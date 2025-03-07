WoW : Les joueurs saluent une amélioration ajoutée avec le patch de Terremine

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 mars 2025 à 13h11
Terremine n'est pas qu'un succès en matière de contenu pour les joueurs de WoW The War Within. Les dernières améliorations visuelles auraient apporter un confort appréciable en jeu.
WoW : Les joueurs saluent une amélioration ajoutée avec le patch de Terremine
La mise à jour de Terremine de WoW The War Within est couronnée de succès par de nombreux joueurs, qui apprécient l'immersion dans le monde des Gobelins. Or, ce patch majeur n'a pas seulement amené du contenu supplémentaire. Des améliorations visuelles en combat ont été appliquées, un ajout salué par la communauté.

Les nouveaux effets visuels du patch 11.1 de WoW sont un succès

WoW est sans conteste le MMO le plus populaire de nos jours, et le jeu a bien évolué depuis Vanilla sur tous les plans, tant pour les graphismes que le gameplay. Depuis le déploiement du patch 11.1 de WoW The War Within, les joueurs bénéficient de nouvelles améliorations, cette fois prenant la forme d'effets visuels au sol pendant les combats. Cet ajout semble faire l'unanimité, puisque la communauté l'a qualifié sur Reddit « d'amélioration d'accessibilité la plus significative vue en 20 ans ».

As a visually impaired player, these new ground effects are the most significant accessibility improvement I've seen in 20 years of playing wow—aside from addons.
byu/TheKephas inwow

En effet, ces effets rendent le jeu plus fluide et apportent une aide précieuse à tous ceux présentant des troubles de la vision. Plus encore, le fait de disposer d'une meilleure visibilité sur le déroulement d'un affrontement donne confiance à ceux qui hésitaient à se mesurer à du contenu plus difficile. 

Les joueurs sont d'ailleurs allés plus loin dans leurs éloges, puisque les améliorations arrivées progressivement depuis Dragonflight ont été applaudies, par exemple la refonte de l'interface ou le vol à dos de dragon. Même si tout est toujours perfectible, Blizzard a là marqué des points et beaucoup espèrent que le développeur continuera sur cette belle lancée.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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