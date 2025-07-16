WoW : La monture Héraut de Sa'bak, comment l'obtenir ?

Découvrez comment recevoir la monture Héraut de Sa'bak sur WoW The War Within dans cet article.
À l'approche de la sortie de la saison 3 de WoW
The War Within, les fantômes de K'aresh, et accessoirement, de celle de Mists of Pandaria Classic, Blizzard propose aux joueurs de récupérer de nouveaux cosmétiques : la monture Héraut de Sa'bak et la mascotte Favori de Sa'bak.
Comment obtenir la monture Héraut de Sa'bak sur WoW ?
En juillet 2025, Blizzard offre la possibilité aux joueurs de WoW
évoluant sur la version moderne du MMORPG d'ajouter à leur collection la monture Héraut de Sa'bak, compatible avec le vol dynamique.
Pour ce faire, il vous suffit de souscrire à un abonnement de 6 mois
, correspondant à une facturation de 35,97 euros en deux temps (un prélèvement par trimestre). L'abonnement peut être acheté par le biais du site Battle.net, ou à partir du client. Ceux parmi vous qui bénéficient actuellement d'une offre de ce type, ou d'un abonnement de 12 mois, recevront automatiquement la monture Héraut de Sa'bak.
Si vous projetez de passer du temps sur Mists of Pandaria Classic
, l'offre de juillet 2025 de Blizzard vous octroiera également une surprise, la mascotte Favori de Sa'bak
. Ces deux récompenses vous seront envoyées le 1er
août sur votre compte Battle.net. Il sera possible de les récupérer jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard.
Ceux qui prévoient de s'investir dans l'ultime saison de The War Within ont donc tout intérêt à souscrire à un abonnement de 6 mois, car la dernière mise à jour majeure de contenu sortira au début du mois d'août prochain. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le calendrier de sortie du raid de la Manaforge Oméga et de la saison 3 dans notre article
.
commentaire (0)