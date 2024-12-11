WoW : Correctif du 11 décembre, les détails des changements apportés à la Cour soyeuse



le 11 décembre 2024 à 14h07 Publié par Amandine Paccou le 11 décembre 2024 à 14h07

Retrouvez les détails du correctif du 11 décembre 2024 de WoW The War Within, appliquant un nerf à la Cour soyeuse, dans cet article.