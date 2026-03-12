WoW : Cette monture se récupère en 2 minutes à Harandar

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 mars 2026 à 12h00
Découvrez comment obtenir le Rampant du bosquet non corrompu sur WoW Midnight par ici.
WoW : Cette monture se récupère en 2 minutes à Harandar
Si vous aimez collectionner les montures, il est possible d'enrichir votre catalogue d'un modèle de WoW Midnight en vous rendant dans la zone d'Harandar en un temps record. Nous vous expliquons ici comment récupérer le Rampant du bosquet non corrompu.

Comment obtenir la monture Rampant du bosquet non corrompu sur WoW Midnight ?

La monture Rampant du bosquet non corrompu (Untainted Grove Crawler) est disponible depuis le lancement de WoW Midnight, mais son acquisition nécessite de savoir où se rendre et quoi faire. Fort heureusement, celle-ci peut être acquise sans grand effort, contrairement à l'Aigle pluminfâme maléficié de Zul'Aman, qui nécessite la collecte de 1 000x Essence vile pour ouvrir le coffre du Crâne rituel abandonné...

En effet, pour obtenir le Rampant du bosquet non corrompu, il vous suffit de faire route vers la zone d'Harandar, et de vous rendre dans un premier temps aux coordonnées 41.3, 67.9 au sud-ouest. À cette localisation, vous verrez un objet cliquable, le Maillet fongique.

maillet-fongique
Sans grande surprise, vous devrez interagir avec, avant de vous diriger sans tarder vers les coordonnées 46.6, 67.8 pour sonner le Gong en mycélium.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Une fois cette manipulation effectuée, un coffre fera son apparition juste à côté, sur votre droite en étant face au gong. Ouvrez-le, et obtenez ainsi la monture Rampant du bosquet non-corrompu.

rampant-bosque-non-corrompu
Ce modèle est terrestre, vous ne pourrez donc pas voler avec, mais son design proche de celui de l'univers d'Harandar a le potentiel d'en séduire plus d'un. En renseignant correctement les coordonnées à suivre via la commande /way + coordonnées, vous devriez ainsi pouvoir l'ajouter à votre collection en moins de deux minutes, félicitations !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW : La feuille de route de Midnight jusqu'à l'été 2027 a été dévoilée
World of Warcraft 13 septembre 2026

WoW : La feuille de route de Midnight jusqu'à l'été 2027 a été dévoilée

Le programme des mises à jour de WoW Midnight a été communiqué au cours de la BlizzCon 2026. L'extension prendra fin l'été prochain, et laissera ensuite place à The Last Titan.
WoW : Le mode des Entrelacs de l'histoire débarque avec la mise à jour 12.1.7
World of Warcraft 13 septembre 2026

WoW : Le mode des Entrelacs de l'histoire débarque avec la mise à jour 12.1.7

Retrouvez des informations relatives au nouveau mode de jeu à venir sur WoW Midnight avec le patch 12.1.7 : les Entrelacs de l'histoire.
WoW : Un changement majeur arrive en saison 3 en Mythique+ pour en finir avec la rigidité de la méta
World of Warcraft 13 septembre 2026

WoW : Un changement majeur arrive en saison 3 en Mythique+ pour en finir avec la rigidité de la méta

Pour lutter contre la triche et la rigidité de la méta en MM+, Blizzard revoit sa copie pour la mise à jour 12.2 de WoW Midnight. Des récompenses calculées par spécialisation pour redonner une chance à toutes les classes sont au programme.

commentaire (0)