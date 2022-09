WoW Dragonflight : La bêta est disponible

Les plaines d’Ohn’ahra

Thaldraszus

Valdrakken

Les rivages de l’Éveil

La communautéattend impatiemment le lancement de la nouvelle extension du MMORPG, nommée. Mais avant sa sortie, Blizzard organise des tests, pour être totalement prêt et proposer une expérience parfaite.Le studio a d'ailleurs indiqué que. Il ne s'agit toutefois pas d'une bêta ouverte et tous les joueurs n'y auront pas accès. Seuls celles et ceux ayant un abonnement actif et une certaine expérience sont éligibles. Les participants recevront un mail pour les avertir qu'ils ont été sélectionnés. Si vous ne savez pas comment vous inscrire pour y participer, nous vous expliquons comment accéder à la bêta de World of Warcraft Dragonflight Côté contenu, les joueurs auront le droit d'avoir un aperçu des zones suivantes :Certains donjons seront également jouables, tout comme la nouvelle race et classe. Bien évidemment,. En bref, toutes les nouveautés majeures de l'extension seront introduites, pour voir si des améliorations et corrections de problèmes sont nécessaires lors de la sortie finale.Nous n'avons pour le moment aucune date de sortie pour l'extension Dragonflight, mais nous devrions pouvoir en profiter à la fin de l'année 2022, si tout se passe bien.