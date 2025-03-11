WoW : Correctif du 11 mars 2025, les détails de la mise à jour

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
Notez également que la réinitialisation hebdomadaire du 12 mars 2025 entraînera un nerf majeur de Brann tank.
Correctif du 11 mars 2025 de WoW The War Within
ClassesÉvocateur (Préservation)
Chasseur (Maîtrise des bêtes)
- Correction d'un problème à cause duquel Projection onirique ne bénéficiait pas de Maîtrise : lien de vie.
Voleur (Assassinat)
- Correction d'un problème à cause duquel Mutagène puissant réduisait le temps de recharge de Courroux bestial d'un montant plus élevé que prévu.
- Correction d'un problème à cause duquel Éclaboussures caustiques n'aspergeait pas les cibles prévues près du Voleur lorsqu'il frappait de très gros ennemis.
Gouffres
- Les effets de contrôle des foules ne devraient plus étourdir les bougies dans le Repos de Kriegval.
Libération de TerremineBandit manchot
Pignonneur Crosseplatine
- Plusieurs créatures du Gallagio ont été enrôlées dans l'équipe de sécurité de Gallywix, ce qui leur permet de détecter le camouflage et l'invisibilité.
Roi du chrome Gallywix
- Les points de vie de la réduction de la santé de Pignonneur Crosseplatine sont réduits de 5 % en mode de difficulté Mythique.
- Correction d'un problème à cause duquel l'Emballeur Mod. II pouvait se déclencher par erreur.
- Corrections de plusieurs problèmes lors desquels le lancement de Pas de l'ombre pendant la rencontre avec Gallywix pouvait potentiellement entraîner la mort prématurée du joueur.
- Correction d'un problème à cause duquel certains sorts de classe, comme Aura impie, pouvaient ne pas frapper Roi du chrome Gallywix.
ObjetsAvec la réinitialisation hebdomadaire :
De plus, le 11 février les changements suivants ont été appliqués :
- L'effet de la caractéristique secondaire le plus basse de l'Amplificateur de mécano-noyau est réduit de 5 %.
- Le délai de la Dernière chance de fangemancien est réduit à 3 secondes (au lieu de 10 secondes).
- Correction d'un problème d'affichage provoquant l'apparition de nouveaux objets Champion sans possibilité d'amélioration.
- Correction d'un problème provoquant l'apparition d'objets Mythique +4 avec un niveau d'objet incorrect.
- Correction d'un problème provoquant l'impossibilité d'ouvrir ou de détruire le Butin de pirate.
Quêtes
- Le monstre du tapis attaque plus fréquemment les joueurs lorsqu'ils oseront marcher sur son tapis.
- Vous n'êtes plus expulsé de votre véhicule lorsque celui-ci entre dans une zone où se trouve une expédition pendant la complétion de La fuite.
- Les Gazeurs de foule imprégnés de ténèbres pendant Les rues nous appartiennent ne peuvent plus être attaqués et se comportent désormais comme prévu.
- La Recherche de groupe pour L'attraction principale est désormais répertoriée dans la section Raids (au lieu de Quêtes).
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