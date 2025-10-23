WoW Legion Remix : 8 nouvelles montures sont disponibles avec la phase 2

Découvrez les montures, les mascottes, et les jouets, achetables contre du Bronze en P2 de WoW Legion Remix dans cet article.
WoW
Legion Remix est entré dans sa seconde phase avec L'avènement des Souffrenuit le 22 octobre 2025, et des changements notables ont été apportés à l'événement, en particulier un buff majeur des healers et des DPS en Mythique+
. En plus de cela, les collectionneurs auront du pain sur la planche, puisque des jouets et des mascottes supplémentaires, à récupérer contre du Bronze, peuvent désormais être obtenus, tout comme 8 modèles de montures.
Montures, jouets, mascottes : les nouveautés de la P2 de WoW Legion Remix
WoW Legion Remix
incarne un événement à ne pas manquer si vous faites partie de ceux qui aiment farmer tous les cosmétiques, et grâce à la phase 2, vous pouvez en acquérir 8 montures
de plus. Toutes peuvent être acquises en échange d'un certain montant de Bronze
:
Si vous souhaitez les ajouter toutes à votre collection, vous aurez donc besoin de récolter 350 000 Bronze.
En plus de cela, des mascottes et des jouets
sont également disponibles depuis le lancement de la seconde partie de l'événement :
Au total, récupérer tous les cosmétiques de la phase 2 de WoW Legion Remix
vous reviendra à 570 000 Bronze
. Ne tardez donc pas à en accumuler, d'autant que la phase 3, le Déclin de la Légion, démarrera le 5 novembre 2025, et amènera sans doute de nouveaux modèles.
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