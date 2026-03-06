WoW : L'Aplomb des métiers, comment obtenir cette monnaie ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 mars 2026 à 13h33
Retrouvez des informations relatives aux sources de gains d'Aplomb sur WoW Midnight dans cet article.
WoW : L'Aplomb des métiers, comment obtenir cette monnaie ?
WoW Midnight invite les joueurs à recommencer deux professions, et pour récupérer des recettes, il est souvent demandé un certain montant d'Aplomb (Moxie). Chaque métier dispose désormais de son propre Aplomb d'artisanat, mais cette monnaie se gagne de façon similaire, quelque soit votre profession. Dans cet article, nous vous résumons les sources offrant de l'Aplomb.

Comment récupérer de l'Aplomb sur WoW Midnight ?

1- Premier craft ou première récolte

À chaque fois que vous confectionnerez un objet pour la première fois sur WoW Midnight, vous recevrez 15 Aplombs d'artisanat pour le métier concerné.

first-craft
Les professions de récolte épousent le même schéma, les herboristes recevront par exemple 15 Aplombs à chaque première cueillette d'une espèce spécifique de plante.

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2- Trésors uniques de connaissance

Pour chaque métier de WoW Midnight, plusieurs trésors sont dissimulés dans les zones de l'extension. Ils sont uniques, ce qui signifie que vous ne pouvez les récupérer qu'une seule fois, et accordent 3 points de connaissance ainsi que 10 Aplombs.

→ Le meilleur moyen de les trouver aisément est de faire appel à l'addon « Myu's Knowledge Points Tracker », disponible via CurseForge.

3- Commande d'artisanat des PNJ

Les commandes des patrons (PNJ), disponibles via votre table de métier à Lune-d'Argent, rapportent parfois de l'Aplomb. Pensez-donc à les honorer si vous le pouvez, et à vérifier régulièrement si de nouvelles commandes sont proposées.

aplomb-commande

4- Quête hebdomadaire

La quête hebdomadaire offerte par votre maître de profession récompense de points de connaissance, ainsi que de 10 Aplombs.

5- Trésors hebdomadaires de connaissance

Enfin, les métiers de crafting peuvent récolter 2 objets offrant de la connaissance et 10 Aplombs dans les coffres de chaque zone. Les professions de récolte peuvent également en recevoir en farmant (5 Aplombs par objet bleu, 20 pour l'épique).

Métier
 
 
Alchimie
Couture
Forge
Ingénierie
Joaillerie
Calligraphie
Enchantement
Dépeçage
Herboristerie
Minage

L'Aplomb est une ressource assez rare sur WoW Midnight, particulièrement en début d'extension. Veillez donc à le dépenser sagement, en vérifiant d'abord la nature des plans et recettes dont vous avez besoin pour avancer dans votre métier.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

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aéllaria elfe hordre prêtresse ombre (invité) Le 13/04/2026 à 08:42

bonjour je suis 1 vieux joueur par l'age et jai commencé wow au tout début merci pour vôtre article clair simple et ciblé sur la recherche demandé au plaisir de vous relire a nouveau