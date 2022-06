WoW Dragonflight confirme sa sortie pour 2022, les précommandes ouvertes

Pre-purchase the Dragonflight Epic Edition and get instant access to:



À la mi-avril, et après de longs mois d'attente,, laquelle avait d'ailleurs leaké quelques jours plus tôt. Aucune date de sortie n'avait cependant été partagée à la suite de la présentation, ce qui avait intrigué une partie des joueurs, qui s'attendaient à savoir quand ils pourraient découvrir tout cela par eux-mêmes.Si nous n'avons toujours pas de date de sortie,. Nous pourrons découvrir Dragonflight « plus tard dans l'année », ce qui suggère que le lancement pourrait se faire plutôt au moment de la rentrée, en septembre, qu'à la toute fin. Nous aurons davantage de précision très vite assure le studio.En parallèle,. Trois éditions sont proposées, la basique, l'Héroïque avec différents bonus, une monture spéciale et une mascotte, et l'Épique, proposant également des transmogrifications et d'autres bonus. Cette dernière est d'ailleurs disponible en version physique. Vous pouvez retrouver tous les détails des précommandes et bonus sur le site officiel Pour rappel, Dragonflight ajoutera une multitude de choses, comme les vols de dragon, les évocateurs dracthyrs, une race et classe jouable ou encore de nouvelles zones de jeu. Comme toujours, Blizzard organisera une bêta avant la sortie de cette extension, afin qu'elle soit prête lors du lancement, qui est toujours un événement pour les joueurs de World of Warcraft.