WoW Dragonflight est la première extension en 10 ans à ne pas battre le record de ventes

Activision Blizzard a récemment publié un communiqué de presse qui révèle seset de l'année dans son ensemble. Celui-ci démontre que. En effet, à chaque nouvelle sortie d'une extension, celle-ci rapporte encore plus d'argent que la précédente à l'entreprise américaine.Dans son communiqué, le studio de développement a déclaré que « dans la franchise Warcraft , World of Warcraft a enregistré une croissance significative d'une année sur l'autre de la portée, de l'engagement et des réservations nettes au quatrième trimestre après la sortie en septembre de Wrath of the Lich King Classic et le lancement en novembre de Dragonflight. Bien que les premières ventes de Dragonflight n'aient pas atteint le niveau de l'expansion précédente, les commentaires de la communauté sur le titre ont été positifs. »Warlords of Draenor s'est vendu à 3,3 millions d'unités en 2014, Legion l'a égalé en 2016, Battle for Azeroth s'est écoulé à 3,4 millions d'exemplaires et enfin, Shadowlands à 3,7 millions en 2020. C'est donc la première fois en plus de dix ans qu'un DLC ne surpasse pas les autres puisque, même si nous n'avons pas les chiffres exacts, nous savons queCe déclin des ventes a surpris de nombreuses personnes, puisque. Blizzard a d'ailleurs annoncé son. Ces futures nouveautés contribueront peut-être à booster les ventes. Affaire à suivre.En attendant, nous vous proposons quelques guides, notamment un récapitulatif des affixes de la semaine