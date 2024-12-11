WoW : Correctif du 11 décembre, les détails des changements apportés à la Cour soyeuse

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 décembre 2024 à 14h07
Retrouvez les détails du correctif du 11 décembre 2024 de WoW The War Within, appliquant un nerf à la Cour soyeuse, dans cet article.
WoW : Correctif du 11 décembre, les détails des changements apportés à la Cour soyeuse
Cela fait déjà plusieurs mois que le raid du Palais des Nérub'ar est disponible sur WoW The War Within, et après divers nerfs appliqués au boss final, la Reine Ansurek, c'est au tour de la Cour soyeuse de voir sa puissance décroître. Bien que cet adversaire ait été vaincu par bon nombre de guildes en mode Mythique, les mécaniques en place et la coordination exigée par le combat posent encore problème à certains joueurs. Il est donc apparu judicieux à Blizzard de diminuer les dégâts de quelques compétences de la Cour soyeuse à travers le correctif du 11 décembre 2024, dont les détails sont exposés ci-dessous.

Correctif du 11 décembre de WoW, les détails du nerf de la Cour soyeuse

Palais des Nérub'ar - La cour Soyeuse
  • Essaim d'insectes piqueurs ne libère plus que 4 essaims (au lieu de 5), et le fait d'avoir 4 piles d'Essaim d'insectes piqueurs déclenche désormais Délire piquant en difficulté mode de difficulté Mythique.
  • Le pourcentage de dégâts infligés par cumul d'Essaim d'insectes piqueurs est augmenté à 25 % (au lieu de 20 %) en mode de difficulté Mythique.
  • Les dégâts en mêlée de Carapace fracassée sont réduits de 15 % en mode de difficulté Mythique.
  • Augmentation du nombre de charges de Dégénérescence du Vide et de Toucher brûlant qui déclenchent Toucher mortel à 5 (au lieu de 4) en mode de difficulté Mythique.
  • Les dégâts infligés par les Bombes de toile ne créent plus de Granules en mode de difficulté Mythique.
Notez qu'en même temps, le développeur a appliqué des ajustements sur la Saison de la Découverte pour les raids d'Ahn'Qiraj. Retrouvez les détails sur ce point dans notre article présentant le correctif du 11 décembre.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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