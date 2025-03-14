WoW : Des tricheurs finissent le raid mythique avec des objets gris, se font bannir… et récidivent aussitôt

Une guilde exploitant une faille surprenante a réussi à vaincre le raid mythique de WoW avec des équipements inutiles. Blizzard réagit, mais l'histoire se répète.
Un exploit inédit avec des objets inutilisables
Dans la compétition acharnée du Race to World First
sur World of Warcraft, certains joueurs n'hésitent pas à repousser les limites, même celles du règlement. La guilde nommée RAoV Quality Assurance (Random Acts of Violation)
a récemment attiré l'attention en parvenant, contre toute attente, à éliminer Gallywix, le boss final du nouveau raid mythique Libération de Terremine
, équipée uniquement d'objets gris
, totalement inutiles. Très vite, cette performance s'est répandue sur les sites spécialisés comme WoWProgress
, Raider.IO
ou encore le célèbre Panthéon officiel de Blizzard
, suscitant étonnement et suspicion parmi la communauté WoW.
Blizzard intervient et bannit les coupables
Face à cet exploit douteux, Blizzard a rapidement lancé une enquête. La conclusion a été claire : les joueurs impliqués avaient utilisé une faille du jeu pour lancer des sorts internes capables d'éliminer les boss instantanément. Le Community Manager de WoW, Kaivax, a pris la parole sur le forum officiel :
Nous avons immédiatement ouvert une enquête sur ces éliminations inhabituelles. Nous avons identifié un groupe de nouveaux comptes exploitant une faille pour utiliser un sort interne contre les boss du raid mythique, incluant le Roi du Chrome Gallywix. Nos ingénieurs en sécurité sont intervenus rapidement pour stopper cette tricherie, sanctionner les comptes concernés et vider le Hall of Fame afin d'attendre les vainqueurs légitimes.
Une réponse rapide et ferme, mais insuffisante pour décourager totalement ces joueurs.
Le retour provocateur
Le 10 mars, l'impensable s'est reproduit : une guilde nommée "ecnarussAeR ytilauQ VoAR"
, simplement le nom original inversé, a récidivé en éliminant tous les boss
du raid en exploitant à nouveau la même faille. Provocation ultime, l'un des membres du groupe a même répondu à Blizzard sur Raider.IO avec humour et insolence :
Le contrôle qualité, c'est vraiment compliqué.
Cette deuxième performance illégitime a été rapidement supprimée des plateformes de suivi de raids, mais le message était clair : ces joueurs ne semblaient pas décidés à abandonner leurs pratiques.
Un lien troublant avec un ancien groupe de hackers
Selon les informations partagées par Wowhead
, le nom RAoV
rappelle fortement celui d'une ancienne équipe de hackers active jusqu'en 2018
, à laquelle Blizzard avait envoyé une mise en demeure. Rien ne prouve encore définitivement qu'il s'agisse du même groupe, mais les similitudes troublent la communauté. De plus, plusieurs joueurs impliqués utilisaient des pseudonymes proches de célèbres YouTubers WoW, comme Rextroy
, connu pour ses découvertes amusantes plutôt qu'illégales, probablement dans une tentative de brouiller les pistes.
Un troisième exploit en préparation ?
Certains joueurs affirment déjà avoir repéré des indices indiquant que le groupe pourrait tenter une troisième incursion sur le raid mythique. Pour l'instant, l'attention reste portée sur les guildes prestigieuses comme Team Liquid
et Team Echo
, qui tentent légitimement d'être les premières à venir à bout des deux derniers boss du raid. Pendant ce temps, d'autres joueurs préfèrent se tourner vers les nouvelles informations sur le futur système de housing du jeu
, notamment sur la décoration intérieure.
Blizzard face à ses défis techniques et communautaires
Cette affaire souligne une fois de plus les défis permanents auxquels Blizzard doit faire face : maintenir l'intégrité de ses compétitions tout en luttant contre les failles exploitées par certains joueurs. La réactivité récente de l'entreprise est rassurante, mais ces incidents montrent que la vigilance est plus que jamais nécessaire pour protéger l'équité du jeu.
Cet épisode de triche n'est malheureusement pas isolé dans l'histoire du MMORPG. Blizzard devra rester attentif pour éviter que ces incidents ne perturbent durablement l'expérience des joueurs honnêtes, particulièrement dans des événements majeurs comme dans la course au World First
. Quant à savoir si ce groupe récidivera ou disparaîtra définitivement, seul l'avenir le dira.
commentaire (0)