WoW : Affixes des donjons mythiques de la semaine

Affixes WoW pour la semaine en cours (du 20 janvier au 26 janvier)

Fortifié Niveau 2+ Les ennemis normaux ont 20 % de points de vie supplémentaires et leurs dégâts sont augmentés d'au maximum 30 %.

Malveillant Niveau 4+ Des démons surgissent des cadavres d'ennemis normaux et poursuivent des personnages-joueurs aléatoires.

Volcanique Niveau 7+ En combat, les ennemis font périodiquement apparaître des gerbes de flammes sous les pieds des personnages-joueurs éloignés.

Panache volcanique : Inflige aux personnages-joueurs à moins de 2 mètres un montant de dégâts de Feu égal à 20 % de leur maximum de points de vie et les projette haut dans les airs.

Orgueilleux Niveau 10+ Vaincre des ennemis normaux remplit les personnages-joueurs de fierté, ce qui finit par créer une manifestation de l'orgueil. Vaincre cette manifestation renforce considérablement les personnages-joueurs.

Affixes WoW pour les prochaines semaines

Semaine du 27 janvier au 2 février : Tyrannique, Galvanisant, Nécrotique.

Semaine du 3 février au 9 février : Fortifié, Inspirant, Tourbillonnant.

Semaine du 10 février au 16 février : Tyrannique, Détonant, Explosif.

Semaine du 17 févier au 23 février : Fortifié, Sanguin, Aggravé.

Semaine du 24 février au 2 mars : Tyrannique, Déchaîné, Sismique.

Semaine du 3 mars au 9 mars : Fortifié, Détonant, Volcanique.

Semaine du 10 mars au 16 mars : Tyrannique, Galvanisant, Tourbillonnant.

Donjons mythiques, clés et récompenses associées

Niveau de la pierre % Dégâts et PV Butin donjon Butin hebdomadaire

Mythique 0 % 183 -

+2 0 % 187 200

+3 10 % 190 203

+4 21 % 194 207

+5 33 % 194 210

+6 46 % 197 210

+7 61 % 200 213

+8 77 % 200 216

+9 95 % 200 216

+10 114 % 204 220

+11 136 % 204 220

+12 159 % 207 223

+13 185 % 207 223

+14 214 % 207 226

+15 245 % 210 226

Tout savoir sur les affixes de WoW: Shadowlands

Optimiser vos chances de réussites dans les donjons mythiques

Utiliser des consommables Nourriture et/ou Festin, Flacon, Potion de soins et/ou de mana, Rune, Huile.

Avoir l'Héroïsme ou la Furie Sanguinaire Grâce aux Chamans, aux Mages ou aux Chasseurs. L'Héroïsme ou Furie Sanguinaire augmente la hâte de 30 % pendant 40 secondes. Grâce à des Tambours pouvant être achetés à l'Hôtel des ventes dans les Capitales. Les Tambours augmentent la hâte de 15 % pendant 40 secondes.

Avoir à disponibilité des sorts de résurrection Le sort Réincarnation du Chaman, Le sort Ressusciter du Druide, Le sort Pierre d'âme du Démoniste.

Avoir des contrôles (stun, sap, fear, root...)

Avoir une connaissance des routes optimisées dans les donjons https://www.icy-veins.com/wow/weekly-mythic-dungeon-mdt-routes

Avoir un DPS et un Heal suffisant pour la clé choisie

Liste de tous les affixes de WoW

Fortifié Niveau 2+ Les ennemis normaux ont 20 % de points de vie supplémentaires et leurs dégâts sont augmentés d'au maximum 30 %.

Tyrannique Niveau 2+ Les boss ont 40 % de points de vie supplémentaires. Les dégâts des boss et de leurs séides sont augmentés de 15 % au maximum.

Déchaîné Niveau 4+ Les ennemis normaux deviennent enragés à 30 % de points de vie, ce qui augmente leurs dégâts de 100 % jusqu'à leur mort.

Enrager : Dégâts augmentés de 100 %.

Détonant Niveau 4+ Quant un ennemi normal meurt, il explose et inflige des dégâts aux personnages-joueurs pendant 4 secondes. Effet cumulable.

Jaillissement : À sa mort, la créature explose et inflige 586 points de dégâts d'Ombre toutes les 1 seconde. Cet effet est cumulable.

