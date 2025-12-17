WoW : Correctif du 17 décembre 2025, les détails de la mise à jour

WoW : Équilibrage des classes du patch 12.1.5, les détails de la mise à jour
Retrouvez les changements à venir avec l'équilibrage des classes du 14 octobre 2026 sur WoW Midnight dans cet article.
Correctif du 17 décembre 2025 de WoW The War Within
Guilde des Bastonneurs
- Points de vie de Gale-Noire réduits de manière significative.
- Dégâts et fréquence d'incantation du Canon Tesla d'Hudson réduits, et temps d'incantation augmenté.
- Fréquence de la Scission de Blat réduite, et dégâts infligés par les invocations réduits.
- Dégâts de Rayon mortel gnome de G.G. Ingénierie de réduits, points de vie de Générateur de bouclier réduits et points de vie de Bo Bouloche et Max Mégaboum réduits.
ClassesVoleur
- Résolution d'un problème à cause duquel Pas de l'ombre téléportait les Voleurs de l'autre côté d'un pilier quand lancé sur une cible proche de celui-ci.
Donjons et RaidsÉcodôme Al'dani
Aberrus, le creuset de l'Ombre
- Résolution d'un problème à cause duquel plusieurs Destins pouvaient être bloqués par la Trame éternelle en même temps.
- Résolution d'un problème à cause duquel la version Mode histoire d'Aberrus désactivait l'apparition des monstres dans les autres versions du raid.
Logis
- Le haut fait Chroniques : les Elfes de Quel'Thalas donne désormais, rétroactivement, le Tome d'intrigue de Lune-d'Argent. Les joueurs ayant déjà acheté des exemplaires supplémentaires de cette décoration auprès de l'Assistante Lali le recevront lors d'un prochain patch.
- La fabrication de décorations via l'Alchimie de Legion (dont la Fontaine sculptée de l'arcan'dor) ne nécessitent plus le Poste d'alchimie de Dalaran.
- Chaque Four de recyclage de Gnomeregan (obtenu à Mécagone) fonctionne désormais. Celui-ci peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur et coûte 5 points de placement.
Objets
- Résolution d'un problème à cause duquel les Écharde du Vide éthérienne ne pouvaient pas être obtenues via les Gouffres abondants, et leur taux de butin via la plupart des sources a été augmenté.
- Résolution d'un problème à cause duquel Mur du prieuré sanctifié ne pouvait pas être acheté auprès du Négociant So'tho ou du Négociant So'kir.
WoW Remix : Legion
- Les Boss de raid de toutes les difficultés donnent désormais une Cache de bronze mineure (2.500 Bronze) à la place des récompenses en Bronze précédentes.
- Les Infernaux de la Légion perdue donnent désormais une Cache de bronze supérieure (12.500 Bronze) une fois par jour, par compte.
- Les quêtes de Recherches infinies donnent désormais une Cache de bronze inférieure (4.000 Bronze).
- Les Assauts de la Légion donnent désormais une Cache de bronze (7.500 Bronze)
- Les quêtes Émissaires donnent désormais une Cache de bronze supérieure (+8.500 Bronze) (au lieu d'une Cache de bronze inférieure)
- Les Boss mondiaux donnent désormais une Cache de bronze inférieure (4.000 Bronze).
- Les Assauts de la Légion sont en désormais en rotation 375% plus rapidement.
- Lidamorrutu, au Bazard infini, parle désormais aux joueurs.
Quêtes
- La grande fouille : le Repos du Traître devrait à nouveau octroyer des Fragments mystérieux lors de la première complétion de la semaine.
- Les joueurs ayant abandonné les quêtes de Renom de raid Derrière les lignes ennemies pour la Manaforge Oméga les trouveront à nouveau disponibles auprès de Zo'turu.
- Merrix est à nouveau visible pour les joueurs effectuant la quête Retournez à Dornogal.
- Résolution d'un problème à cause duquel plusieurs quêtes de la Grotte de Zaralek ne s'échelonnaient pas au-delà du niveau 70.
- Merithra est désormais présente au Siège des Aspects pour les joueurs prêts à rendre Donner l'alarme.
- Résolution d'un problème à cause duquel Cieux dangereux empêchait le Vol dynamique lors des quêtes Récap de l'île de Dorn.
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