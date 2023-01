WoW : Dragonflight, une extension au service des joueurs

Évocateur Dracthyr, la nouvelle race et classe

Vol de dragon

Arbres de talents revus

Artisanat et métiers

Les quêtes, du presque déjà-vu

Une extension pensée pour les joueurs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sorti le 11 février 2005 en Europe,, plus connu sous l'acronyme WoW,, menant son studio, Blizzard, au sommet du classement de son genre. Quasiment deux décennies plus tard, bien qu'ayant perdu un peu de sa splendeur, il y a de fortes chances pour que WoW soit le premier jeu cité lorsque nous parlons de MMORPG, laissant imaginer la place prise par le titre dans l'esprit et le cœur des joueurs.Bien évidemment,, notamment par l'intermédiaire de neuf extensions qu'aura connues le célèbre MMORPG jusqu'à aujourd'hui. Si vous n'avez eu la chance de ne jouer qu'à la version Vanilla de World of Warcraft, la version de base, vous serez surpris des multiples différences, au point de ne plus reconnaître le jeu. En effet, exit le gameplay relativement lent, les graphismes et l'interface d'un autre temps etBien que l'avant-dernière extension, Shadowlands, ait connu un modeste succès, la communauté semble avoir été, en grande majorité, déçue. Cependant,, prenant en compte les nombreux retours de cette dernière et. Plus d'un mois après la sortie de World of Warcraft: Dragonflight, voici nos impressions et avis.Comme pour chaque extension,, Dragonflight ne déroge pas à la règle. Le nouveau continent, appelé, composé de cinq grandioses régions, est le. Endormies durant plusieurs millénaires, à la suite de la Grande Fracture, les îles s'éveillent de nouveau,. L'histoire est donc centrée sur la nouvelle race jouable, les Dracthyrs, de puissants guerriers dragons canalisant la magie des Vols draconiques.Ces, jouables côté Horde ou Alliance, ne disposent, à l'heure actuelle, que d'une seule et unique classe, à savoir. Cette dernière possède, cependant,, pour la partie DPS à distance, et, pour le soin. Il est important de préciser qu'il n'est possible de créer qu'un Dracthyr par serveur et qu'il faut, préalablement, posséder au moins un personnage de niveau 50 sur ce même serveur.Dotés d'une forme humanoïde, reposant sur les modèles des elfes de sang et des humains, en plus de leur forme draconique,sur quelques mètres, à l'instar de Chasseurs de démons pour la deuxième partie. Côté gameplay,Adaptée pour les raids ou les donjons mythiques +, il semble que. La spécialisation dédiée aux soins insuffle un vent de renouveau en apportant un dynamisme que les autres classes n'ont pas la chance de connaître, ce qui peut être un plus indéniable lors de certaines situations critiques dans des événements PvP ou PvE HL.Pour. Bien que les dégâts infligés restent relativement importants, pour un joueur maîtrisant un minimum son personnage, les autres classes n'auront strictement rien à lui envier, si ce n'est peut-être le fait qu'elle possède la BL (Blood Lust), un sort puissant pouvant être également lancé par les Chasseurs (en fonction de leur pet), les Mages ou encore les Chamans.Au vu des nombreux joueurs rencontrés au cours de nos différentes expériences PvE, lesont l'air d'être particulièrement appréciés pour leur spécialisation Préservation, laquelle apporte un véritable vent de renouveau. Bien que de nouvelles classes et spécialisations ne soient pas prévues pour le moment par Blizzard, Graham Berger, senior game designer de cette nouvelle race, nous avait confié que tout était encore possible.Côté histoire, cette nouvelle race a été créée par Neltharion le Gardeterre, aussi connu sous le nom d'Aile de mort, en combinant l'essence des dragons et l'adaptabilité des races mortelles afin de créer une armée d'élite capable de passer, comme bon lui semble, d'une forme draconique à une forme humanoïde. Cette colossale armée, longtemps en stase magique, s'est réveillée pour affronter une nouvelle menace sur les îles aux Dragons. Les Dracthyrs, qui souhaitent retrouver leurs souvenirs avant de faire face à cette nouvelle réalité, sont invités à se lancer dans