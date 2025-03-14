WoW : Des tricheurs finissent le raid mythique avec des objets gris, se font bannir… et récidivent aussitôt

Conclusion

8 Avec Vessel of Hatred, Blizzard a clairement voulu faire plus que corriger les erreurs de lancement de Diablo IV. L’ajout de la classe Spiritborn, des nouvelles mécaniques de jeu, et des nombreuses activités de fin de partie redonnent à Sanctuary la richesse qu'il méritait. L'atmosphère et la tension, soutenues par une direction artistique époustouflante, sont toujours aussi prenantes, et le soin apporté aux détails est palpable à chaque instant.



Certes, tout n’est pas parfait – des problèmes mineurs persistent, notamment dans certaines quêtes de mercenaires, et la rareté des ressources pour améliorer les potions peut parfois frustrer – mais Vessel of Hatred est un ajout solide qui enrichit considérablement l'expérience globale de Diablo IV. Pour ceux qui avaient été déçus par le manque de contenu endgame ou qui hésitaient à revenir, cette extension est une excellente raison de replonger.

+ Scénario captivant avec des twists psychologiques

+ Les nouvelles zones regorgent d'atmosphère, prouvant le talent de Blizzard

+ La classe Spiritborn est extrêmement plaisante à jouer

+ Nouvelles mécaniques et activités de fin de jeu stimulantes, notamment le Kurast Undercity et la Citadelle Sombre