins périodiques de Remous de 10/20 %.
- Totem des marées du marcheur des esprits se déclenche désormais après un lancer de Totem de marée de soins.
- Giboulée supplante désormais Pluie guérisseuse pendant 8 s (au lieu de 6 s).
- Commentaires de l'équipe de développement : nous lui laissons un peu de temps pour expirer avant que le temps de recharge de Pluie guérisseuse ou de Totem déferlant ne soit disponible pour éviter de devoir annuler l'amélioration ou attendre son expiration lorsqu'il n'est pas nécessaire de lancer Giboulée.
- Maître des éléments dure désormais 30 s (au lieu de 15 s).
- Robustesse ancestrale est désormais un talent à 2 points.
- Les emplacements de plusieurs talents ont été modifiés et la configuration de départ a été mise à jour.
Long-voyant
- Vague de soins (désormais appris au niveau 11) ;
- Totem de vague de mana ;
- Vague primordiale.
Totémique
- Tous les soins prodigués par les esprits ancestraux bénéficient désormais de Maîtrise : Soins profonds.
- Tous les soins prodigués par les esprits ancestraux sont réduits de 15 %.
- Les esprits ancestraux lancent désormais Vague de soins quand les chamans/chamanes lancent Vague de soins. Vague de soins soigne légèrement plus qu'Afflux de soins.
- Vagues murmurantes duplique désormais les soins de Vague de soins prodigués par les esprits ancestraux.
- Domination du Maelström augmente désormais les soins de Vague de soins, Afflux de soins, Afflux, Giboulée et Salve de guérison de 15 % (au lieu de 8 %).
- Réverbération élémentaire augmente désormais les soins de Remous de 10 % (au lieu de 5 %).
- Giboulée supplante désormais Totem déferlant pendant 22 s (au lieu de 12 s).
Démoniste
Affliction
- Dégâts de Drain de vie augmentés de 300 %.
Démonologie
- Commentaires de l'équipe de développement : Pourriture d'âme octroie à la spécialisation Affliction une fenêtre de dégâts en rafale axée sur le fait de lancer Extase maléfique plusieurs fois d'affilée. Bien que la fonctionnalité Drain de vie de Pourriture d'âme soit unique et permette quelques utilisations spéciales, elle reste très inutilisée et peut s'avérer déstabilisante pour les nouveaux personnages-joueurs, qui ne savent pas quoi faire pendant que Pourriture d'âme est actif. Pour remédier à cela, nous mettons à jour Pourriture d'âme afin qu'il soigne le lanceur ou la lanceuse à hauteur d'un pourcentage des dégâts infligés. Cela permet de préserver une partie du caractère unique de Pourriture d'âme en tant que sort de la spécialisation Affliction tout en octroyant un avantage qui n'entre pas en conflit avec le rendement.
- Pourriture d'âme a été retravaillée. Dévore la force vitale de votre cible actuelle et d'un maximum de 4 cibles supplémentaires proches, infligeant des dégâts d'ombre à votre cible principale et des dégâts d'ombre aux cibles secondaires pendant 8 s. Les dégâts infligés par Pourriture d'âme vous soignent à hauteur de 50 % des dégâts infligés.
- Invocation de Regard-noir a été modifié – Les dégâts de Regard-noir ont été augmentés de 40 % et les dégâts infligés par chaque effet de dégâts sur la durée actif sur sa cible actuelle ont été augmentés de 45 % (au lieu de 25 %).
- Malignité concentrée a été modifié – Extase maléfique inflige 40 % de dégâts supplémentaires aux cibles touchées par Affliction instable (au lieu de 25 %). Ne s'applique pas au combat JcJ.
- Dégâts d'Affliction instable augmentés de 30 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- Dégâts de Trait de l'ombre augmentés de 20 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
- Dégâts de Drain d'âme augmentés de 20 %. Ne s'applique pas au combat JcJ.
Destruction
- Commentaires de l'équipe de développement : dans Terremine(r), la durée de Destin funeste est désormais réduite pour chaque éclat d'âme dépensé pour Main de Gul'dan. Ce changement a pour objectif de vous permettre de mieux choisir le moment où Destin funeste explose, puisque son application dépend du fait de recevoir un cœur démoniaque aléatoirement. En outre, Destin funeste éternel n'était pas assez intéressant pour justifier l'utilisation d'un point de talent, mais donnait tout de même l'impression que Destin funeste était incomplet, car sa réduction de durée n'était pas maximisée. C'est pourquoi nous avons retravaillé Destin funeste éternel afin d'augmenter la durée de Destin funeste et d'améliorer légèrement le système de consommation des cœurs démoniaques.
