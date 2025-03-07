WoW : Les donjons Mythique +2 et +3 ont fait l'objet d'un changement pour aider les nouveaux joueurs

Blizzard a appliqué un correctif le 7 mars visant à faciliter la complétion des donjons Mythique +2 et +3 sur WoW.
Plusieurs aspects de la mise à jour de Terremine de WoW
The War Within ont été salués par les joueurs, par exemple la richesse du contenu ou encore les nouveaux effets visuels
en combat. Or, le développeur était très attendu concernant les ajustements des donjons Mythique+, et un nouveau changement a été appliqué avec le 7 mars 2025.
Le Mythique +2 et +3 est maintenant plus abordable
Soigner ou tanker en donjon Mythique+ n'est pas chose aisée sur WoW The War Within
depuis le lancement de l'extension. En effet, les attentes de chacun à l'égard des autres membres du groupe sont élevées, si bien que des attitudes impitoyables accentuant la toxicité des joueurs se distinguent. Il est vrai que le Mythique+ n'est pas à portée de tous, et que les exigences de ce niveau de difficulté sont particulièrement élevées. Pour que la situation s'apaise, Blizzard a déjà appliqué quelques changements, et le développeur a décidé d'aller encore plus loin avec le correctif du 7 mars 2025.
Désormais, les morts ne viendront plus retirer du temps sur le chronomètre en Mythique +2 et +3.
Cela devrait rendre l'accès à ces donjons plus facile pour les débutants, qui pourront ainsi s'entraîner avec une pression moindre.
Cet ajustement a été salué par les joueurs sur Reddit, et certains ont même soulevé le fait que le gâchis de clés devrait par la même occasion diminuer.
Timer Penalty for Deaths Removed from +2 and +3 Mythic+ Keystones
byu/SystemofCells inwow
Avec l'ajout de nouveaux effets visuels au sol pour faciliter la lecture du combat, Blizzard agit là pour rendre WoW
plus accessible, ce qui apparait comme nécessaire au regard de la richesse du jeu. Au fil des extensions, le MMO n'a cessé de se complexifier, et le développeur aura sans doute encore fort à faire pour qu'il demeure compréhensible pour tous.
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