WoW MoP : La Fête des Brasseurs a commencé, les détails de l'événement mondial (Brewfest 2025)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 septembre 2025 à 15h08
Découvrez ce que vous réserve l'événement de la Fête des Brasseurs 2025 sur WoW Classic MoP dans cet article.
WoW MoP : La Fête des Brasseurs a commencé, les détails de l'événement mondial (Brewfest 2025)
Chaque année, les joueurs de WoW Classic peuvent prendre part à l'événement mondial de la Fête des Brasseurs, et le « Brewfest » est disponible sur les serveurs de MoP, jusqu'au 6 octobre 2025.

Que peut-on obtenir avec la Fête des Brasseurs sur WoW Classic MoP ?

Les événements mondiaux sont souvent l'occasion de récupérer de l'équipement ou des cosmétiques, et la Fête des Brasseurs 2025 ne déroge pas à la règle sur les serveurs de WoW Classic Mists of Pandaria. En effet, en plus de compléter les quêtes journalières à partir d'Orgrimmar ou de Forgefer, il est possible, si vous êtes chanceux, de décrocher l'une des deux montures Grand kodo de la fête des Brasseurs et Bélier rapide de la fête des Brasseurs, comme les années précédentes.

monture-brewfest
Le Coffre au trésor en forme de tonneau peut contenir l'une d'entre elles, et s'obtient en éliminant pour la première fois de la journée Coren Navrebière, localisé dans les Profondeurs de Rochenoire (BRD). Notez qu'il est possible de faire appel à l'outil de Recherche de groupe pour l'affronter.

Coren laissera aussi tomber 1 bijou iLvl 489 parmi 6 possibilités, et une potentielle arme que les amateurs de transmogrification apprécieront peut-être :
armes-brewfest
Si vous n'avez pas encore validé les hauts-faits de la Fête des Brasseurs, ne manquez pas d'y remédier, puisque l'événement est pris en compte pour la complétion du méta haut-fait Voyage au bout du monde par l'intermédiaire de Maître brasseur.

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La Fête des Brasseurs 2025 s'achèvera le 6 octobre prochain, alors rendez-vous sans tarder dans les capitales associées pour ne pas en rater une seule goutte.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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