WoW : Les joueurs saluent une amélioration ajoutée avec le patch de Terremine



le 07 mars 2025 à 13h11 Publié par Amandine Paccou le 07 mars 2025 à 13h11

Terremine n'est pas qu'un succès en matière de contenu pour les joueurs de WoW The War Within. Les dernières améliorations visuelles auraient apporter un confort appréciable en jeu.