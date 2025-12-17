WoW : Correctif du 17 décembre 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 décembre 2025 à 13h27
Retrouvez les détails relatifs aux changements apportés par le correctif du 17 décembre 2025 de WoW The War Within dans cet article.
WoW : Correctif du 17 décembre 2025, les détails de la mise à jour
Le 17 décembre 2025, un nouveau correctif a été déployé sur les serveurs de WoW The War Within, et la Guilde des Bastonneurs ainsi que la fonctionnalité du Logis sont les principaux concernés par cela. Plusieurs problèmes ont aussi été solutionnés pour certaines quêtes, ainsi que pour WoW Legion Remix, le mode temporaire qui en est déjà à sa cinquième phase. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du correctif du 17 décembre de WoW ci-dessous.

Correctif du 17 décembre 2025 de WoW The War Within

Guilde des Bastonneurs

  • Points de vie de Gale-Noire réduits de manière significative.
  • Dégâts et fréquence d'incantation du Canon Tesla d'Hudson réduits, et temps d'incantation augmenté.
  • Fréquence de la Scission de Blat réduite, et dégâts infligés par les invocations réduits.
  • Dégâts de Rayon mortel gnome de G.G. Ingénierie de réduits, points de vie de Générateur de bouclier réduits et points de vie de Bo Bouloche et Max Mégaboum réduits.

Classes

Voleur
  • Résolution d'un problème à cause duquel Pas de l'ombre téléportait les Voleurs de l'autre côté d'un pilier quand lancé sur une cible proche de celui-ci.

Donjons et Raids

Écodôme Al'dani
  • Résolution d'un problème à cause duquel plusieurs Destins pouvaient être bloqués par la Trame éternelle en même temps.
Aberrus, le creuset de l'Ombre
  • Résolution d'un problème à cause duquel la version Mode histoire d'Aberrus désactivait l'apparition des monstres dans les autres versions du raid.

Logis

  • Le haut fait Chroniques : les Elfes de Quel'Thalas donne désormais, rétroactivement, le Tome d'intrigue de Lune-d'Argent. Les joueurs ayant déjà acheté des exemplaires supplémentaires de cette décoration auprès de l'Assistante Lali le recevront lors d'un prochain patch.
  • La fabrication de décorations via l'Alchimie de Legion (dont la Fontaine sculptée de l'arcan'dor) ne nécessitent plus le Poste d'alchimie de Dalaran.
  • Chaque Four de recyclage de Gnomeregan (obtenu à Mécagone) fonctionne désormais. Celui-ci peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur et coûte 5 points de placement.

Objets

  • Résolution d'un problème à cause duquel les Écharde du Vide éthérienne ne pouvaient pas être obtenues via les Gouffres abondants, et leur taux de butin via la plupart des sources a été augmenté.
  • Résolution d'un problème à cause duquel Mur du prieuré sanctifié ne pouvait pas être acheté auprès du Négociant So'tho ou du Négociant So'kir.

WoW Remix : Legion

  • Les Boss de raid de toutes les difficultés donnent désormais une Cache de bronze mineure (2.500 Bronze) à la place des récompenses en Bronze précédentes.
  • Les Infernaux de la Légion perdue donnent désormais une Cache de bronze supérieure (12.500 Bronze) une fois par jour, par compte.
  • Les quêtes de Recherches infinies donnent désormais une Cache de bronze inférieure (4.000 Bronze).
  • Les Assauts de la Légion donnent désormais une Cache de bronze (7.500 Bronze)
  • Les quêtes Émissaires donnent désormais une Cache de bronze supérieure (+8.500 Bronze) (au lieu d'une Cache de bronze inférieure)
  • Les Boss mondiaux donnent désormais une Cache de bronze inférieure (4.000 Bronze).
  • Les Assauts de la Légion sont en désormais en rotation 375% plus rapidement.
  • Lidamorrutu, au Bazard infini, parle désormais aux joueurs.

Quêtes

  • La grande fouille : le Repos du Traître devrait à nouveau octroyer des Fragments mystérieux lors de la première complétion de la semaine.
  • Les joueurs ayant abandonné les quêtes de Renom de raid Derrière les lignes ennemies pour la Manaforge Oméga les trouveront à nouveau disponibles auprès de Zo'turu.
  • Merrix est à nouveau visible pour les joueurs effectuant la quête Retournez à Dornogal.
  • Résolution d'un problème à cause duquel plusieurs quêtes de la Grotte de Zaralek ne s'échelonnaient pas au-delà du niveau 70.
  • Merithra est désormais présente au Siège des Aspects pour les joueurs prêts à rendre Donner l'alarme.
  • Résolution d'un problème à cause duquel Cieux dangereux empêchait le Vol dynamique lors des quêtes Récap de l'île de Dorn.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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