- Destin funeste a été mis à jour. Consommer un Cœur démoniaque ne réduit plus la durée de Destin funeste. La durée de Destin funeste est désormais réduite de 1 s par éclat d'âme dépensé pour Main de Gul'dan.
- Destin funeste éternel a été retravaillé. Lorsque Destin funeste expire, vous avez 30 % de chances de générer un cœur démoniaque.
- Appel démoniaque a désormais 20 % de chances de faire en sorte que votre prochain Appel des traqueffrois coûte 2 éclats d'âme en moins et de supprimer son temps d'incantation (au lieu de 10 %).
- Commentaires de l'équipe de développement : avec The War Within, de nombreux sorts ont rejoint la spécialisation Destruction, augmentant considérablement sa complexité par rapport aux précédentes versions. Dans Terremine(r), nous ajoutons des versions passives de Faille dimensionnelle et de Canalisation de feu démoniaque, ainsi que la possibilité de faire passer la cible du réticule de Pluie de feu vers votre cible actuelle. Ces changements ont pour but de proposer aux personnages-joueurs davantage d'options pour personnaliser leur expérience de jeu et l'adapter au niveau de complexité souhaité en jouant avec la spécialisation Destruction.
- Nouveau talent : Infusion de feu démoniaque – Les dégâts périodiques d'Immolation/Flétrissement ont 4 % de chances de lancer un trait de feu démoniaque avec une efficacité augmentée de 100 %. Incinérer a 25 % de chances de lancer un trait de feu démoniaque avec une efficacité augmentée de 100 %.
- Déchirement dimensionnel a été retravaillé. Les dégâts périodiques infligés par Immolation/Flétrissement ont 5 % de chances d'ouvrir une faille dimensionnelle.
- Durée de Tumulte portée à 15 s (au lieu de 12 s).
- Désordre a désormais 35 % de chances de s'activer (au lieu de 25 %).
- Décimation met en surbrillance Feu de l'âme lorsqu'elle est active.
- Braises diaboliques se situe désormais à la rangée 10.
- Pluie de feu est désormais un nœud pouvant faire passer la cible du réticule vers votre cible actuelle.
Guerrier
Armes
- Commentaires de l'équipe de développement : nous pensons que les guerriers et guerrières se portent plutôt bien, mais nous aimerions apporter quelques améliorations à chaque spécialisation ainsi qu'à la classe dans son ensemble. Sa capacité de survie, notamment, constitue un point faible, et le fait qu'Entraînement d'endurance doive faire face à des nœuds au rendement puissant en bas de l'arbre des guerriers et guerrières rend le talent difficile à utiliser. Nous combinons Entraînement d'endurance et Plaques renforcées pour que le choix se trouve au deuxième palier, qui offre plus de possibilités par rapport aux autres nœuds utilitaires et de survie et permet de dépenser des points plus facilement. Les nœuds Spécialisation Armes ont été augmentés à 2 points pour conserver une structure de l'arbre et des coûts globaux de configuration de talents similaires, et les nœuds ont été légèrement réorganisés pour que le fait de choisir la façon d'accéder à Avatar soit plus distinct pour chaque spécialisation.
- Plaques renforcées est désormais un talent à 2 points qui augmente l'Endurance de 5 % et l'Armure de 5 % par point.
- Rage accablante est désormais un talent à 1 point qui augmente votre maximum de rage de 30 points.
- Spécialisation Arme à deux mains (Armes) est désormais un talent à 2 points qui augmente de 3 % les dégâts et de 2 % la réduction des dégâts des attaques à effet de zone par point lorsque vous maniez une arme à deux mains.
- Spécialisation Ambidextrie (Fureur) est désormais un talent à 2 points qui augmente de 3 % les dégâts et de 2 % la vitesse de déplacement par point lorsque vous utilisez deux armes en même temps.
- Spécialisation Arme à une main (Protection) est désormais un talent à 2 points qui augmente de 3 % les dégâts et de 2 % la ponction par point.
- Déclaration vibrante augmente les dégâts de saignement de 20 % sur les cibles affectées (au lieu de 30 %).
- Frappes cruelles, Frappes féroces et les nœuds Spécialisation Armes ont changé d'emplacement au sein de l'arbre de talents.
- Entraînement d'endurance a été supprimé.
Colosse
- Dégâts de toutes les techniques réduits de 5 %.
- Dégâts de Frappe mortelle augmentés de 66 %.
- Dégâts d'Enchaînement augmentés de 26 %.
- Dégâts de Fulgurance augmentés de 44 %.
- Dégâts de Cuirassé augmentés de 44 %.
- Dégâts d'Exécution augmentés de 32 %.
- Dégâts de Heurtoir augmentés de 45 %.
- Dégâts de Tourbillon augmentés de 40 %.
