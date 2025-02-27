WoW : Gobleone, où trouver ce boss mondial de The War Within ?

Retrouvez des indications pour localiser Gobleone, l'un des boss mondiaux de The War Within, ainsi que des informations sur le déroulement du combat dans cet article.
La mise à jour 11.1 de WoW
The War Within a commencé en février, suivie du lancement de la seconde saison le 5 mars permettant aux joueurs de découvrir un nouveau boss mondial, Gobleone. Afin de vous aider à récupérer tout de suite ses butins
, nous vous expliquons ci-dessous où trouver le boss mondial Gobleone
.
Où est localisé le boss mondial Gobleone ?
Le boss mondial Gobleone
de WoW The War Within
est apparu à la suite du déploiement de la saison 2 le mercredi 5 mars 2025, plus précisément dans la capitale de Terremine
. Vous le trouverez plus précisément au nord de la ville, au Dôme de Démolition en 50.4, 19.5.
Vaincre Gobleone
pour la première fois de la semaine vous offrira une chance d'obtenir de l'équipement l'équipement de Champion 3/8 iLvl 642 pouvant être amélioré,
un avantage certain pour bien se préparer à la progression dans le raid de la Libération de Terremine.
Comment vaincre Gobleone ?
En arrivant sur les lieux au nord de Terremine, vous devrez apercevoir rapidement le mécha Gobleone
, « The Gobfather » dans une arène. Notez que celui-ci est lié au Cartel Baille-Fonds.
Ce boss mondial dispose de 5 compétences
, et vous devrez impérativement éviter l'attaque Flammes flamboyantes
, qui est frontale. Le tank devra donc le placer dos au raid. Des dégâts de nature seront appliqués au raid toutes les deux secondes à cause de Pulluants excessifs
, et tous les joueurs seront parfois projetés en raison de Heurt de giga-roquette
.
Régulièrement, Gobleone
va invoquer des adds
prenant la forme d'une bombe. La seule solution que vous aurez pour les éliminer sera d'encaisser leurs dégâts et d'être repoussé. Enfin, le boss utilisera La mort venue d'en haut
, des missiles à esquiver en se déplaçant hors de la zone de l'impact. Avec de la rigueur, le boss devrait tomber sans que vous ne rencontriez de trop grande difficulté, et vous pourrez peut-être remporter le butin que vous désiriez.
Si vous aimez traquer les créatures rares, retrouvez la carte de celles de Terremine dans notre article
.
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