WoW : Cette monture se récupère en 2 minutes à Harandar

Découvrez comment obtenir le Rampant du bosquet non corrompu sur WoW Midnight par ici.
Si vous aimez collectionner les montures, il est possible d'enrichir votre catalogue d'un modèle de WoW
Midnight en vous rendant dans la zone d'Harandar en un temps record. Nous vous expliquons ici comment récupérer le Rampant du bosquet non corrompu
.
Comment obtenir la monture Rampant du bosquet non corrompu sur WoW Midnight ?
La monture Rampant du bosquet non corrompu
(Untainted Grove Crawler) est disponible depuis le lancement de WoW Midnight
, mais son acquisition nécessite de savoir où se rendre et quoi faire. Fort heureusement, celle-ci peut être acquise sans grand effort, contrairement à l'Aigle pluminfâme maléficié
de Zul'Aman, qui nécessite la collecte de 1 000x Essence vile
pour ouvrir le coffre du Crâne rituel abandonné
...
En effet, pour obtenir le Rampant du bosquet non corrompu
, il vous suffit de faire route vers la zone d'Harandar
, et de vous rendre dans un premier temps aux coordonnées 41.3, 67.9 au sud-ouest. À cette localisation, vous verrez un objet cliquable, le Maillet fongique
.
Sans grande surprise, vous devrez interagir avec, avant de vous diriger sans tarder vers les coordonnées 46.6, 67.8 pour sonner le Gong en mycélium
.
Une fois cette manipulation effectuée, un coffre
fera son apparition juste à côté, sur votre droite en étant face au gong. Ouvrez-le, et obtenez ainsi la monture Rampant du bosquet non-corrompu
.
Ce modèle est terrestre, vous ne pourrez donc pas voler avec, mais son design proche de celui de l'univers d'Harandar a le potentiel d'en séduire plus d'un. En renseignant correctement les coordonnées à suivre via la commande /way + coordonnées
, vous devriez ainsi pouvoir l'ajouter à votre collection en moins de deux minutes, félicitations !
commentaire (0)