WoW : Correctif du 1er mars 2025, les détails de la mise à jour

WoW : Équilibrage des classes du patch 12.1.5, les détails de la mise à jour
Retrouvez les changements à venir avec l'équilibrage des classes du 14 octobre 2026 sur WoW Midnight dans cet article.
Correctif du 1er mars de WoW The War Within
Hauts-faits
- Le haut-fait Neuf dixièmes de la loi a récompensé de manière inattendue des joueurs avec 5 Deniers. Nous avons donc décidé de ne pas retirer ce butin, et nous avons corrigé la description du haut-fait pour y ajouter les 5 deniers.
Classes
DruideRestauration
- Correction d'un problème qui permettait au talent Ancien du savoir d'empêcher tous les effets magiques.
- Correction d'un problème lors duquel Cyclone contournait l'immunité au contrôle de foules de l'Ancien du savoir.
ÉvocateurDévastation
Préservation
- Correction d'un problème à cause duquel le Souffle profond avec Manœuvrabilité ne brisait pas les effets d'immobilisation.
- Correction d'un problème à cause duquel État de grâce ne réduisait pas le temps de recharge d'Engloutir.
ChasseurMaîtrise des bêtes, Survie
- La compétence Appel du maître du familier peut désormais être lancée depuis la barre d'action du familier.
MoineMarche-vent
- Correction d'un problème qui empêchait Vents tranchants d'être considéré comme un effet de zone.
- Correction d'un problème qui empêchait Vents tranchants de fonctionner avec Chevauchée du vent.
PrêtreOmbre
- Correction d'un problème qui permettait de lancer Éclair de Vide tout en canalisant des sorts.
ChamanAmélioration
Restauration
- Éléments tourbillonnants affiche désormais la durée correcte, soit 6 secondes, pour l'amélioration Main brûlante.
- Les procs de Main brûlante ne limitent plus la durée si Éléments tourbillonnants était utilisé pour prolonger la durée Main brûlante.
- Correction d'un problème qui empêchait Crues bienfaisantes de soigner lorsqu'il était dans un transport.
- Correction d'un problème où l'incantation de Projection totémique alors que Totem déferlant était actif provoquait un soin supplémentaire du totem.
Démoniste
- Correction d'un problème où la version ciblée de Pluie de feu ne générait pas de charges de Puissance accablante.
Objets
- L'Huile de mana algarie, l'Huile de toxines profondes et l'Huile de grâce de Beledar sont désormais ciblées manuellement, ce qui les empêche de remplacer automatiquement les améliorations des personnages-joueurs utilisant deux armes.
- Auralia Heurtacier vend à nouveau la Technique : contrat avec les Arathis de Sainte-Chute.
- Les chances de déclenchement de la Citrine de reine guerrière rugissante ont été légèrement réduites.
- La Citrine de barreuse légendaire ne déclenche plus l'effet de la Citrine de reine guerrière rugissante.
PvPMage (Arcanes)
- Correction d'un problème à cause duquel Barrière surpuissante accordait l'immunité aux interruptions.
Transmogrification
- Correction d'un problème à cause duquel les Jambières en anneaux du gladiateur forgé et les Braies en anneaux du gladiateur forgé des Chamans n'avaient pas l'apparence souhaitée.
Terremine
- Les récompenses pour avoir terminé les missions du Service d'expédition ont été ajustées pour récompenser avec un Écu abîmé de Terremine et des pierres de vaillances, des cristaux de résonance ou des pièces d'or.
- Les récompenses pour avoir terminé une série de missions ont été augmentées.
- Les récompenses accordées par les coffres à pourboires ont été augmentées pendant l'événement de la Hausse des prix (Surging Price).
commentaire (0)