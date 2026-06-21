WoW : La fête du Feu du solstice est disponible, les détails de l'édition 2026

Découvrez les nouveautés amenées par l'édition 2026 de l'événement mondial de la fête du Feu du solstice sur WoW Midnight dans cet article.

Comme chaque année lorsque l'été commence, les joueurs de WoW sont invités à participer à l'événement mondial de la fête du feu du solstice. Du 21 juin au 5 juillet 2026, rendez-vous en capitale pour découvrir les nouveautés de l'édition 2026, que nous vous résumons ci-dessous.

Quelles sont les nouveautés de la fête du Feu 2026 sur WoW Midnight ?

Activités

Avec l'édition 2026 de la fête du Feu du solstice, les joueurs de WoW Midnight peuvent participer à de nouvelles quêtes. Celles-ci vous entraîneront dans des missions aériennes, ce qui implique que vous devrez piloter pour découvrir de nouvelles histoires. La quête d'introduction doit être récupérée à Hurlevent ou à Orgrimmar selon votre faction, et vous permettra de vous familiariser avec les mécaniques journalières. Les compléter vous octroiera des fleurs ardentes, la monnaie de l'événement (liée au bataillon).

Quêtes aériennes Nord de Kalimdor, sud de Kalimdor, nord des royaumes de l'Est, sud des royaumes de l'Est

Récompenses : 50 fleurs ardentes (la première fois), 15 fleurs ardentes (les fois suivantes) Didacticiel : Enflammer les cieux Hurlevent, Orgrimmar

Récompenses : 15 fleurs ardentes (la première fois), 5 fleurs ardentes (les fois suivantes) Quêtes journalières Réenflammer les cieux : Hurlevent, Réenflammer les cieux : Orgrimmar, Enflammer les cieux : Lune-d'Argent

Récompenses : 15 fleurs ardentes (la première fois), 5 fleurs ardentes (les fois suivantes)

Récompenses

En plus de cela, vous serez de nouveau invité à affronter Ahune, le seigneur du Givre, mais cette fois, la quête « Le conte du seigneur du Givre » vous « mènera vers le combat d'une manière inédite ». D'ailleurs, le boss pourra laisser tomber pour la première fois la monture Roc peint de la fête du Soleil.

L'édition 2026 de la fête du Feu introduit en outre un haut-fait inédit en honorant les flammes de la région de Midnight.

Gardien ou gardienne des flammes de Midnight (Alliance)

Garde-flammes de Midnight (Horde)

À lire également WoW : Localisation des feux à honorer pendant la fête du Feu sur Midnight

Enfin, de nouveaux objets ornementaux vous attendent, à récupérer contre des fleurs ardentes.

Marchands saisonniers Marchands saisonniers + Ahune Ensemble de transmogrification : totems de feu de la fête du Soleil

Bardiche totémique de la fête du Soleil (arme à deux mains)

Floraison solaire estivale (illusion d'arme)

Floraison solaire estivale (illusion d'arme) Torchelame de la fête du Soleil (arme à une main)

Tranchant totémique de la fête du Soleil (arme à une main)

Tranchant totémique de la fête du Soleil (arme à une main) Flammépée de la fête du Soleil (arme à deux mains) Masque peint de la fête du Soleil (tête)

Ceinturon peint de la fête du Soleil (taille)

Mantelet peint de la fête du Soleil (épaules)

Ceinturon peint de la fête du Soleil (taille)

Ailes peintes de la fête du Soleil (épaules)

Écharpe peinte de la fête du Soleil (taille)

Haubert peint de la fête du Soleil (torse)

Grèves peintes de la fête du Soleil (jambes)

Tunique peinte de la fête du Soleil (chemise)

Jambières peintes de la fête du Soleil (jambes)

Houppelande peinte de la fête du Soleil (dos)

Cuissardes peintes de la fête du Soleil (pieds)

WoW Classic

La fête du Feu est également organisée sur les royaumes Classic, du 21 juin au 5 juillet, et offre les mêmes activités et butins que d'habitude. Préparez-vous à jongler avec des torches, éliminer Ahune et éteindre ou allumer des flammes pour vivre pleinement l'événement saisonnier.