WoW Dragonflight : La spécialisation DPS des Paladins rework dans le patch 10.0.7

Des changements pour la spécialisation DPS des Paladins

Il y a quelques jours, Blizzard Entertainment a dévoilé le contenu de sa mise à jour 10.0.7 pour son jeu World of Warcraft . Au programme, un retour aux Confins Interdits, une nouvelle armure héritage et la classe des Moines accessible à de nouvelles races. Cependant, d'autres changements ont récemment été annoncés et sont prévus pour ce fameux patch 10.0.7,Dans, les joueurs peuvent choisir entre différentes classes, dont Paladin. Celle-ci compte compte trois spécialisations : tank, soigneur et DPS. Dans un communiqué récemment publié par les développeurs du jeu, nous apprenons que. En effet, les joueurs qui la choisissent ont« Pour une classe qui porte une armure en Plaques et qui a une guérison hybride, cela ne semble pas correct », a écrit l'un des développeurs. L'objectif va être de la renforcer grâce à un mélange de bonus passifs, d'améliorations des capacités actives et des temps de recharge.En effet, les DPS disposent d'un trop grand nombre de capacités et Blizzard a jugé important de supprimer celles qui étaient les plus inutiles et inefficaces.Globalement,« Nous reconnaissons qu'il y a un problème ici et nous espérons apporter quelques améliorations. Cependant, nous voulons définir des attentes claires. Les paladins de châtiment ne doivent pas s'attendre à gagner la mobilité des voleurs. »Avec tous ces changements,D'autres améliorations devraient être apportées aux Paladins avec le patch 10.0.7, mais les développeurs n'ont pour le moment pas donné plus de détails.