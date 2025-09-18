WoW Légion Remix a été officiellement présenté, les détails de l'événement

Retrouvez la présentation officielle de WoW Légion Remix, l'événement à durée limité qui débutera en octobre 2025 et qui sera disponible pour tous les joueurs.
En 2024, Mists of Pandaria Remix avait conquis les cœurs des joueurs de WoW
, c'est pourquoi Blizzard va proposer une expérience similaire en octobre 2025, en mettant cette fois Légion à l'honneur. L'événement saisonnier à durée limitée vous permettra de revivre de manière accélérée l'extension dans son intégralité, en incarnant l'une des 12 classes d'origine, du niveau 10 au 80. Des changements par rapport à la version d'origine seront appliqués, et votre objectif principal sera d'accumuler de la puissance pour relever les défis et décrocher une avalanche de cosmétiques. En septembre 2025, Blizzard a officiellement présenté ce que vous réserve Légion Remix.
À quoi s'attendre avec WoW Légion Remix ?
L'événement Légion Remix
vous fera revivre l'extension, c'est pourquoi vous retrouverez :
- 12 donjons ;
- un méga-donjon ;
- 5 raids ;
- toutes les quêtes de la campagne de l'extension Legion ;
- des histoires locales ;
- des expéditions ;
- des suites de quêtes d'armes prodigieuses
- votre domaine de classe ;
- les assauts de la Légion ;
- des sites d'invasion ;
- de l'entraînement des Flétris.
Notez que Le Vol draconique infini accélère tous les déblocages hebdomadaires, les gains de réputation et les missions de domaine de classe.
WoW MoP Remix avait mis en scène Éternia du Vol draconique infini, qui avait pour ambition d'en apprendre plus sur le passé. Sur Légion Remix, elle s'intéressera aux événements « qui ont conduit à la situation actuelle afin de mieux comprendre ce qui a réellement sauvé Azeroth de la Légion ».
Quelles sont les nouveautés de WoW Legion Remix ?
Armes prodigieuses remixées
En remplacement des systèmes de cape et de gemme de MoP Remix, chaque arme prodigieuse disposera d'un puissant arbre des traits, et vous pourrez choisir une voie à suivre entre nature, gangrène, arcanes, tempête et sacré.
Le changement de spécialisation sera autorisé, et la manipulation sera intuitive car il vous suffira d'appuyer sur Ctrl+clic pour utiliser votre Pouvoir infini restant afin d'acquérir le point sélectionné, ou d'appuyer sur Ctrl+clic droit pour récupérer le Pouvoir infini jusqu'au point sélectionné.
Qui plus est, votre arme prodigieuse pourra être personnalisée à votre guise grâce à des bijoux à placer aux rangs des traits de n'importe quelle voie.
Niveau du monde héroïque
Inspiré de Diablo, le niveau du monde héroïque
propose une nouvelle façon de découvrir le contenu en extérieur. Concrètement, les créatures disposeront de plus points de vie, de dégâts accrus et parfois de bonus semblables aux affixes, ce qui les rend plus difficiles à vaincre, mais offre également de meilleures récompenses.
Obélisques distordus dans le temps
Des buffs temporaires vous seront accordés par le biais des obélisques distordus dans le temps, disséminés dans Legion Remix.
Donjons de clé mythique érodée
Si vous aimez le mode mythique +, vous aurez tout intérêt à participer à des donjons de clé mythique érodée. La plupart des affixes disponibles lors du lancement initial de l'extension Legion seront disponibles, en plus de 4 nouveaux spécifiques à Légion Remix : les épreuves d'Éternia.Recherches infinies
Chaque jour, vous pouvez choisir de nouvelles missions de recherches à accomplir, comme tuer des démons, explorer un donjon, récolter des orbes de bronze en vol dynamique et bien plus encore. Avec plus de 100 quêtes disponibles et la possibilité d'en débloquer plusieurs à la fois, vous n'aurez que l'embarras du choix.
Vous n'aurez pas besoin de lancer le jeu quotidiennement, et vous pourrez conserver jusqu'à six jours de quêtes afin de les accomplir quand vous en aurez envie. Alors, que vous ayez le temps de jouer à Legion Remix tous les jours ou seulement le week-end, vous pourrez passer à l'action à tout moment.
Butins
WoW Légion Remix
vous permettra de récupérer une multitude de récompenses :
- Montures de classe imprégnées d'énergie gangrenée ;
- Transmogrifications de robes elfiques élégantes inspirées d'Azshara ;
- Transmogrification de bouclier de Mannoroth ;
- Épées corrompues par la gangrène de Varian ;
- Des montures ;
- Des ensembles de transmogrification.