- Fulgurance de Prouesses martiales augmente désormais les dégâts de votre prochaine utilisation de Frappe mortelle ou Enchaînement de 15 % par cumul, jusqu'à un maximum de 2 (au lieu de 30 %).
- Commentaires de l'équipe de développement : les guerriers et guerrières Armes devraient toujours trouver agréable le fait d'utiliser Frappe mortelle lorsqu'il est disponible, nous transférons donc les dégâts infligés par l'amélioration de Fulgurance vers les talents Frappe mortelle et Enchaînement de base pour offrir plus d'options en termes de rotation et de configuration.
- Violence sanglante augmente les dégâts des effets de saignement de 5/10 % (au lieu de 7,5/15 %).
- Violence sanglante confère aux dégâts de Blessures profondes une chance de générer 5 points de rage.
- Frappe du colosse et Brise-guerre ont un nouvel effet visuel.
- La zone d'effet de Brise-guerre se trouve désormais autour d'un point situé légèrement devant le guerrier ou la guerrière, pour mieux correspondre aux nouveaux effets visuels.
Vengeur
- Dégâts de Démolissage augmentés de 30 %.
- Frappes habiles augmente les dégâts de Frappe mortelle et d'Enchaînement de 20 % (au lieu de 15 %).
- Saignement artériel augmente les dégâts de Pourfendre et de Blessures profondes de 5 % par cumul de Puissance colossale (au lieu de 3 %).
- Puissance colossale n'est plus appliquée par Exécution.
- Commentaires de l'équipe de développement : l'utilisation régulière de votre technique puissante de la rotation est au cœur du style de jeu de la spécialisation Colosse. Le fait qu'Exécution applique Puissance colossale avait éloigné la spécialisation Colosse de cela pendant les phases d'Exécution.
- Correction d'un problème qui empêchait parfois l'animation de Démolissage de se lancer correctement.
Fureur
- Opportuniste augmente désormais les dégâts et les dégâts critiques de votre prochaine technique Fulgurance de 25 % (au lieu de 20 %).
- Enchaînement ne déclenche Récolte de la tempête qui si 3 cibles ou plus sont touchées.
- Mort imminente et Appétit meurtrier nécessitent désormais que le talent Mort subite soit sélectionné pour fonctionner.
- Commentaires de l'équipe de développement : il s'agissait d'un oubli lors de l'implémentation. La spécialisation Vengeur/Vengeresse est censée utiliser le talent Mort subite.
Vengeur
- Commentaires de l'équipe de développement : la spécialisation Fureur nous satisfait globalement, et nous en profitons pour retravailler certains talents afin de conserver le caractère unique et puissant de leurs effets.
- Supplice de Titan a été retravaillé. Lorsqu'Avatar est actif, le coût en rage de Saccager est réduit de 20 et le temps de recharge de Sanguinaire est réduit de 1,5 s.
- Commentaires de l'équipe de développement : nous voulons qu'Avatar dispose d'une nouvelle façon d'avoir un impact sur la rotation de la spécialisation Fureur, et vous permettre de tirer le meilleur parti de la durée de votre Avatar grâce à plus d'utilisations de Saccager et de Sanguinaire. Ce changement nous permet également de faire en sorte que Fureur d'Odyn reste une technique puissante et caractéristique de la spécialisation Fureur, indépendamment d'Avatar.
- Fougue téméraire a été retravaillée. L'activation de Témérité génère 50 points de rage et, tant que l'effet est actif, Coup déchaîné et Sanguinaire sont remplacés par Coup écrasant et Bain de sang.
- Coup écrasant – Une puissante attaque à deux armes qui inflige 20 % de dégâts critiques supplémentaires.
- Bain de sang – Une puissante attaque qui applique un saignement à la cible et qui est prolongée de toute sa durée lorsqu'elle est réappliquée.
- Commentaires de l'équipe de développement : Fougue téméraire a eu un impact considérable sur les rotations et nous aimerions que le talent soit à nouveau plus axé sur Témérité, et que les techniques Coup écrasant et Bain de sang disposent d'effets additionnels uniques.
- Dégâts de toutes les techniques réduits de 5 %.
- Dégâts de Sanguinaire augmentés de 38 %.
- Dégâts instantanés de Bain de sang augmentés de 38 %.
- Dégâts de Coup déchaîné augmentés de 44 %.
- Dégâts de Coup écrasant augmentés de 44 %.
- Dégâts de Saccager augmentés de 44 %.
- Dégâts de Fureur d'Odyn augmentés de 15 %.
- Dégâts d'Assaut augmentés de 30 %.
- Dégâts de Tourbillon augmentés de 30 %.
Thane des montagnes
- Mort imminente et Appétit meurtrier nécessitent désormais que le talent Mort subite soit sélectionné pour fonctionner.
