WoW : Correctif du 11 mars 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 mars 2025 à 13h45
Retrouvez les détails du correctif du 11 mars 2025 de WoW The War Within dans cet article.
WoW : Correctif du 11 mars 2025, les détails de la mise à jour
Chaque nouvelle saison de WoW The War Within amène son lot de correctifs, et une nouvelle petite mise à jour a été appliquée le mardi 11 mars 2025. Celle-ci vise surtout à solutionner des problèmes dans la Libération de Terremine ou concernant la complétion de nouvelles quêtes. Afin d'en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les détails du correctif du 11 mars de WoW ci-dessous.

Correctif du 11 mars 2025 de WoW The War Within

Classes

Évocateur (Préservation)
Chasseur (Maîtrise des bêtes)
Voleur (Assassinat)
  • Correction d'un problème à cause duquel Éclaboussures caustiques n'aspergeait pas les cibles prévues près du Voleur lorsqu'il frappait de très gros ennemis.

Gouffres

  • Les effets de contrôle des foules ne devraient plus étourdir les bougies dans le Repos de Kriegval.

Libération de Terremine

Bandit manchot
  • Plusieurs créatures du Gallagio ont été enrôlées dans l'équipe de sécurité de Gallywix, ce qui leur permet de détecter le camouflage et l'invisibilité.
Pignonneur Crosseplatine
  • Les points de vie de la réduction de la santé de Pignonneur Crosseplatine sont réduits de 5 % en mode de difficulté Mythique.
  • Correction d'un problème à cause duquel l'Emballeur Mod. II pouvait se déclencher par erreur.
Roi du chrome Gallywix
  • Corrections de plusieurs problèmes lors desquels le lancement de Pas de l'ombre pendant la rencontre avec Gallywix pouvait potentiellement entraîner la mort prématurée du joueur.
  • Correction d'un problème à cause duquel certains sorts de classe, comme Aura impie, pouvaient ne pas frapper Roi du chrome Gallywix.

Objets

Avec la réinitialisation hebdomadaire :
De plus, le 11 février les changements suivants ont été appliqués :
  • Correction d'un problème d'affichage provoquant l'apparition de nouveaux objets Champion sans possibilité d'amélioration.
  • Correction d'un problème provoquant l'apparition d'objets Mythique +4 avec un niveau d'objet incorrect.
  • Correction d'un problème provoquant l'impossibilité d'ouvrir ou de détruire le Butin de pirate.

Quêtes

  • Le monstre du tapis attaque plus fréquemment les joueurs lorsqu'ils oseront marcher sur son tapis.
  • Vous n'êtes plus expulsé de votre véhicule lorsque celui-ci entre dans une zone où se trouve une expédition pendant la complétion de La fuite
  • Les Gazeurs de foule imprégnés de ténèbres pendant Les rues nous appartiennent ne peuvent plus être attaqués et se comportent désormais comme prévu.
  • La Recherche de groupe pour L'attraction principale est désormais répertoriée dans la section Raids (au lieu de Quêtes).
Notez également que la réinitialisation hebdomadaire du 12 mars 2025 entraînera un nerf majeur de Brann tank.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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