Galvanisant Niveau 4+ Quand un ennemi normal meurt, son cri d'agonie renforce ses alliés proches, ce qui augmente leur maximum de points de vie et leurs dégâts de 20 %.

Renforcement : Une fois mort, renforce les alliés se trouvant à moins de 30 mètres, ce qui augmente de façon permanente leur maximum de points de vie et leurs dégâts de 20 %. Cumulable.

Inspirant Niveau 4+ Certains ennemis normaux ont une présence exaltante qui galvanise leurs alliés.

Malveillant Niveau 4+ Des démons surgissent des cadavres d'ennemis normaux et poursuivent des personnages-joueurs aléatoires.

Sanguin Niveau 4+ Quand un ennemi normal meurt, il laisse derrière lui une flaque d'ichor qui soigne ses alliés et inflige des dégâts aux personnages-joueurs.

Ichor sanguin : Rend aux créatures 5 % de leur maximum de points de vie toutes les 1 s. Inflige aux personnages-joueurs un montant de dégâts égal à 15 % de leur maximum de points de vie toutes les 1 s.

Aggravé Niveau 7+ Les personnages-joueurs subissent des dégâts sur la durée croissants jusqu'à ce qu'ils soient soignés.

Blessures graves : Saigne et subit 1 points de ddégâts physiques toutes les 3 s. Cet effet est cumulable.

Explosif Niveau 7+ En combat, les ennemis invoquent périodiquement des orbes explosifs qui détonent s'ils ne sont pas détruits.

Explosion : Inflige un montant de dégâts de Feu égal à 40 % de leurs points de vie aux ennemis à moins de 60 mètres.

Nécrotique Niveau 7+ Les attaques de mêlée des ennemis appliquent un chancre cumulable qui inflige des dégâts sur la durée et réduit les soins reçus.

Blessure nécrotique : Fait subir à la cible une décomposition progressive qui lui inflige 49 points de dégâts physiques toutes les 2 secondes et réduit les absorptions et les soins reçus de 2 % pendant 9 sec. Cumulable.

Sismique Niveau 7+ Tous les personnages-joueurs émettent régulièrement une onde de choc qui inflige des dégâts aux alliés proches et les interrompt.

Secousse : Provoque une secousse à votre emplacement au bout de 2,5 secondes, ce qui inflige 40 % du maximum de points de vie d'un personnage-joueur à tous les alliés à moins de 5 mètres.

Tourbillonnant Niveau 7+ En combat, les ennemis invoquent périodiquement des tourbillons dévastateurs.

Volcanique Niveau 7+ En combat, les ennemis font périodiquement apparaître des gerbes de flammes sous les pieds des personnages-joueurs éloignés.

Panache volcanique : Inflige aux personnages-joueurs à moins de 2 mètres un montant de dégâts de Feu égal à 20 % de leur maximum de points de vie et les projette haut dans les airs.

Orgueilleux Niveau 10+ Vaincre des ennemis normaux remplit les personnages-joueurs de fierté, ce qui finit par créer une manifestation de l'orgueil. Vaincre cette manifestation renforce considérablement les personnages-joueurs.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Lesproposés par les clés mythiques ont pour objectif d'apporter des effets supplémentaires sur les ennemis et boss présents, les rendant, bien souvent, plus puissants, tout en augmentant considérablement, bien entendu, la difficulté du donjon en question. Cependant, bien que les défis puissent être difficiles à relever pour certains joueurs, les plus compétitifs d'entre eux seront ravis de découvrir de nouvelles combinaisons d'affixes leur permettant de renouveler leur expérience de jeu.L'augmentation de la difficulté despar l'intermédiaire desvous permettra, en plus d'un challenge plus relevé, de récupérer des objets à l'iLevel plus élevé dans ces donjons, mais aussi dans votre. Vous retrouverez ci-dessous le détail des iLevels des récompenses trouvées en donjon et dans votre coffre.À l'heure actuelle, 15, ou, sont disponibles dans la rotation pré-définie de 12 semaines pour chaque région, établie par Blizzard. Bien évidemment, certaines semaines s'avéreront être bien plus difficiles que d'autres et ça sera à vous de faire de votre mieux afin de maximiser vos chances de réussites, notamment à partir du niveau 7, où 3 affixes seront actifs en plus des dégâts et points de vie augmentés de 61 % sur les ennemis.Voici la liste des étapes à suivre afin d'optimiser vos chances de réussite pour vos clés mythiques :