- Commentaires de l'équipe de développement : il s'agissait d'un oubli lors de l'implémentation. La spécialisation Vengeur/Vengeresse est censée utiliser le talent Mort subite.
Protection
- Dégâts d'Explosion de tonnerre augmentés de 25 %.
- Force de la montagne augmente les dégâts de Sanguinaire et Saccager de 25 % (au lieu de 30 %).
Colosse
- Commentaires de l'équipe de développement : la spécialisation guerriers et guerrières Protection est très active, et nécessite de constamment prendre des décisions, tant pour les tanks que pour la gestion des annulations du temps de recharge et des utilisations gratuites de techniques. Cependant, certains éléments de la version actuelle peuvent forcer les guerriers et guerrières Protection à adopter un style de jeu plus actif que ce que nous voulons. Les fréquentes annulations du temps de recharge de Heurt de bouclier sont l'une des causes du problème, car elles occupent une grande partie de la rotation et génèrent une quantité importante de rage. Cela laisse peu de marge dans la rotation pour dépenser des points de rage pour les éléments qui utilisent le temps de recharge global et, étant donné que la plupart des temps de recharge longs de la spécialisation Protection génèrent un grand montant de rage supplémentaire, Dur au mal est utilisé fréquemment, même lorsque cela n'apporte que peu ou pas de valeur d'atténuation. Pour remédier à cela, nous réduisons la fréquence des annulations du temps de recharge de Heurt de bouclier et de la rage générée par les temps de recharge longs et, à la place, nous permettons à des sources passives ou de la rotation de compléter la génération de rage. Nous voulons que la spécialisation Protection soit plus facile à aborder et à jouer, tout en laissant aux personnages-joueurs la possibilité d'adopter un style de jeu ingénieux et actif aux niveaux supérieurs.
- Dégâts de toutes les techniques augmentés de 26 %.
- Commentaires de l'équipe de développement : nous avons remarqué que les dégâts infligés par les tanks ne soutenaient pas la cadence de ceux infligés par les DPS. Nous ajustons donc les dégâts infligés par tous les tanks pour qu'ils soient plus proches de ceux des spécialisations DPS.
- Dégâts de Heurt de bouclier augmentés de 20 %.
- Dégâts d'Exécution augmentés de 10 %.
- Résistance à l'épreuve est cumulable jusqu'à 3 fois (au lieu de 5) et augmente de 10 % les dégâts de Heurt de bouclier et de 5 % la valeur de blocage du bouclier (au lieu d'augmenter de 5 % les dégâts de Heurt de bouclier et de 3 % la valeur de blocage du bouclier).
- Punition réduit les dégâts que vous infligent les cibles punies de 3 % (au lieu de 2 %).
- Violence sanglante confère aux dégâts de Blessures profondes une chance de générer 5 points de rage.
- Instigation permet à Dévastateur de générer 2 points de rage (au lieu de 1).
- Les chances de Dévastateur et Stratège de mettre fin au temps de recharge de Heurt de bouclier ont été réduites à 25 % (au lieu de 30 %).
- Grand pavois impénétrable n'augmente plus la rage générée par Heurt de bouclier.
- Voix tonitruante permet à Cri démoralisant de générer 20 points de rage (au lieu de 30).
- Égide de champion n'augmente plus la rage générée par Charge de bouclier.
- Éruption violente a été retravaillée pour être plus facile à comprendre et pour permettre de suivre la progression vers le prochain Accès de rage. Rage supplémentaire générée par Éruption violente réduite à 50 % (au lieu de 100 %).
- Temps de recharge de Mur protecteur réduit à 3 min (au lieu de 3,5 min).
- Montant des dégâts ignorés à chaque utilisation de Dur au mal augmenté de 30 %.
- L'icône de Dur au mal affiche désormais le montant d'absorption restant sous la forme d'un pourcentage du montant maximum d'absorption.
- Entraînement barbare n'augmente plus le coût en rage de Revanche.
- Berserker écumant a désormais une chance de restituer 50 % de la rage dépensée pour Revanche (au lieu de 25 %).
Thane des montagnes
- Frappes habiles augmente de 3 points la rage générée par Heurt de bouclier.
- Puissance colossale n'est plus appliquée par Exécution.
- Commentaires de l'équipe de développement : l'utilisation régulière de votre technique puissante de la rotation est au cœur du style de jeu de la spécialisation Colosse. Le fait qu'Exécution applique Puissance colossale avait éloigné la spécialisation Colosse de cela pendant les phases d'Exécution.
- Correction d'un problème qui empêchait parfois l'animation de Démolissage de se lancer correctement.
- Dégâts d'Explosion de tonnerre augmentés de 10 %.
- Avatar de la tempête a une chance de conférer 6 s d'Avatar (au lieu de 4 s).
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