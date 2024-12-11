WoW : Correctif du 11 décembre, les détails des changements apportés à la Cour soyeuse

WoW : Une réinitialisation des points de connaissance sera offerte en saison 2
Blizzard vous propose de réattribuer tous vos points de connaissance des métiers en saison 2 de WoW Midnight.
Notez qu'en même temps, le développeur a appliqué des ajustements sur la Saison de la Découverte pour les raids d'Ahn'Qiraj. Retrouvez les détails sur ce point dans notre article présentant le correctif du 11 décembre.
Correctif du 11 décembre de WoW, les détails du nerf de la Cour soyeusePalais des Nérub'ar - La cour Soyeuse
- Essaim d'insectes piqueurs ne libère plus que 4 essaims (au lieu de 5), et le fait d'avoir 4 piles d'Essaim d'insectes piqueurs déclenche désormais Délire piquant en difficulté mode de difficulté Mythique.
- Le pourcentage de dégâts infligés par cumul d'Essaim d'insectes piqueurs est augmenté à 25 % (au lieu de 20 %) en mode de difficulté Mythique.
- Les dégâts en mêlée de Carapace fracassée sont réduits de 15 % en mode de difficulté Mythique.
- Augmentation du nombre de charges de Dégénérescence du Vide et de Toucher brûlant qui déclenchent Toucher mortel à 5 (au lieu de 4) en mode de difficulté Mythique.
- Les dégâts infligés par les Bombes de toile ne créent plus de Granules en mode de difficulté Mythique.
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