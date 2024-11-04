WoW : Plunderstorm va revenir sur The War Within

Le retour de Plunderstorm a été annoncé. De nouveaux butins attendent les joueurs qui se lanceront dans des parties de la Battle Royale de WoW en début d'année 2025.
Pendant un peu moins de deux mois au cours du printemps 2024, les joueurs de WoW
Dragonflight avaient pu découvrir un nouveau mode à travers l'événement Plunderstorm. Prenant la forme d'une Battle Royale se déroulant dans les Hautes-terres d'Arathi, Plunderstorm avait séduit de par ses mécaniques et le dynamisme de son gameplay. Blizzard a annoncé aux alentours d'Halloween le retour de Plunderstorm avec le patch 11.0.7
pour le plus grand plaisir de la communauté.
Plunderstorm revient sur WoW en 2025
La mise à jour de contenu 11.0.7 de WoW The War Within
est en train d'être testée sur le PTR depuis la fin du mois d'octobre 2024, et ce patch n'apportera pas que Siren Island
, la nouvelle zone de l'extension. En effet, vous pourrez aussi rejouer à Plunderstorm à partir du début de l'année 2025 à Arathi
, et tout mettre en œuvre dans cette Battle Royale pour être le dernier pirate en vie.
De nouveaux butins seront disponibles, notamment des ensembles de transmogrification, des mascottes et des montures
selon des données déjà dataminées sur le serveur de tests et partagées sur Wowhead.
Ces récompenses seront à déverrouiller avec la monnaie de l'événement Plunder
, que vous obtiendrez en prenant part à des parties de Plunderstorm. Malheureusement, il semblerait que les parties en trio ne soient plus autorisées cette fois, mais qu'un mode entraînement soit désormais accessible.
En effet, même si Plunderstorm n'est pas encore testable pour le moment, la nouvelle interface ne propose que de lancer des parties seul ou en duo. Le mode Trio avait néanmoins été ajouté après le déploiement de Plunderstorm en mars dernier, c'est pourquoi nous ne pouvons affirmer que les portes soient pour autant fermées. Il faudra donc faire preuve de patience pour en apprendre un peu plus à ce sujet, puisque la Battle Royale ne reviendra qu'en début d'année 2025.
commentaire (0)