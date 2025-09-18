WoW Légion Remix a été officiellement présenté, les détails de l'événement



le 18 septembre 2025 à 11h27 Publié par Amandine Paccou le 18 septembre 2025 à 11h27

Retrouvez la présentation officielle de WoW Légion Remix, l'événement à durée limité qui débutera en octobre 2025 et qui sera disponible pour tous les joueurs.