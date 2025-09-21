WoW MoP : La Fête des Brasseurs a commencé, les détails de l'événement mondial (Brewfest 2025)

Découvrez ce que vous réserve l'événement de la Fête des Brasseurs 2025 sur WoW Classic MoP dans cet article.
Chaque année, les joueurs de WoW Classic
peuvent prendre part à l'événement mondial de la Fête des Brasseurs,
et le « Brewfest »
est disponible sur les serveurs de MoP, jusqu'au 6 octobre 2025.
Que peut-on obtenir avec la Fête des Brasseurs sur WoW Classic MoP ?
Les événements mondiaux sont souvent l'occasion de récupérer de l'équipement ou des cosmétiques, et la Fête des Brasseurs 2025
ne déroge pas à la règle sur les serveurs de WoW Classic Mists of Pandaria
. En effet, en plus de compléter les quêtes journalières à partir d'Orgrimmar ou de Forgefer
, il est possible, si vous êtes chanceux, de décrocher l'une des deux montures Grand kodo de la fête des Brasseurs
et Bélier rapide de la fête des Brasseurs
, comme les années précédentes.
Le Coffre au trésor en forme de tonneau
peut contenir l'une d'entre elles, et s'obtient en éliminant pour la première fois de la journée Coren Navrebière
, localisé dans les Profondeurs de Rochenoire (BRD). Notez qu'il est possible de faire appel à l'outil de Recherche de groupe pour l'affronter.
Coren laissera aussi tomber 1 bijou iLvl 489 parmi 6 possibilités
, et une potentielle arme que les amateurs de transmogrification apprécieront peut-être :
Si vous n'avez pas encore validé les hauts-faits de la Fête des Brasseurs, ne manquez pas d'y remédier, puisque l'événement est pris en compte pour la complétion du méta haut-fait Voyage au bout du monde
par l'intermédiaire de Maître brasseur
.
La Fête des Brasseurs 2025
s'achèvera le 6 octobre prochain, alors rendez-vous sans tarder dans les capitales associées pour ne pas en rater une seule goutte.
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