WoW : Les hauts-faits de la Manaforge Oméga, la liste détaillée

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 juillet 2025 à 15h09
Retrouvez la liste des hauts-faits disponibles dans le raid de la Manaforge Oméga, qui ouvrira en saison 3 de WoW The War Within.
WoW : Les hauts-faits de la Manaforge Oméga, la liste détaillée
Le raid de la Manaforge Oméga sortira en saison 3 de WoW The War Within, et les joueurs pourront y faire leurs premiers pas à partir du 13 août 2025. L'instance sera disponible en mode normal, héroïque et mythique, et comportera 8 boss, dont le plus gros jamais vu dans l'histoire d'Azeroth, Dimensius. En plus de récupérer de l'équipement de qualité, il sera possible de compléter plusieurs hauts-faits. Certains vous accorderont d'ailleurs des récompenses spécifiques, comme une monture. En juillet 2025, Blizzard a partagé la liste des hauts-faits de la Manaforge Oméga.

Quels hauts-faits pourront être validés dans le raid de la Manaforge Oméga ?

Tous modes

  • La puissance de l'Ombre-Garde : vaincre les boss suivants qui renforcent les défenses de la manaforge Oméga : sentinelle du Plexus, Rou'ethar, lieuse d'âme Naazindhri.
  • Les monstres des sables : vaincre les boss suivants qui empêchent de progresser vers le cœur de la manaforge Oméga : tisseforge Araz, les chasseurs d'âmes, Fractillus.
  • Au cœur des ténèbres : vaincre les boss suivants dans n'importe quel mode : sentinelle du Plexus, Rou'ethar, lieuse d'âme Naazindhri, tisseforge Araz, les chasseurs d'âmes, Fractillus, roi-nexus Salhadaar, Dimensius l'Omni-dévoreur.
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Mode normal ou supérieur

  • Des souris et des ohms : vaincre la sentinelle du Plexus après avoir sauvé toutes les souris de l'atomisation dans la manaforge Oméga en mode normal ou supérieur.
  • On vote ! Mignon ou effrayant ? Vaincre Rou'ethar après que tout le monde aura décidé de se /recroqueviller de peur ou de se /blottir contre lui avant le début du combat dans la manaforge Oméga en mode normal ou supérieur.
  • Mère en colère : vaincre la lieuse d'âme Naazindhri après avoir vaincu toutes les petites âmes déliées dans la manaforge Oméga en mode normal ou supérieur.
  • Bouffe-Tout : vaincre le tisseforge Araz après avoir donné un écho du Vide forgé à la singularité sombre dans la manaforge Oméga en mode normal ou supérieur.
  • Je vois… rien du tout : vaincre les chasseurs d'âmes après que tous les personnages-joueurs ont porté le bandeau de rechange d'Adarus au moins une fois dans la manaforge Oméga en mode normal ou supérieur.
  • Abattre le quatrième mur : vaincre Fractillus après avoir détruit 20 fois un quatrième mur dans la manaforge Oméga en mode normal ou supérieur.
  • Frappe dans le Vide : vaincre le roi-nexus Salhadaar sans qu'aucune étoile noire ne soit touchée par Frappe de fléau stellaire dans la manaforge Oméga en mode normal ou supérieur.
  • Défier la gravité : vaincre Dimensius l'Omni-dévoreur après que tous les membres de votre raid se sont fait toucher au moins une fois par Gravité inversée dans la manaforge Oméga en mode normal ou supérieur.
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Mode héroïque ou supérieur

  • Une longueur d'avance : Dimensius l'Omni-dévoreur – vaincre Dimensius l'Omni-dévoreur dans la manaforge Oméga en mode héroïque ou supérieur avant l'ouverture du prochain palier de raid. (Récompense : la monture Aile du Vide royale, une fois la quête La fin d'un serment au Crépuscule terminée.)
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Mode mythique

  • Sentinelle du Plexus : mode mythique → vaincre la sentinelle du Plexus dans la manaforge Oméga en mode mythique.
  • Rou'ethar : mode mythique → vaincre Rou'ethar dans la manaforge Oméga en mode mythique.
  • Lieuse d'âme Naazindhri : mode mythique → vaincre la lieuse d'âme Naazindhri dans la manaforge Oméga en mode mythique.
  • Fractillus : mode mythique → vaincre Fractillus dans la manaforge Oméga en mode mythique.
  • Roi-nexus Salhadaar : mode mythique → vaincre le roi-nexus Salhadaar dans la manaforge Oméga en mode mythique.
  • Dimensius l'Omni-dévoreur : mode mythique → vaincre Dimensius l'Omni-dévoreur dans la manaforge Oméga en mode mythique. (Récompense : titre vainqueur ou vainqueure du Vide.)
  • Du grand art : Dimensius l'Omni-dévoreur → vaincre Dimensius l'Omni-dévoreur en mode mythique avant l'ouverture du prochain palier de raid.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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