l'aventure dans les confins Interdits, l'une des cinq nouvelles zones des Îles aux Dragons.Alors que sur la plupart des extensions précédentes,. En effet, l'une des principales mécaniques de cette nouvelle extension est le, une compétence débloquée quelques minutes après avoir débarqué sur l'Île aux Dragons,. Au fur et à mesure de votre progression dans l'histoire et de vos péripéties, vous serez amené à collecter diverses glyphes draconiques, que votre dragon sera en capacité de détecter, afin de les dépenser dans un arbre de talents dédié et d'améliorer votre expérience de vol.au cours des premières heures de jeu,. Il y a même de fortes chances pour que vous préfériez vous déplacer directement avec votre dragon d'un point A à un point B, à faire du rase-mottes au-dessus des plaines d'Ohn'ahra ou des cours d'eau de la Travée d'Azur, qu'à utiliser les services des indéfectibles Maîtres de vol.L'un des autres changements majeurs de cette nouvelle extension est, sans aucun doute,, lequel a eu le droit à une refonte totale afin de se rapprocher de ceux ayant été disponibles à l'époque de Burning Crusade ou même Wrath of the Lich King. Ce changement notable a ravi plus d'un joueur,, empêchant la diversité, mais aussi forçant les joueurs à adopter un modèle type et méta. Désormais,aux situations rencontrées lors des événements PVE ou PVP ou, tout simplement, en fonction de leur style de jeu.. En effet, depuis 2005, les métiers étaient des sources sans fin de pièces d'or pour les plus acharnés et une activité sans réel intérêt pour d'autres. Cependant, Dragonflight apporte maintenant un peu plus de profondeurs à ces fameux métiers. Les professions sont, désormais, toutes dotées d'un arbre de talents dans lequel il faudra dépenser des points de spécialisation.. De ce fait, un joueur devra maintenant définir en amont la spécialisation qu'il adoptera avec les points glanés au fil de son aventure, points qui ne pourront pas être réinitialisés.Cette refonte des métiers offre également une autre dimension pour le marché existant puisqu'il sera impossible pour un seul et unique joueur de proposer l'ensemble des crafts de sa profession, du moins dans les premiers mois suivant la sortie de cette extension, laissant une chance à toutes et tous de développer un business artisanal et florissant sur World of Warcraft. De plus,Afin de les aider dans leur quête aux pièces d'or,a été créé par Blizzard. Grâce à cette. De son côté, les joueurs-artisans auront accès à une liste des diverses commandes passées afin de fabriquer les objets demandés. Cependant, bien que cette fonctionnalité puisse avoir du potentiel, elle n'est pas évidente à prendre en main et reste relativement boudée par de nombreux joueurs qui préfèrent continuer à spammer les chats textuels en vendant leur service.Les quêtes, quant à elles, ressemblent majoritairement à celles que nous avons pu connaître par le passé, mais il reste difficile, dans un MMORPG, de proposer un système différent. La plupart d'entre elles vous demanderont d'aller tuer un certain nombre de bêtes ou d'ennemis, de ramasser et de rapporter des objets ou tout simplement d'aller échanger avec d'autres PNJ.Néanmoins,, telle que les Centaures Maruuk ou encore les Roharts Iskaarien,, tant leur histoire est développée et intéressante, en plus de les faire évoluer dansIl est également important de préciser quecomme les courses à dos de dragon, plutôt nerveuses et exaltantes, la vertigineuse pratique de l'escalade, les balades photographiques à bord de montgolfières ou radeaux, ou alors le Festin Tribal , proposant des ajouts et modifications attendus depuis de nombreuses années par sa fidèle communauté de passionnés tels que les arbres de talents, la refonte des professions, les changements de la compétence de vols ou encore les sublimes régions aux paysages diversifiés.Bien que, le studio a su redonner vie, par l'intermédiaire de cette dernière extension, au monument qu'est devenu World of Warcraft dans l'industrie vidéoludique au cours de la première décennie du XXIsiècle. Si le studio californien continue sur sa lancée, en soumettant continuellement de nouvelles mises à jour et de nouveaux contenus,