WoW : La monture Écho d'Aln'sharan, comment l'obtenir ?

Retrouvez des informations relatives à la monture Écho d'Aln'sharan, obtenable sur WoW Midnight, dans cet article.
Si vous avez passé du temps dans la zone d'Harandar sur WoW
Midnight, vous avez peut-être déjà collecté quelques Éclats célestes mystérieux
, sans savoir vraiment à quoi cette monnaie particulière pouvait bien servir. En réalité, elle incarne le seul moyen de mettre la main sur la monture Écho d'Aln'sharan
, et nous vous expliquons ici comment procéder pour l'ajouter à votre collection.
La monture Écho d'Aln'sharan, comment la récupérer sur WoW Midnight ?
Pour pouvoir arpenter les cieux à dos de l'Écho d'Aln'sharan
sur WoW Midnight
, il est indispensable de commencer à vous rendre dans la zone d'Harandar pour démarrer une suite de quêtes commençant avec Légendes célestes
par l'intermédiaire de Kuri
au nord-ouest des lieux. Lorsque vous aurez terminé la dernière mission de ce court chapitre en 5 étapes, La légende d'Aln'sharan
, vous recevrez vos premiers Éclats célestes mystérieux
(liés au bataillon).
À partir de là, il sera possible d'en ramasser davantage en éliminant les créatures d'Harandar, ou parfois en pêchant.
Votre objectif sera de collecter 500 Éclats célestes mystérieux,
puis de les remettre à Kuri à Har'Kuai. Un extra bouton fera alors son apparition : cliquez dessus pour jeter les éclats dans le lac et obtenir la Bénédiction d'Aln'sharan
.
Ce buff vous accordera le pouvoir d'interagir avec Aln'sharan
, qui vole dans le ciel d'Harandar. Pour le trouver, parcourez la zone sans hésiter à vous aider d'une macro « /tar Aln
» de façon à mieux le cibler, voire lui poser un marqueur.
Notez toutefois qu'en vous approchant d'Aln'sharan, vous subirez des dégâts importants à cause de son aura. De plus, il n'est pas possible de lui parler à dos d'une monture. Il est donc préférable de faire appel à votre druide
pour réaliser cette opération, ou de vous équiper d'un objet permettant de ne pas tomber brusquement dans le vide, par exemple le Kit de planeur gobelin
. En parvenant à communiquer avec Aln'sharan, vous recevrez la monture Écho d'Aln'sharan
, félicitations !
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