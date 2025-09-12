WoW : La monture K'arroc resplendissant, comment l'obtenir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 septembre 2025 à 14h47
La monture K'arroc resplendissant fait de l'œil à de nombreux joueurs de WoW The War Within. Retrouvez la marche à suivre pour la récupérer dans cet article.
WoW : La monture K'arroc resplendissant, comment l'obtenir ?
Les montures passionnent les joueurs de WoW The War Within, et le patch 11.2 a introduit de nouveaux modèles en même temps que la zone de K'aresh. Afin de vous aider à parfaire votre collection, nous vous expliquons ici de quelle façon récupérer le K'arroc resplendissant.

Comment obtenir le K'arroc resplendissant sur WoW ?

Pour recevoir la monture K'arroc resplendissant sur WoW The War Within, vous devez dans un premier temps valider le haut fait Stabilité écologique, avant de compléter une simple quête.

Comment compléter Stabilité écologique ?

La progression du haut fait Stabilité écologique ne peut se faire qu'une fois que vous avez terminé le chapitre 4 de la  campagne du patch 11.2, et que vous avez ainsi déverrouiller des quêtes hebdomadaires, en particulier, celles en lien avec les 7 animaux de l'Oasis. La campagne vous fera atteindre le rang 6 pour chaque créature, et votre objectif sera de les porter au rang 9Le retrait de cette espèce de l'Oasis aurait probablement un impact catastrophique. Cette mesure n'est pas recommandée.

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Pour ce faire, il vous suffit d'accomplir les quêtes hebdomadaires liées à chaque animal, et cela peut se faire sur l'ensemble de vos personnages, étant donné que la progression dans le haut fait Stabilité écologique est liée au compte. Autrement dit, il vous faut valider 3 quêtes hebdomadaires par animal. Il existe donc une méthode pour gagner du temps, consistant à faire appel à tous les personnages de votre bataillon en répétant la quête.

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Comment récupérer le K'arroc resplendissant ?

Une fois Stabilité écologique validé, vous obtiendrez la quête finale de la campagne, The Hope of K'aresh (L'espoir de K'aresh), donnée par Ve'nari dans l'Oasis de K'aresh. Sa complétion vous récompensera de la monture K'arroc resplendissant.

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Cette quête est très simple à accomplir, puisqu'elle ne vous demande que de vous adresser avec quelques PNJ spécifiques. Félicitations, vous venez d'ajouter l'une des plus belles montures de The War Within à votre collection !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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