WoW : Les joueurs saluent une amélioration ajoutée avec le patch de Terremine

Terremine n'est pas qu'un succès en matière de contenu pour les joueurs de WoW The War Within. Les dernières améliorations visuelles auraient apporter un confort appréciable en jeu.
La mise à jour de Terremine de WoW
The War Within est couronnée de succès par de nombreux joueurs, qui apprécient l'immersion dans le monde des Gobelins. Or, ce patch majeur n'a pas seulement amené du contenu supplémentaire. Des améliorations visuelles en combat ont été appliquées, un ajout salué par la communauté.
Les nouveaux effets visuels du patch 11.1 de WoW sont un succès
WoW
est sans conteste le MMO le plus populaire de nos jours, et le jeu a bien évolué depuis Vanilla sur tous les plans, tant pour les graphismes que le gameplay. Depuis le déploiement du patch 11.1 de WoW The War Within
, les joueurs bénéficient de nouvelles améliorations, cette fois prenant la forme d'effets visuels au sol pendant les combats. Cet ajout semble faire l'unanimité, puisque la communauté l'a qualifié sur Reddit « d'amélioration d'accessibilité la plus significative vue en 20 ans
».
As a visually impaired player, these new ground effects are the most significant accessibility improvement I've seen in 20 years of playing wow—aside from addons.
byu/TheKephas inwow
En effet, ces effets rendent le jeu plus fluide et apportent une aide précieuse à tous ceux présentant des troubles de la vision. Plus encore, le fait de disposer d'une meilleure visibilité sur le déroulement d'un affrontement donne confiance à ceux qui hésitaient à se mesurer à du contenu plus difficile.
Les joueurs sont d'ailleurs allés plus loin dans leurs éloges, puisque les améliorations arrivées progressivement depuis Dragonflight ont été applaudies, par exemple la refonte de l'interface ou le vol à dos de dragon. Même si tout est toujours perfectible, Blizzard a là marqué des points et beaucoup espèrent que le développeur continuera sur cette belle lancée.
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