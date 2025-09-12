WoW : La monture K'arroc resplendissant, comment l'obtenir ?

La monture K'arroc resplendissant fait de l'œil à de nombreux joueurs de WoW The War Within. Retrouvez la marche à suivre pour la récupérer dans cet article.
Les montures passionnent les joueurs de WoW
The War Within, et le patch 11.2 a introduit de nouveaux modèles en même temps que la zone de K'aresh. Afin de vous aider à parfaire votre collection, nous vous expliquons ici de quelle façon récupérer le K'arroc resplendissant.
Comment obtenir le K'arroc resplendissant sur WoW ?
Pour recevoir la monture K'arroc resplendissant
sur WoW The War Within
, vous devez dans un premier temps valider le haut fait Stabilité écologique, avant de compléter une simple quête.
Comment compléter Stabilité écologique ?
La progression du haut fait Stabilité écologique
ne peut se faire qu'une fois que vous avez terminé le chapitre 4 de la campagne du patch 11.2
, et que vous avez ainsi déverrouiller des quêtes hebdomadaires, en particulier, celles en lien avec les 7 animaux de l'Oasis. La campagne vous fera atteindre le rang 6 pour chaque créature, et votre objectif sera de les porter au rang 9
: Le retrait de cette espèce de l'Oasis aurait probablement un impact catastrophique. Cette mesure n'est pas recommandée.
Pour ce faire, il vous suffit d'accomplir les quêtes hebdomadaires liées à chaque animal
, et cela peut se faire sur l'ensemble de vos personnages, étant donné que la progression dans le haut fait Stabilité écologique est liée au compte. Autrement dit, il vous faut valider 3 quêtes hebdomadaires par animal. Il existe donc une méthode pour gagner du temps, consistant à faire appel à tous les personnages de votre bataillon en répétant la quête.
Comment récupérer le K'arroc resplendissant ?
Une fois Stabilité écologique
validé, vous obtiendrez la quête finale de la campagne, The Hope of K'aresh (L'espoir de K'aresh)
, donnée par Ve'nari
dans l'Oasis de K'aresh. Sa complétion vous récompensera de la monture K'arroc resplendissant
.
Cette quête est très simple à accomplir, puisqu'elle ne vous demande que de vous adresser avec quelques PNJ spécifiques. Félicitations, vous venez d'ajouter l'une des plus belles montures de The War Within à votre collection !
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