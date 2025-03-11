WoW : Brann tank va faire l'objet d'un nerf majeur, les détails

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
Au cours des premiers jours de la Saison 2, nous avons remarqué que la spécialisation tank de Brann était de loin le meilleur choix pour terminer les Gouffres. Bien que nous soyons ravis de soutenir un style de jeu axé sur les soins dans les Gouffres pour les joueurs qui préfèrent ce rôle, la nouvelle spécialisation tank de Brann s'est tout simplement avérée trop puissante lorsque les joueurs restent en retrait et se concentrent uniquement sur les soins.Cette nouvelle a été accueillie avec une grande froideur par les joueurs, en témoigne cette publication Reddit.
Notre objectif est ainsi de faire en sorte que les 3 spécialisations de Brann soient à peu près équilibrées les unes par rapport aux autres, et que la difficulté des Gouffres offre une progression satisfaisante quel que soit le style de jeu pour lequel vont opter les joueurs.
C'est dans cette optique que nous procédons à des ajustements pour Brann lors de la maintenance dans chaque région :
Comme toujours, notre objectif est d'offrir une expérience plus équilibrée qui permette une plus grande diversité de styles de jeu et de choix. Nous suivrons de près l'expérience des joueurs, dans les Gouffres, pour les jours à venir et apporterons des modifications d'équilibrage si nécessaire.
- L'amélioration des dégâts de Gadgets électrochargés octroie désormais 30 % de dégâts supplémentaires par stack (au lieu de 25 %).
- L'amélioration de dégâts de Gadgets électrochargés ne s'empile plus avec les effets de soins sur la durée ou de soins passifs des spécialisations DPS et tank.
- L'amélioration de dégâts de Gadgets électrochargés a désormais un temps de recharge interne de 5 secondes pour les spécialisations soins. Cela n'affecte pas les sorts qui ne sont pas des soins sur la durée ou des passifs.
- L'amélioration de dégâts de Gadgets électrochargés se cumule désormais jusqu'à 12 fois (au lieu de 20).
- Brann tank : les dégâts de Tir rapide d'espingole sont réduits de 35 %.
- Brann tank : Tir rapide d'espingole inflige des dégâts réduits au-delà de 8 cibles.
- Brann tank : les dégâts du Tir rapide d'espingole sont réduits de 35 %.
- Brann tank : Coup de pistolet est réduit de 15 %.
- Brann tank reçoit 60 % de dégâts supplémentaires.
- Les points de vie maximum de Brann tank sont réduits de 20 %.
- Les dégâts de l'attaque automatique en mêlée de l'Ours brun de Barbe-de-Bronze sont réduits de 80 %.
- Les dégâts du second piétinement de l'Ours brun de Barbe-de-Bronze sont réduits de 25 %.
- Les dégâts du troisième piétinement de l'Ours brun de Barbe-de-Bronze sont réduits de 35 %.
- Les dégâts infligés par le piétinement de l'Ours brun de Barbe-de-Bronze sont réduits au-delà de 8 cibles.
- Puce d'augmentation testée accorde à présent 4/6/8/10 % de points de vie maximum en fonction de son rang.
- Puce d'augmentation testée fait désormais perdre toute menace à Brann si un robot mécanique le touche.
- L'affaiblissement de la Puce d'augmentation testée a été corrigé est s'affiche désormais sous la forme d'une grande icône.
- Un problème qui faisait que Brann bénéficiait deux fois des avantages des points de vie maximums et des chances d'esquive de l'Ours brun de Barbe-de-Bronze a été corrigé.
Tank Brann has been substantially nerfed based on data and feedback in order to "encourage diversity in Brann's usage" including making him take 60% increased damage
byu/AedionMorris inwow
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