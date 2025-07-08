WoW : Les Vents de bonne aventure souffleront bientôt sur The War Within

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 juillet 2025 à 11h22
Un buff d'expérience et de réputation offrant des sacoches mystérieuses sera disponible en juillet 2025 sur WoW The War Within.
WoW : Les Vents de bonne aventure souffleront bientôt sur The War Within
À l'approche de la sortie de la troisième saison de WoW The War Within et de la mise à jour 11.2, Blizzard offre de nouveau aux joueurs le buff d'expérience des Vents de bonne aventure. En plus de cela, vous recevrez des sacoches spéciales du 15 juillet au 12 août 2025. Pour en savoir plus sur ce qui vous attend, nous vous présentons ici les détails de l'événement des Vents de bonne aventure.

Le buff d'expérience et des sacoches mystérieuses arrivent sur The War Within

Dans l'optique d'aider les joueurs à bien se préparer à l'arrivée de la saison 3 de WoW en août, Blizzard organise l'événement des Vents de bonne aventure à compter du 15 juillet prochain. Vous pourrez dès lors obtenir des sacoches mystérieuses au cours de vos aventures dans les zones de Dragonflight et de The War Within, du moins si vous n'avez pas dépassé le niveau 79. Concrètement, vous en recevrez en complétant des quêtes ou en éliminant des créatures, et elles contiendront :
  • divers objets uniques et précieux, tels que des améliorations de caractéristiques ou des altérations visuelles temporaires ;
  • de l'équipement supplémentaire adapté à votre niveau et à votre spécialisation ;
  • des potions d'expérience de 10 % (cette amélioration est cumulable avec celle de 20 %, pour un maximum de 30 %).
En plus de cela, la première sacoche de la journée sera toujours immaculée, ce qui implique qu'elle présentera plus de chances d'accèder à des récompenses précieuses.

buff-xp-wow
Les Vents de bonne aventure octroieront aussi un bonus de 20 % à l'expérience gagnée, ainsi qu'une amélioration de 200 % de gains de renom auprès des factions de Dragonflight, et de 100 % pour celles de The War Within.

Dragonflight The War Within
Expédition du Dracaret
Centaures maruuks
Roharts iskaariens
Concordat de Valdrakken
Flairans de Terreau
Gardiens du Rêve
Sabellian
Irion
Assemblée de Cobalt		 Conseil de Dornogal
Arathis de Sainte-Chute
L'Assemblée des profondeurs
Le général
Le vizir
La Tisserande
Cartels de Terremine
Baille-Fonds
Flots noirs
Solutions ténébreuses
Gentepression
KapitalRisk

Si vous n'avez pas encore fini la montée en niveau de vos personnages secondaires, ne manquez donc pas cette occasion de booster leur ascension vers le niveau maximal avant que la saison 3 n'ouvre ses portes, à partir du 6 août 2025.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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