Les récompenses originelles incluront de rares transmogrifications de raid, notamment les épaulières de Xavius et la faux de l'Annihilateur (en version originale, en rouge et dans la nouvelle version verte gangrenée). D'autres récompenses originelles incluront des montures rares, notamment le rôdeur de Llothien, l'Ur'zul entravé et l'aile-ensorcelée pourpre. Il sera également possible d'obtenir de nouveaux titres, comme « Encyclopédiste du temps », « l'infernal ou l'infernale » et « du chaos infini ».
Coût du butin
- Le bronze fait son grand retour en tant que monnaie dédiée à l'achat d'éléments cosmétiques. Au lieu d'améliorer votre équipement avec du bronze, des améliorations apparaîtront dans tous les contenus. Les contenus plus difficiles offriront de meilleures chances d'obtenir des améliorations.
- Plus d'emplacements de personnage et conversion de personnage précoce.
- Nous ajoutons également cinq emplacements de personnage supplémentaires à tous les comptes World of Warcraft afin de vous permettre de créer encore plus de personnages. Vous n'aurez également pas à attendre la fin de Legion Remix pour transférer et utiliser vos personnages dans The War Within.
- Le transfert de votre personnage supprimera tous les objets et techniques spécifiques au Remix, effacera votre journal des quêtes et vous attribuera un équipement et une quantité d'or correspondant à votre niveau. Tous les objets d'héritage collectés, y compris les éléments cosmétiques non ouverts, vous seront envoyés par courrier.
- Il s'agit d'un processus irréversible, alors réfléchissez bien avant de changer de ligne temporelle. Pour convertir votre personnage du Cours du temps, il vous faudra le sélectionner à partir de l'écran de sélection de personnage et cliquer sur l'icône adjacente pour le convertir. Veuillez noter qu'un personnage doit avoir été créé depuis plus de 24 heures avant de pouvoir être converti en personnage standard de World of Warcraft. La conversion d'un personnage du Cours du temps de niveau 70 ou supérieur en personnage standard nécessite l'extension The War Within.
Legion Remix : déploiement du contenu
Du nouveau contenu originel à Legion Remix sera ajouté toutes les deux semaines.
Sortie initiale
- 8 octobre — Cieux enflammés : partez pour les îles Brisées avec le contenu original de l'extension Legion et les raids du Cauchemar d'émeraude et du Jugement des Valeureux.
- 22 octobre — L'avènement des Souffrenuit : poursuivez l'histoire des Souffrenuit avec la campagne Insurrection et de nouvelles expéditions à travers les îles Brisées. Redécouvrez le méga-donjon de Legion avec Retour à Karazhan, et relevez le défi du raid du palais Sacrenuit.
- 5 novembre — Déclin de la Légion : établissez une tête de pont sur le rivage Brisé, résistez aux assauts de la Légion et luttez pour vous frayer un chemin jusqu'à la cathédrale de la Nuit éternelle et la tombe de Sargeras.
- 19 novembre — L'éternité d'Argus : revivez la campagne d'Argus à travers trois zones périlleuses. Lancez-vous à l'assaut du Siège du triumvirat et d'Antorus, le Trône ardent.
- 10 décembre — Échos infinis : alors que la ligne temporelle de Legion Remix commence à s'effondrer, faites vos adieux et acceptez le chaos.
Après la sortie initiale
- Les voies d'amélioration héroïque et mythique proposeront deux améliorations supplémentaires (passant de six à huit) et les objets fabriqués pourront être reforgés à l'aide d'une matrice d'augmentation et gagner en puissance.
WoW Légion Remix
- Le taux d'obtention de l'équipement mythique+ lié au bataillon jusqu'à être équipé obtenu dans les donjons mythiques+ et la manaforge Oméga sera considérablement augmenté. Les pierres de vaillance sont désormais transférables au bataillon.
- Le négociant So'kir et le négociant So'tho se rendront à Dornogal et vous échangeront des armes, bijoux et objets de sortilège puissants des donjons de la saison 3 et de la manaforge Oméga contre des jetons énigmatiques du cartel dès que vous aurez prouvé en être digne. Une fois encore, vous pourrez obtenir jusqu'à trois jetons énigmatiques du cartel au cours de la saison.
- Vous pourrez alimenter le catalyseur en remportant des échardes du Vide éthériennes dans les donjons mythiques+, dans la manaforge Oméga, au sein des Gouffres et en JcJ coté.
sortira donc le 8 octobre en France.
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