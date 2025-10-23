WoW Legion Remix : 8 nouvelles montures sont disponibles avec la phase 2

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 octobre 2025 à 15h46
Découvrez les montures, les mascottes, et les jouets, achetables contre du Bronze en P2 de WoW Legion Remix dans cet article.
WoW Legion Remix : 8 nouvelles montures sont disponibles avec la phase 2
WoW Legion Remix est entré dans sa seconde phase avec L'avènement des Souffrenuit le 22 octobre 2025, et des changements notables ont été apportés à l'événement, en particulier un buff majeur des healers et des DPS en Mythique+. En plus de cela, les collectionneurs auront du pain sur la planche, puisque des jouets et des mascottes supplémentaires, à récupérer contre du Bronze, peuvent désormais être obtenus, tout comme 8 modèles de montures.

Montures, jouets, mascottes : les nouveautés de la P2 de WoW Legion Remix

WoW Legion Remix incarne un événement à ne pas manquer si vous faites partie de ceux qui aiment farmer tous les cosmétiques, et grâce à la phase 2, vous pouvez en acquérir 8 montures de plus. Toutes peuvent être acquises en échange d'un certain montant de Bronze :
Si vous souhaitez les ajouter toutes à votre collection, vous aurez donc besoin de récolter 350 000 Bronze.

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En plus de cela, des mascottes et des jouets sont également disponibles depuis le lancement de la seconde partie de l'événement :
Au total, récupérer tous les cosmétiques de la phase 2 de WoW Legion Remix vous reviendra à 570 000 Bronze. Ne tardez donc pas à en accumuler, d'autant que la phase 3, le Déclin de la Légion, démarrera le 5 novembre 2025, et amènera sans doute de nouveaux modèles.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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