WoW : La fête du Feu du solstice est disponible, les détails de l'édition 2026
le 21 juin 2026 à 12h02
Comme chaque année lorsque l'été commence, les joueurs de WoW sont invités à participer à l'événement mondial de la fête du feu du solstice. Du 21 juin au 5 juillet 2026, rendez-vous en capitale pour découvrir les nouveautés de l'édition 2026, que nous vous résumons ci-dessous.
Quelles sont les nouveautés de la fête du Feu 2026 sur WoW Midnight ?
Activités
Avec l'édition 2026 de la fête du Feu du solstice, les joueurs de WoW Midnight peuvent participer à de nouvelles quêtes. Celles-ci vous entraîneront dans des missions aériennes, ce qui implique que vous devrez piloter pour découvrir de nouvelles histoires. La quête d'introduction doit être récupérée à Hurlevent ou à Orgrimmar selon votre faction, et vous permettra de vous familiariser avec les mécaniques journalières. Les compléter vous octroiera des fleurs ardentes, la monnaie de l'événement (liée au bataillon).
Quêtes aériennes
- Nord de Kalimdor, sud de Kalimdor, nord des royaumes de l'Est, sud des royaumes de l'Est
- Récompenses : 50 fleurs ardentes (la première fois), 15 fleurs ardentes (les fois suivantes)
Didacticiel : Enflammer les cieux
- Hurlevent, Orgrimmar
- Récompenses : 15 fleurs ardentes (la première fois), 5 fleurs ardentes (les fois suivantes)
Quêtes journalières
- Réenflammer les cieux : Hurlevent, Réenflammer les cieux : Orgrimmar, Enflammer les cieux : Lune-d'Argent
- Récompenses : 15 fleurs ardentes (la première fois), 5 fleurs ardentes (les fois suivantes)
Récompenses
En plus de cela, vous serez de nouveau invité à affronter Ahune, le seigneur du Givre, mais cette fois, la quête « Le conte du seigneur du Givre » vous « mènera vers le combat d'une manière inédite ». D'ailleurs, le boss pourra laisser tomber pour la première fois la monture Roc peint de la fête du Soleil.
L'édition 2026 de la fête du Feu introduit en outre un haut-fait inédit en honorant les flammes de la région de Midnight.
- Gardien ou gardienne des flammes de Midnight (Alliance)
- Garde-flammes de Midnight (Horde)
Enfin, de nouveaux objets ornementaux vous attendent, à récupérer contre des fleurs ardentes.
|Marchands saisonniers
|Marchands saisonniers + Ahune
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WoW Classic
La fête du Feu est également organisée sur les royaumes Classic, du 21 juin au 5 juillet, et offre les mêmes activités et butins que d'habitude. Préparez-vous à jongler avec des torches, éliminer Ahune et éteindre ou allumer des flammes pour vivre pleinement l'événement saisonnier.
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