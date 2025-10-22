WoW Legion Remix : Correctif du 22 octobre 2025, les détails du buff des DPS et des healers

Retrouvez les détails de la mise à jour du 22 octobre 2025 de WoW Legion Remix dans cet article (phase 2).
Blizzard avait promis des ajustements majeurs sur WoW
Legion Remix avec le déploiement de la phase 2, à la suite du constat d'une méta bien trop favorable aux tanks. Le développeur avait dans un premier temps équilibré les traits des armes prodigieuses
, et avec la maintenance hebdomadaire du 22 octobre 2025 a surtout ajouté des changements en lien avec le Don d'Eternia, en donjon Mythique+. Le but de la manœuvre est de buff les healers et les DPS, et ces équilibrages sont accompagnés de changements au niveau de la quantité de Souvenirs fragmentés des défis d'époque. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du correctif du 22 octobre de WoW Legion Remix
ci-dessous.
Mise à jour du 22 octobre de WoW Legion Remix
Mythique+
Pendant un donjon Mythique+, Eternia accordera aux joueurs les améliorations suivantes en fonction de leur rôle :
- Don d'Eternia : Tueur - Eternia octroie aux DPS 10 % de dégâts supplémentaires, 100 % de points de vie supplémentaires et 33 % de réduction de dégâts subis.
- Don d'Eternia : Sauveur - Eternia octroie aux soigneurs 10 % de dégâts supplémentaires, 10 % de soins et d'absorption supplémentaires et 33% de réduction de dégâts subits.
- Don d'Eternia : Protecteur - Eternia octroie aux tanks 10 % de soins reçus supplémentaires via les autres joueurs.
Souvenirs fragmentés
Les personnages Cours du temps de niveau 80 recevront désormais des Souvenirs fragmentés des défis d'époque en butin via le contenu suivant :
Terminer le contenu suivant avec le Niveau de monde Héroïque activé octroiera des quantité plus élevés de Souvenirs fragmentés :
- Boss mondiaux
- Rares (quotidiens)
- Quêtes Émissaires
- Boss mondiaux
- Rares (quotidiens)
Autres
- Koda Griffe-d'Acier apparait désormais dans la bonne phase afin que les joueurs rendent la quête Rêves enchevêtrés.
- Résolution d'un problème à cause duquel les hauts faits de zone de WoW Remix : Legion n'octroyaient pas de récompenses quand terminés à l'intérieur d'un donjon Mythique+. Les récompenses devraient être octroyées aux joueurs affectés par ce problème en se connectant avec n'importe quel personnage Cours du temps.
- Résolution d'un problème à cause duquel les donjons Mythique+ n'octroyaient pas de l'équipement du bon niveau d'objet.
- Les donjons Mythique+ octroient désormais de l'équipement quand complétés avec un temps réussi.
- Le nombre de Granule du temps brisé octroyées en terminant un donjon Mythique+ a été réduit.
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