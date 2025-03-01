WoW : Correctif du 1er mars 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 mars 2025 à 18h24
Retrouvez les détails du correctif du 1er mars 2025 de WoW The War Within dans cet article.
WoW : Correctif du 1er mars 2025, les détails de la mise à jour
Une mise à jour supplémentaire a été déployée le samedi 1er mars 2025 sur les serveurs de WoW The War Within à la suite du lancement du patch de Terremine. Celle-ci amène surtout des corrections pour plusieurs classes, et vous recevrez à présent un peu plus de récompenses en participant aux activités de Terremine pendant la Hausse des Prix. D'autres ajustements ont été appliqués, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir le correctif du 1er mars de WoW ci-dessous.

Correctif du 1er mars de WoW The War Within

Hauts-faits

  • Le haut-fait Neuf dixièmes de la loi a récompensé de manière inattendue des joueurs avec 5 Deniers. Nous avons donc décidé de ne pas retirer ce butin, et nous avons corrigé la description du haut-fait pour y ajouter les 5 deniers.

Classes

Druide

Restauration
  • Correction d'un problème qui permettait au talent Ancien du savoir d'empêcher tous les effets magiques.
  • Correction d'un problème lors duquel Cyclone contournait l'immunité au contrôle de foules de l'Ancien du savoir.

Évocateur

Dévastation
Préservation

Chasseur

Maîtrise des bêtes, Survie
  • La compétence Appel du maître du familier peut désormais être lancée depuis la barre d'action du familier.

Moine

Marche-vent
  • Correction d'un problème qui empêchait Vents tranchants d'être considéré comme un effet de zone.
  • Correction d'un problème qui empêchait Vents tranchants de fonctionner avec Chevauchée du vent.

Prêtre

Ombre
  • Correction d'un problème qui permettait de lancer Éclair de Vide tout en canalisant des sorts.

Chaman

Amélioration
  • Éléments tourbillonnants affiche désormais la durée correcte, soit 6 secondes, pour l'amélioration Main brûlante.
  • Les procs de Main brûlante ne limitent plus la durée si Éléments tourbillonnants était utilisé pour prolonger la durée Main brûlante.
Restauration

Démoniste

Objets

PvP

Mage (Arcanes)

Transmogrification

Terremine

  • Les récompenses pour avoir terminé les missions du Service d'expédition ont été ajustées pour récompenser avec un Écu abîmé de Terremine et des pierres de vaillances, des cristaux de résonance ou des pièces d'or.
  • Les récompenses pour avoir terminé une série de missions ont été augmentées.
  • Les récompenses accordées par les coffres à pourboires ont été augmentées pendant l'événement de la Hausse des prix (Surging Price).
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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